Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale, contra EA Sports y el FIFA 21

24 de noviembre de 2020

Los delanteros del Milan y del Tottenham, Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale salieron con los tapones de puta contra la empresa de videojuegos EA Sports por la utilización, supuestamente no autorizadas, en el FIFA 21.

Gareth Bale regresó a Tottenham tras su paso por el Real Madrid Crédito: @SpursOfficial

El jugador sueco, a través de Twitter, acusó a la empresa de usar su rostro y su nombre sin su consentimiento: "¿Quién dio permiso a FIFA de EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFPro? No soy consciente de formar parte de la FIFpro, y si lo soy me han colocado ahí sin ningún conocimiento real a través de alguna forma sospechosa. Y lo que es seguro es que nunca he permitido a la FIFA o a FIFpro que haga dinero usándome a mí".

Horas después, el ex Real Madrid se sumó a la cruzada del ex Barcelona bajo el hashtag #TimeToInvestigate, "hora de investigar".

No es la primera vez que un jugador de fútbol se molesta con un videojuego por usar su nombre o su cara sin su permiso, a Diego Maradona ya le ocurrió algo parecido con Konami. El astro argentino publicó un post en Facebook que decía: "Te vas a comer un juicio millonario y con la plata que te saque construiré canchas de fútbol", al final Konami y el ex Nápoli, llegaron a un acuerdo para que su nombre y su cara pudieran estar en el PES 2017.

Mientras tanto, el FIFA 21 continúa siendo el líder en ventas y descargas de juegos deportivos, a pesar de las quejas de quienes, de una manera u otra, son sus protagonistas.