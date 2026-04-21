ChatGPT Images 2.0: así es el nuevo motor de imágenes para competir con Nano Banana de Gemini

OpenAI presentó ChatGPT Images 2.0, su primer modelo especializado en imágenes con capacidad de razonamiento. “Es un compañero visual para la creación de imágenes”, aseguran desde la firma.

En detalle, el modelo puede buscar información en tiempo real en internet, crear múltiples imágenes distintas a partir de una sola sugerencia, verificar sus propios resultados y generar códigos QR funcionales.

Además, utiliza su conocimiento visual y del mundo para completar la información faltante. De esta manera, el usuario puede obtener imágenes “más inteligentes, con menos ayuda”.

A su vez, supone un avance significativo en materia de seguimiento de instrucciones, colocación y relación precisa de objetos, y representación de texto denso.

A Visual Thought Partner



ChatGPT Images 2.0 is our first image model with thinking capabilities.



When a thinking model is selected in ChatGPT, Images 2.0 can search the web for real-time information, create multiple distinct images from one prompt, double-check its own outputs,… pic.twitter.com/QjnGJ8MnJa — OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026

Otro de los atractivos del modelo es su capacidad para capturar con mayor precisión características distintivas de diferentes lenguajes visuales, como fotografías, pixel art y manga. “Esto resulta especialmente útil para la creación de prototipos de videojuegos, guiones gráficos, material creativo de marketing y la creación de recursos en un medio o género específico”, destaca un posteo de OpenAI en X. La herramienta también comprende todo tipo de idiomas.

ChatGPT Images 2.0 ya se encuentra disponible para todos los usuarios de ChatGPT y Codex.

Tras el anuncio, cientos de usuarios alrededor del mundo pusieron a prueba la herramienta. A continuación, algunos ejemplos:

Here is a manga made by ChatGPT Images 2.0 of @gabeeegoooh and me looking for more GPUs: pic.twitter.com/ek95JfUN5V — Sam Altman (@sama) April 21, 2026

ChatGPT Images 2.0 has been so much fun to use.



It's @OpenAI's first image model with thinking capabilities and can double check its own work.



Prompt: "Generate a page of a comic book with dialogue in the style of modern indie comic about New York City in the 1970s" pic.twitter.com/ZXFVCnxZEx — Derrick Choi (@derrickcchoi) April 21, 2026

ChatGPT Image 2.0 can generate information grids accurately, upto 10x10

(h/t reddit) pic.twitter.com/xsFW0zYWdi — Rahul Chakraborty (@hckmstrrahul) April 21, 2026