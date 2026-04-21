ChatGPT Images 2.0: así es el nuevo motor de imágenes para competir con Nano Banana de Gemini

El modelo cuenta con capacidad de razonamiento, lo que le permite buscar información en tiempo real en internet, crear múltiples imágenes distintas a partir de una sola sugerencia, verificar sus propios resultados y generar códigos QR funcionales
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OpenAI presentó ChatGPT Images 2.0, su primer modelo especializado en imágenes con capacidad de razonamiento. “Es un compañero visual para la creación de imágenes”, aseguran desde la firma.
En detalle, el modelo puede buscar información en tiempo real en internet, crear múltiples imágenes distintas a partir de una sola sugerencia, verificar sus propios resultados y generar códigos QR funcionales.
Además, utiliza su conocimiento visual y del mundo para completar la información faltante. De esta manera, el usuario puede obtener imágenes “más inteligentes, con menos ayuda”.
A su vez, supone un avance significativo en materia de seguimiento de instrucciones, colocación y relación precisa de objetos, y representación de texto denso.
A Visual Thought Partner— OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026
ChatGPT Images 2.0 is our first image model with thinking capabilities.
When a thinking model is selected in ChatGPT, Images 2.0 can search the web for real-time information, create multiple distinct images from one prompt, double-check its own outputs,… pic.twitter.com/QjnGJ8MnJa
Otro de los atractivos del modelo es su capacidad para capturar con mayor precisión características distintivas de diferentes lenguajes visuales, como fotografías, pixel art y manga. “Esto resulta especialmente útil para la creación de prototipos de videojuegos, guiones gráficos, material creativo de marketing y la creación de recursos en un medio o género específico”, destaca un posteo de OpenAI en X. La herramienta también comprende todo tipo de idiomas.
ChatGPT Images 2.0 ya se encuentra disponible para todos los usuarios de ChatGPT y Codex.
Tras el anuncio, cientos de usuarios alrededor del mundo pusieron a prueba la herramienta. A continuación, algunos ejemplos:
ChatGPT Images 2.0 instant pic.twitter.com/0sYNWf7AZM— Asher (@asherdipps) April 21, 2026
Here is a manga made by ChatGPT Images 2.0 of @gabeeegoooh and me looking for more GPUs: pic.twitter.com/ek95JfUN5V— Sam Altman (@sama) April 21, 2026
ChatGPT Images 2.0 has been so much fun to use.— Derrick Choi (@derrickcchoi) April 21, 2026
It's @OpenAI's first image model with thinking capabilities and can double check its own work.
Prompt: "Generate a page of a comic book with dialogue in the style of modern indie comic about New York City in the 1970s" pic.twitter.com/ZXFVCnxZEx
ChatGPT Image 2.0 can generate information grids accurately, upto 10x10— Rahul Chakraborty (@hckmstrrahul) April 21, 2026
(h/t reddit) pic.twitter.com/xsFW0zYWdi
Oh god - this is actually crazy good tbh— Sharbel (@sharbel) April 21, 2026
We needed more nano banana rivals, and now we have one.
I made this image using it.
Welcome ChatGPT Images 2.0 to the club :) https://t.co/ZHbvCZanb3 pic.twitter.com/6vjnlkm9T0
made with chatgpt images 2.0 https://t.co/7r1VHydsg4 pic.twitter.com/m0iYO2BrMH— Sigrid Jin 🌈🙏 (@realsigridjin) April 21, 2026
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