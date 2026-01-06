A menos de un año de su llegada, Coinbase se va de la Argentina

Menos de un año después de desembarcar en la Argentina, la plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase anunció que dará un paso atrás en sus operaciones locales. La compañía informó a sus usuarios que, tras una revisión de sus actividades en el país, tomaron esta decisión de manera temporal.

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado. Argentina sigue siendo un mercado estratégicamente importante para la innovación cripto, y tenemos plena intención de reingresar con una experiencia mejorada para los clientes. Nuestra misión de aumentar la libertad económica llevando al mundo onchain permanece intacta, y América Latina continúa siendo una región central para esa misión”, comunicaron voceros de la empresa.

Coinbase no había formado un equipo propio en Argentina, sino que contaba con representantes locales. Matías Alberti, con experiencia previa en las fintech Buenbit y Clara, había sido designado para liderar la expansión de la compañía en el país.

“Con casi 300.000 millones de dólares en activos en custodia, 185.000 millones de dólares en volumen trimestral de operaciones y un equipo global de más de 3600 colaboradores, Coinbase lleva su plataforma de confianza a uno de los mercados de criptomonedas más dinámicos del mundo”, había indicado la empresa en un comunicado publicado el 28 de enero de 2025.

En Estados Unidos, Coinbase es uno de los principales actores del ecosistema cripto, siendo la primera plataforma de intercambio en cotizar en la bolsa de valores de Nueva York en 2021. Su tamaño y alcance la consolidan como un referente en la adopción de criptomonedas, tanto para inversores minoristas como institucionales, y su desempeño suele ser tomado como un termómetro del mercado global de activos digitales.

Jesse Pollak, director de la plataforma de criptomonedas Base Base

A partir del 31 de enero de 2026, los usuarios argentinos ya no podrán comprar ni vender USDC utilizando pesos locales. La compañía estableció un plazo de 30 días para que quienes deseen retirar sus fondos puedan hacerlo: hasta esa fecha podrán comprar y vender USDC con pesos argentinos y transferirlos a sus cuentas bancarias. En tanto, la capacidad de comprar, vender, enviar y recibir otras criptomonedas se mantendrá activa, permitiendo operar entre distintos activos digitales sin interrupciones.

Por su parte, Base, la blockchain de Coinbase, continuará operando en la Argentina. Jesse Pollak, director de Base, había estado presente el año pasado en la exitosa DevConnet en Buenos Aires y destacó en ese momento: “Estoy impresionado por el talento de la Argentina”.