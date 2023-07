“Ya jugué 2500″: desde 1998 anota todos los partidos que disputa y admite que no puede parar

escuchar

Desde 1998, Aníbal, con lapicera en mano, hace un círculo los días lunes, jueves, sábado y domingo en un almanaque. En una práctica que se volvió como una religión, él sabe cuántos partidos de fútbol juega por mes y año. Lejos de utilizar una computadora, complementa su tarea con un cuaderno de tapa dura donde guarda el detalle de la cantidad de veces que entró a una cancha. “Flaco, pasate a un Excel, no podés seguir en papel”, fue una de las críticas que recibió el protagonista de esta historia, quien no dimensionó aún cómo un video de su hija en TikTok llegó a las 500 mil visualizaciones.

Sol, su hija, llegó a la imprenta donde trabaja y grabó el video para mostrar la locura de su padre, quien admite “estar enfermo” al solamente importarle el hecho de reservar una cancha, juntar diez jugadores y armar dos equipos para disputar la pasión del fútbol amateur.

Aníbal, el hombre que anota en un cuaderno todos los partidos que jugó al fútbol (TikTok: @solrrpp)

“¿Sabés cuál es la magia? A veces en el trabajo viene alguno a molestarte porque algo salió mal y yo solamente pienso que a las 8 de la noche voy a estar jugando al fútbol. Vos decime lo que quieras, pero pase lo que pase, voy a tener una hora de felicidad en una cancha. Para mí el fútbol iguala todo, vos podés tener plata y yo no, pero adentro de la cancha somos diez tipos jugando a la pelota, es algo que hasta socialmente está bueno”, subraya Aníbal, en diálogo con LA NACION, a un mes de cumplir 58 años.

Del 1 al 12, Aníbal organiza los meses y con un guion de por medio anota la cantidad de partidos que jugó en ese lapso de tiempo. Cuatro veces por semana, él, con su pantalón corto y remera de River, está presente en las canchas del Bajo Núñez, detrás del estadio de Defensores de Belgrano, junto a sus amigos, en un ritual que a veces escapa al simple hecho de patear una pelota. “Soy el organizador de los partidos y armo los equipos con el fin de que sean parejos, pero, a esta edad, a veces no sabés cómo pasó la noche anterior tu amigo, ni tampoco cómo llega de ánimo”, explica sobre las vicisitudes que incluye el combo de armar un picadito.

Al detalle, cada partido que disputó Aníbal desde 1998 hasta la fecha

Aun sin entender el fenómeno de las redes sociales que lo llevaron a ser tendencia, Aníbal explicó que esta idea comenzó con el fin de auto incentivarse a realizar más actividad física. “Hoy en día no me entreno, ni me preparo, solo juego. Hay algunas personas que comentaron sobre algunos huecos que se ven en el cuaderno y eso se debe que hace siete años tuve un problema en el corazón... por 90 días no jugué. También en 2001 se ve que estuve lesionado, pero después no paré nunca”, relata, orgulloso.

En 2022, según su estadística, fue el año donde más veces estuvo dentro de una cancha de fútbol (134). “Desde que arranqué a anotar, hasta el día de la fecha, debo haber jugado aproximadamente 2500 partidos”, sintetiza Aníbal, quien vive con su esposa, un sostén importante para disputar esta pasión de multitudes.

Aníbal, de rojo, entremezclado con el resto de sus amigos en una cancha de fútbol

Con un recorrido extenso en el under de este deporte, el protagonista de esta historia asegura que compartió una cancha con Oscar Ruggeri, “Beto” Acosta, “Pipa” Gancedo, entre otros exfutbolistas. “Me gusta jugar con gente que no conozco, eso a mí me divierte muchísimo”, culminó Aníbal, a la espera de ponerse nuevamente los botines.