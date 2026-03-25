“A la mayoría no le gusta su trabajo”: el CEO de Perplexity dice que la IA “liberará” a los empleados

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) plantea más incertidumbres que certezas, en especial en el terreno del mercado laboral. Sin embargo, para el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, esta tecnología está lejos de ser una amenaza.

“La realidad es que a la mayoría de las personas no les gustan sus trabajos”, disparó Srinivas en el podcast All-In. En ese sentido, sostuvo que la llegada de la IA podría “liberar” a los empleados para emprender nuevos proyectos: “De repente hay una nueva posibilidad, una nueva oportunidad, de usar estas herramientas, aprenderlas y comenzar tu propio pequeño negocio. Incluso si hay un desplazamiento laboral temporal que afrontar, ese tipo de futuro glorioso es lo que deberíamos esperar con ilusión”.

Para Srinivas, esta nueva era se trata de “intentar construir cosas nuevas” y “explorar”. “Estados Unidos siempre ha sido sobre el emprendimiento”, añadió.

Bajo esa línea, destacó que los sistemas de IA permiten a las startups contratar a menos personas para poner en marcha sus operaciones. “Lo que vamos a intentar hacer es ayudar a las empresas a funcionar de la manera más autónoma posible”, dijo.

De hecho, el CEO de OpenAI, Sam Altman, viene anticipando desde hace tiempo que la IA dará lugar a la primera empresa valuada en mil millones de dólares dirigida por una única persona.

Un reciente informe de Bank of America pone la lupa sobre el tema: el número de solicitudes para crear empresas con planes de contratar empleados registró una baja del 4,4% interanual en enero. A su vez, el número de “empresas de alta propensión”, es decir, con probabilidad de contratar empleados, creció más del 15% en el mismo período.

Ola de despidos

Más de 40.000 puestos de trabajo en empresas de tecnología ya se vieron afectados en los primeros tres meses del año, de acuerdo a cifras publicadas por Business Today.

Uno de los casos más recientes es el de la firma tecnológica financiera Block, que en febrero anunció el despido de más de 4000 personas de su plantilla. “Las herramientas de inteligencia han transformado el concepto de construir y dirigir una empresa”, aseguró el CEO de Block, Jack Dorsey, en una conferencia telefónica con analistas.

Por su parte, Meta planea despedir a más del 20% de sus empleados para “equilibrar” sus planes de inversión en IA este año, según informó Reuters. “Se trata de información especulativa sobre enfoques teóricos”, indicó Andy Stone, portavoz de Meta. El presupuesto de Meta para IA sería de US$600.000 millones, destinados a centros de datos para 2028.

En este escenario, el capitalista de riesgo y socio general de Benchmark, Bill Gurley, indicó que los efectos de la IA son similares a los de otras épocas de transformaciones tecnológicas y que el mercado laboral tiende a adaptarse y estabilizarse. “No soy tan pesimista. Estas olas llegan y, especialmente con la IA, ha habido muchas personas exagerando una especie de milagro… Adoptan una visión apocalíptica. Ya hemos tenido disrupciones tecnológicas antes”, comentó Gurley a CNBC.

Bajo la misma línea, Fortune cita un artículo de Oxford Economics en el que se explica que las empresas “no parecen estar reemplazando a los trabajadores con IA a gran escala”. Por el contrario, la automatización surge como motivo para justificar despidos que corresponden a otras causas.