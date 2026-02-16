Bitcoin retrocede en un mercado cripto de tono defensivo

Bitcoin cotiza en torno a US$68.400 este lunes a las 11.30, retrocediendo aproximadamente 0,8 % en las últimas 24 horas y con un volumen de negociación cercano a US$35.500 millones, lo que refleja una caída en la actividad de mercado tras el repunte de la semana anterior, según datos de CoinMarketCap.

En la misma línea, las principales altcoins acompañaron el movimiento bajista: Ethereum registró una caída más pronunciada, con un descenso de cerca del 1,7% en 24 horas, situándose por debajo de los US$2000 por unidad. BNB también se movió a la baja, con un retroceso de poco menos del 0,9%, y cotiza alrededor de US$615. XRP descendió cerca de 1,8%, en torno a US$1,49 por token.

El descenso en los precios se produce en un contexto de contracción del volumen negociado en el mercado de criptoactivos, que se mantiene por debajo de los US$95.000 millones en las últimas 24 horas, y de un retroceso generalizado en la capitalización del mercado.

Según el análisis de CoinMarketCap, el movimiento bajista de bitcoin en las últimas jornadas responde principalmente a un tono de aversión al riesgo en los mercados globales, con inversores adoptando posiciones más cautas ante señales mixtas de datos macroeconómicos y expectativas sobre política monetaria. El reporte destaca que la caída del precio de bitcoin estuvo acompañada por la contracción del total de la capitalización del mercado de criptoactivos, lo que sugiere un efecto de correlación con activos de riesgo más amplios.

CoinMarketCap también señala que la presión de derivados, con liquidaciones acumuladas de posiciones largas y tasas de financiación negativas, intensificó la caída del precio al obligar a cubrir apuestas alcistas. En el caso de ethereum, el análisis apunta a una rotación de capital fuera de altcoins hacia activos considerados más “seguros” dentro del criptoecosistema, como bitcoin o incluso dinero fiat, en un contexto de mercado defensivo.

Los analistas de mercado observan de cerca cómo bitcoin y el resto de las cripto pueden comportarse en las próximas sesiones, ante datos macroeconómicos clave que podrían influir en la percepción de riesgo global. La defensa de niveles técnicos críticos —como el de soporte cercano a US$67.000 para BTC— será determinante para definir si la corrección actual profundiza o da paso a un rebote.

Ethereum tendrá un hub para 70 personas en Buenos Aires

En tanto, la red blockchain Ethereum, una de las más importantes del mundo, tendrá un espacio de trabajo y encuentro fijo en Buenos Aires. El lugar, de más de 300 metros cuadrados, está ubicado en Workplace by IRSA, en el Polo DOT Baires.

El hub, que funcionará en colaboración con la Fundación Crecimiento, albergará a un equipo de más de 70 profesionales y busca potenciar el ecosistema cripto regional.

La iniciativa es una muestra del buen vínculo entre Ethereum y el ecosistema tecnológico argentino. IRSA ya había trabajado con la comunidad de Ethereum durante la realización de Devconnect, el año pasado, en La Rural. Se trató del evento más importante de la organización a nivel mundial. También fue el más convocante de su historia: casi 10.000 extranjeros llegaron a Buenos Aires y durante varios días coparon la ciudad. El evento movió alrededor de US$50 millones.