LA NACION

ChatGPT Images 2.0: así es el nuevo motor de imágenes para competir con Nano Banana de Gemini

El modelo cuenta con capacidad de razonamiento, lo que le permite buscar información en tiempo real en internet, crear múltiples imágenes distintas a partir de una sola sugerencia, verificar sus propios resultados y generar códigos QR funcionales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
OpenAI asegura que ChatGPT Images 2.0 es “un compañero visual para la creación de imágenes"
OpenAI asegura que ChatGPT Images 2.0 es “un compañero visual para la creación de imágenes"Shutterstock - Shutterstock

OpenAI presentó ChatGPT Images 2.0, su primer modelo especializado en imágenes con capacidad de razonamiento. “Es un compañero visual para la creación de imágenes”, aseguran desde la firma.

En detalle, el modelo puede buscar información en tiempo real en internet, crear múltiples imágenes distintas a partir de una sola sugerencia, verificar sus propios resultados y generar códigos QR funcionales.

Además, utiliza su conocimiento visual y del mundo para completar la información faltante. De esta manera, el usuario puede obtener imágenes “más inteligentes, con menos ayuda”.

A su vez, supone un avance significativo en materia de seguimiento de instrucciones, colocación y relación precisa de objetos, y representación de texto denso.

Otro de los atractivos del modelo es su capacidad para capturar con mayor precisión características distintivas de diferentes lenguajes visuales, como fotografías, pixel art y manga. “Esto resulta especialmente útil para la creación de prototipos de videojuegos, guiones gráficos, material creativo de marketing y la creación de recursos en un medio o género específico”, destaca un posteo de OpenAI en X. La herramienta también comprende todo tipo de idiomas.

ChatGPT Images 2.0 ya se encuentra disponible para todos los usuarios de ChatGPT y Codex.

Tras el anuncio, cientos de usuarios alrededor del mundo pusieron a prueba la herramienta. A continuación, algunos ejemplos:

LA NACION
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Así de lastimado terminó el cuerpo de Diego Armando Maradona
    1

    Un corazón desmesurado: así de lastimado terminó el cuerpo de Diego Armando Maradona

  2. Silencio de Milei y su Gabinete ante la muerte de Brandoni: solo Cifelli y dos exmacristas lo despidieron
    2

    Silencio de Milei y sus ministros ante la muerte de Luis Brandoni: solo Cifelli, Bullrich y Petri despidieron al actor

  3. La nueva joya de Real Madrid que sorprende con 18 años y puede jugar en la selección argentina
    3

    Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina

  4. Los 10 autos usados del 2015 que se consiguen por menos de 15 millones de pesos
    4

    10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo