Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron uno de los tantos certámenes gigantes que se removieron del calendario de este año debido a la pandemia del coronavirus. El Comité Olímpico Internacional resolvió postergarlos para mediados de 2021, y mientras tanto los deportistas quedaron en stand by, con un ciclo de preparación interrumpido.

La incertidumbre duró tres meses. En primera instancia, cada uno de los deportistas clasificados se entrenó de manera individual desde su casa, pero a medida de que se extendió la cuarentena hubo reclamos por lo que implicaba una forma de ejercitarse puertas adentro y de manera limitada. Finalmente, una resolución del Boletín Oficial que el Gobierno dio a conocer este martes indicó que los atletas podrán dejar sus hogares y volver a sus entrenamientos normales.

Así, la decisión administrativa 1056/2020 exceptúa del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a la práctica deportiva desarrollada a los atletas argentinos y las atletas argentinas que se encuentran clasificados y clasificadas para los 32º Juegos Olímpicos.

En esa resolución se detalla: "En conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Turismo y Deportes se entiende procedente autorizar la circulación y práctica deportiva de los atletas argentinos y de las atletas argentinas que se encuentran clasificados y clasificadas para los 32º Juegos Olímpicos que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021 en la Ciudad de Tokio, Japón, así como de sus equipos de trabajo".

Y agrega: "En virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando, en todo el país, los entrenamientos y prácticas deportivas de los atletas argentinos y de las atletas argentinas que se encuentran clasificados para participar de los citados Juegos Olímpicos".

De esta manera, los 143 atletas argentinos que ya tienen asegurada su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se liberaron de ese abrupto freno en la preparación. Pero la medida, no obstante, no incluye a aquellos que todavía no tienen el boleto asegurado a Japón y deberán buscar el pasaje en algún certamen clasificatorio. Tampoco hay novedad alguna para los paralímpicos, que participarán en los Juegos Paralímpicos, que se disputarán en la misma ciudad y a continuación de la cita olímpica. Sin dudas, es la batalla administrativa que ya se está librando.

En las últimas semanas, varios deportistas argentinos habían expresado su enojo ante la imposibilidad de entrenarse. El tema sonó con tanta fuerza en los últimos días que incluso el presidente Alberto Fernández se mostró atento a lo que pudiera acontecer. Sucede que de las sonrisas y los esfuerzos iniciales al entrenar en casa se pasó -naturalmente- al fastidio. A tal punto que Delfina Pignatiello, angustiada, llegó a decir que estaba pensando en no participar en Tokio. "Saber que podría llegar a los Juegos Olímpicos sin preparación me frustra demasiado y hace que entre en consideración la posibilidad de ni siquiera prepararme para la cita olímpica y hasta dejar de nadar si esto se sigue extendiendo", dijo.

En los últimos días Paula Pareto, la campeona olímpica en la categoría -48 kg de judo, sorprendió al entrenarse en su casa solo con lo ayuda de una mesa. Siempre enfocada más allá de las circunstancias, escribió en Instagram: "El foco sigue siendo uno: Tokio . Esta situación (la pandemia) no cambia mi objetivo y por eso sigo entrenándome, dentro de mis posibilidades, al 100 por ciento. Pase lo que pase, tengo que estar en forma, y la mirada sigue puesta en la clasificación olímpica".

Uno por uno, todos los clasificados:

Equipos:

Básquet (masculino)

Handball (masculino)

Vóley (masculino)

Vóley (femenino)

Rugby 7 (masculino)

Hockey (masculino)

Hockey (femenino)

Equitación (saltos por equipo)

Fútbol (masculino)

Individuales:

Delfina Pignatiello (natación: 400, 800 y 1500 metros libres)

Santiago Grassi (natación: 100 metros mariposa)

Julia Sebastián (natación: 100 y 200 metros pecho)

José María Larocca (equitación, salto)

Melisa Gil (tiro, skeet)

María Fernanda Russo (tiro, rifle de aire 10 metros)

Alexis Eberhardt (tiro, rifle de aire 3 posiciones 50 metros)

Sergio Alí Villamayor (pentatlón moderno).

Nadia Podoroska (tenis, con condicionante de ranking a junio próximo)

Yachting: clases Laser Standard, Francisco Guaragna, Radial , Lucía Falasca, Finn , Facundo Olezza , Nacra 17, Santiago Lange y Cecilia Carranza y 49er FX, Sol Branz y Victoria Travascio

Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz (Maratón)

Martina Dominici ( Gimnasia Artística)

Ciclismo (una plaza masculina)

Agustín Vernice (Canotaje)

Marcela Cristina Gómez (Maratón)

Lucas Guzmán (taekwondo)