Anthropic, la creadora de Claude, presentará públicamente mañana su solicitud para cotiza en la Bolsa

Según tres personas familiarizadas con los planes de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial presentará públicamente su folleto informativo S-1 para inversores este viernes 23 de octubre. Este paso representaría un hito crucial para la que podría ser la mayor salida a la Bolsa de la historia.

El esperado debut en la bolsa de la empresa, que se prevé supere la salida a la Bolsa de SpaceX en junio, se considera una prueba crucial del interés de los inversores por el auge de la inteligencia artificial, ya que estos se han mostrado cada vez más preocupados por el enorme gasto del sector.

Como se recuerda en junio, Anthropic presentó de forma confidencial un borrador de la declaración de registró para su oferta pública inicial ante la Comisión de la Bolsa y Valores (SED). Según las normas de la SEC, las empresas que utilizan este proceso confidencial deben poner a disposición del público sus documentos de registro 15 días naturales antes del inicio de su gira formal de presentación de inversores.

Se prevé que la salida a la Bolsa de Anthropic supere a la de SpaceX, que tuvo lugar en junio Shutterstock - Shutterstock

La empresa de inteligencia artificial no respondió a la solicitud de comentarios sobre el momento de la presentación de su formulario S-1. La presentación pública de la documentación superaría un obstáculo procesal clave para una posible salida a la bolsa en noviembre, si bien el momento de la oferta sigue sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, explicó Yahoo Finance.

Cabe destacar que Anthropic está invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA para entrenar y ejecutar su conjunto de modelos Claude. Según un informe de Wall Street Journal publicado el martes, la compañía obtuvo ingresos por 16.300 millones de dólares durante el primer semestre de 2026 y registró una pérdida neta superior a los US$80.000 millones. Wall Street prevé que la compañía podría recaudar hasta US$100.000 millones con una valoración de 2 billones de dólares, según informó previamente Reuters.

La compañía obtuvo ingresos por 16.300 millones de dólares durante el primer semestre de 2026 Shutterstock

La semana pasada, Anthropic comunicó a los inversores en su oficina de San Francisco que sus ingresos ascendieron a US$16.800 millones en el tercer trimestre, frente a los US$11.500 millones del segundo trimestre, según Financial Times, que señaló que la compañía también es rentable en términos ajustados.