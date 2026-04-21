El fin de los idiomas: las mejores apps de IA para traducir conversaciones en tiempo real mientras viajás

Cuando uno viaja a un país extranjero, una de las grandes barreras para tener una buena experiencia es el idioma. Cuando no se conoce una lengua, es difícil poder tener conversaciones con las personas locales, ya sea para cosas básicas como comprar algo o hacer una consulta, o mismo para conocer personas nuevas. Sin embargo, ya hay disponibles algunas soluciones a este problema. Con el avance de la tecnología, existen diversas apps que permiten traducir conversaciones en tiempo real en cuestión de instantes, y son muy útiles durante los viajes.

Hay aplicaciones traducen conversaciones en tiempo real con inteligencia artificial Shutterstock - Shutterstock

Las mejores apps para ello son Google Translate y Microsoft Translator. También hay opciones avanzadas como X-doc.AI Translive. Estas herramientas usan inteligencia artificial (IA) para detectar idiomas automáticamente y traducir voz al instante, ideales para charlas fluidas en el camino. Cada una ofrece funciones específicas que las hacen prácticas para distintos escenarios, como charlas uno a uno, grupos o entornos profesionales.

Google Translate

Esta app soporta más de 100 idiomas en su modo conversación bidireccional, donde alterna automáticamente entre hablantes sin necesidad de tocar la pantalla. Funciona completamente offline tras descargar paquetes de idiomas, y el modo “Cara a cara” divide la pantalla para que cada interlocutor vea su transcripción y traducción simultáneamente. Esto la hace perfecta para consultas cotidianas en viajes, como pedir direcciones o negociar precios.

Google Translate permite tranducir en tiempo real una conversación

Microsoft Translator

Diseñada para conversaciones en grupo, puede traducir en tiempo real hasta 100 participantes en chats multilingües. Puede reconocer hasta 60 idiomas en formato de voz, texto e imágenes. Se puede usar de forma online según los paquetes disponibles. Cada usuario ingresa desde su dispositivo especificando su idioma, y la app traduce al instante lo dicho o escrito. Incluso guarda las transcripciones para compartir luego. Es una buena opción para usar en reuniones informales o grupos de viajeros. También es una buena opción para traducir textos y carteles que hay en otro idioma con solo compartir una imagen de ello.

X-doc.AI Translive

Así funciona X-doc.AI

Esta aplicación utiliza un modelo de IA avanzado enfocado en la interpretación de voz simultánea que detecta oradores e idiomas automáticamente. Su latencia es casi nula, es decir, con muy poco retraso en el tiempo que pasa entre que alguien habla y la app muestra o reproduce la traducción. También genera un audio que suena humano y fluido como forma de respuesta. Se puede integrar con plataformas como Zoom o Teams para subtítulos y voz en vivo, además de traducir archivos de audio bajo demanda con seguridad empresarial. Esta es la mejor para conversaciones profesionales o fluidas en la actualidad.