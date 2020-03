El periodista Frédéric Hermel escribió sobre la historia del entrenador francés Fuente: AFP

Quizás sean los entrenadores de los equipos quienes mejor puedan desgranar la esencia de los clubes y, sobre todo, de los jugadores. Zinedine Zidane (47), actual técnico del Real Madrid tiene un nuevo libro que lleva su nombre y fue escrito por el periodista y colaborador del diario As Fréderic Hermel.

En una exclusiva nota que publica la revista Vanity Fair en su versión de abril, se revelan algunos -interesantes- extractos del libro sobre el entrenador francés que develan su mentalidad como cabeza del club merengue, su visión acerca de algunos futbolistas y su concepción de la familia.

"Una personalidad explosiva"

La revista decidió definir a Zidane como "una personalidad explosiva", frase que introduce un capítulo sobre cómo es su temperamento a la hora de gestionar el grupo.

"Llevo 17 o 18 años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer", manifestaba entonces el francés.

A su vez, el autor del libro explica que Zidane no es de recriminarles cosas a los jugadores en público, sino que elige la más estricta intimidad para hacerlo.

Ejemplifica así con el mal momento por el que pasó el conjunto merengue en 2018: "No porque hayan tenido tres o cuatro malos resultados o porque hayan vivido tres o cuatro situaciones difíciles me voy a cambiar de chaqueta. Asumo lo que soy y defiendo a los míos con uñas y dientes. Creo en mis jugadores y así será hasta el final. No soy de los que echan mierda a uno o dos futbolistas cuando no están bien y que sueltan 'Es culpa de este o de aquel'. Estamos todos en el mismo barco".

En ese sentido, Hermel justifica su postura con las siguientes palabras: "Es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James [Rodríguez] y [Gareth] Bale . Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia".

A su vez, explica que el francés no tiene "ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial". Por eso, en la visión del entrenador, quien no se esfuerza en el entrenamiento, no tiene derecho a jugar.

La intimidad de la familia

Zidane está casado con Véronique Fernández hace más de 25 años a quien vio por primera vez en 1989, en Cannes. "Cuando la conocí, me habría tirado desde lo alto de un edificio", dijo alguna vez el técnico en relación a su actual esposa.

En los extractos, Hermel también se destaca su preocupación por sus cuatro hijos Enzo, luca, Théo y Elyaz. En 2005, el técnico le había confesado sobre ellos: " No tienen una vida como los demás. Tengo miedo de que se conviertan en unos pequeños idiotas . No quiero que la abundancia, todo lo que represento, todo lo que pasa a mi alrededor, los lleve por mal camino. Quiero que sean buena gente ".