96% de acierto: el robot humanoide que juega al tenis “casi a la perfección”

China sigue sorprendiendo en robótica. Primero fueron los robots maratonistas, los robots acróbatas y expertos en artes marciales, y ahora un robot humanoide juega tenis casi a la perfección, y lo hace frente a un ser humano.

La empresa Galbot, especializada en robótica e inteligencia artificial, se ha encargado de hacer realidad este robot.

“Por primera vez, un robot humanoide puede mantener intercambios de golpes de tenis dinámicos y prolongados con reacciones en milisegundos, golpes precisos a la pelota y movimientos naturales de todo el cuerpo”, indicó la empresa en sus redes sociales.

El mensaje fue compartido con un video en el que se aprecia al robot devolviendo la pelota. Según el medio El Español, esto es posible gracias al sistema Latent, desarrollado con la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín.

Un paso importante en el aprendizaje fue captar los movimientos del tenis. Para eso, el sistema consistió en capturar fragmentos cortos de movimientos clave en una pista compacta de 3 × 5 metros, con cinco jugadores que aportaron cerca de cinco horas de datos de movimiento.

🎾Your humanoid tennis player is here!🤖



Introducing LATENT (Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data) — the world’s first real-time whole-body planning and control algorithm for athletic humanoid tennis.



For the first time, a humanoid robot can… pic.twitter.com/gCi38wxHVQ — Galbot (@GalbotRobotics) March 16, 2026

El sistema diseñado ha podido replicar los movimientos, con una tasa de acierto de hasta el 96% en los golpes de derecha. Se espera replicar esta experiencia en otros deportes como fútbol o bádminton.

Primer servicio de limpieza a domicilio asistido por robots

En lo que parece una escena de una película de ciencia ficción (o de la serie Los Supersónicos), la ciudad de Shenzhen, en China, está haciendo historia con el lanzamiento del primer servicio de limpieza a domicilio que integra robots autónomos y personal humano. Esta iniciativa surge de una alianza estratégica entre la empresa tecnológica X Square Robot y la plataforma líder de servicios domésticos 58.com, permitiendo que la inteligencia artificial de vanguardia entre finalmente en la vida cotidiana de las familias.

El servicio debutó recientemente en el distrito de Bao’an, donde residentes como Chen Guo han sido los primeros en experimentar esta modalidad de trabajo en equipo. El modelo operativo divide las responsabilidades de manera eficiente: mientras el robot asume las labores más repetitivas y estandarizadas, el limpiador humano se encarga de la comunicación con el cliente y tareas complejas como la desinfección profunda y la eliminación de ácaros.

Durante una sesión típica, el robot puede limpiar el baño y la cocina, organizar pares de zapatos tirados en el piso, recoger juguetes del suelo, apilar libros en las bibliotecas y limpiar todas superficies. Incluso es capaz de realizar tareas más específicas como limpiar la caja de arena de los gatos, reemplazar bolsas de basura y asistir al operario humano al hacer la cama. Al finalizar el servicio, el robot lleva la bolsa de basura al exterior por sí mismo.

Uno de los factores más atractivos de este servicio es el precio: una sesión de limpieza inteligente de tres horas tiene un precio de 74 yuanes (aproximadamente 10,7 dólares), lo que equivale a casi la mitad del costo de un servicio realizado exclusivamente por humanos. Esta competitividad en el precio ha generado una demanda sin precedentes, provocando que todos los turnos disponibles para el mes de marzo (el del debut) se agotaran en pocos días.