La UBA lanza cursos gratuitos sobre IA aplicada desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Si algo queda claro de esta época es que si nos vamos a subir a la ola de automatización e inteligencia artificial aplicada tenemos que prepararnos. Y si las máquinas necesitan entrenamiento, nosotros también si queremos trabajar con ellas. En este camino, la Universidad de Buenos Aires (UBA) amplía su oferta formativa en IA con una serie de cursos gratuitos impulsados por el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA), que depende del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Esta iniciativa está dirigida tanto a la comunidad académica como al público en general, y ya está abierta la inscripción hasta el 15 de mayo. Se trata de capacitaciones para uso científico, profesional y académico de la IA, coordinadas por el LIAA, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los cursos estarán orientados a grupos específicos, como por ejemplo investigadores, graduados UBA, emprendedores, docentes y organizaciones civiles.

En una próxima fase sumarán cursos para Pymes y EBTS (empresas de base tecnológica) que tendrán costo. El contenido del programa abarca diferentes áreas, como automatización operativa, análisis predictivo, optimización de procesos, gestión del conocimiento, mantenimiento y operaciones.

El LIAA no es un actor nuevo: fue fundado en 2012 y hoy reúne a más de 50 integrantes entre investigadores, posdoctorados, doctorandos y estudiantes de grado. Es uno de los principales centros de investigación en IA de la región. Funciona en el edificio Cero + Infinito, inaugurado en Ciudad Universitaria en octubre de 2021. Es un pabellón de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, diseñado y pensado para fortalecer la investigación y la docencia, con capacidad para 3000 estudiantes y científicos.

Según cada público, la oferta será distinta. Por ejemplo, los cursos dirigidos a personal administrativo de la UBA estarán enfocados en la incorporación de IA en tareas cotidianas. Uno de los programas se llama “¿Cómo hablar con la IA?” y propone entrenar a los usuarios en el diseño de prompts profesionales usando metodología coSTAR, que se usa para optimizar la comunicación con IAs. Se trabajará en aplicaciones concretas de redacción de correos, análisis de reportes e integración con herramientas como Google Workspace o Microsoft Copilot.

Los cursos orientados a investigadores tendrán un enfoque más técnico. El programa “IA generativa en el ciclo de investigación” abordará el uso de LLMs y motores de razonamiento probabilístico. Incluirá técnicas avanzadas como Few-Shot Prompting, Chain of Thought (CoT) y el uso de sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), que permiten conectar la IA con bases de conocimiento específicas para mejorar la calidad de los resultados.

La formación dirigida al sector productivo (especialmente pymes) tendrá un formato híbrido, con clases presenciales, contenidos grabados y encuentros virtuales. Y además, a través del programa UBA en Acción (un programa de acción comunitaria dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria) la iniciativa prevé el desarrollo de un curso abierto del estilo MOOC (Massive Open Online Course), con una duración estimada de entre 20 y 30 horas, accesible para cualquier persona interesada, independientemente de su formación previa.

Contra el “oscurantismo tecnológico”

“Combatir el oscurantismo tecnológico no es solo aprender a usar una herramienta, sino entender la lógica que la gobierna para evitar que se convierta en un dogma invisible”, señala a LA NACIÓN Diego Slezak, director del LIAA.

Slezak insiste con la idea de que no podemos ser simples espectadores de esta tecnología o simples usuarios. “Tenemos que tener mirada crítica, estar a la altura de las circunstancias, y no podemos dejar que la UBA no pise fuerte en esta evangelización de la información crítica acerca de esta tecnología, los usos, las ventajas, y también los peligros, contradicciones y cuidados que hay que tener”, señala.

“Creo que estamos en una época que nos hace volver a nuestra adolescencia -reflexiona-. A los 14 años cuando jugábamos con la computadora, con todo el despertar de la digitalización y ahora, de golpe, después de décadas de acostumbramiento a estas tecnologías, aparece una nueva que viene a romper todo: la IA y en particular el mundo de los agentes. Por un lado, hay alegría y un despertar intelectual muy potente. Por el otro lado, hay miedo, o pensamiento crítico porque la potencia de esta tecnología va mucho más allá de lo que hasta ahora teníamos previsto. Esta tecnología tiene el poder de destrucción masiva, como una bomba atómica o incluso más”.