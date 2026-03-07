La Fórmula 1 inició este viernes la actividad oficial del Gran Premio de Australia en el Albert Park. El piloto argentino Franco Colapinto salió a pista con la escudería Alpine bajo el nuevo marco reglamentario. Los monoplazas actuales presentan una dependencia equitativa entre la combustión interna y la energía eléctrica. Este escenario demanda que los equipos apliquen una "Gestión" rigurosa para mantener la competitividad en cada giro.

Qué significa Gestión, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

Este término define la administración activa de la potencia híbrida que los pilotos ejecutan en tiempo real sobre el monoplaza. La normativa vigente establece que el motor eléctrico genera el 50% de la fuerza total del vehículo.

Los monoplazas redujeron su ancho a 1900 milímetros para mejorar la agilidad en los trazados del calendario WILLIAM WEST� - AFP�

El conductor asume la tarea de decidir cuándo utiliza las reservas de la batería y cuándo prioriza la recuperación de las mismas. Una ejecución deficiente de esta tarea provoca una pérdida de velocidad crítica en los sectores finales de cada vuelta. El reglamento introduce la "Aerodinámica activa" como pieza fundamental para este control de los recursos.

Los alerones delanteros y traseros ahora son móviles para variar la resistencia al avance según la necesidad del trayecto. El “Modo recta” permite que las piezas se ajusten para disminuir el arrastre y otorga mayor velocidad punta en los tramos veloces. Al llegar a una frenada, el mecanismo vuelve a su posición original de forma automática para recuperar la carga necesaria en el tránsito por curva.

Qué otros términos técnicos dominan la nueva reglamentación

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

La Aerodinámica activa permite modificar la posición de los alerones delanteros y traseros desde el volante GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Qué particularidades tienen los nuevos autos de la Fórmula 1

Los coches de la Fórmula 1 presentan ahora cambios profundos en su arquitectura general. Cada unidad reduce su longitud 20 centímetros y su anchura diez centímetros respecto al modelo anterior. El espacio entre los ejes retrocede desde los 3600 hasta los 3400 milímetros. El piso del monoplaza cede 150 milímetros con el objetivo de lograr una respuesta dinámica superior en los movimientos de pista. El diseño actual busca una independencia mayor del flujo de aire turbulento.

Las unidades de potencia consumen carburantes ecológicos de manera obligatoria. Estas sustancias provienen de desechos urbanos o restos vegetales con la meta de disminuir la contaminación ambiental. El motor térmico convencional conserva su importancia central. El sistema eléctrico asume el 50% de la generación de fuerza total del coche.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.