Ciberseguridad estratégica para el crecimiento empresarial

La aceleración de las amenazas digitales, sumada al uso de inteligencia artificial por parte de actores maliciosos, está transformando el papel de la ciberseguridad. Ya no se trata solo de proteger sistemas: hoy es un factor clave para garantizar la continuidad del negocio, resguardar la reputación y sostener la innovación en entornos cada vez más complejos.

En este contexto, la ciberseguridad dejó de ser un proyecto puntual para convertirse en una función estratégica, transversal y constante. El aumento de ciberataques, las mayores exigencias regulatorias y la transformación digital obligan a las organizaciones —de todos los tamaños y sectores— a replantear cómo gestionan sus riesgos y a quién eligen como socio para ese desafío.

De la reacción a la prevención

Los servicios profesionales en ciberseguridad adquieren un nuevo protagonismo: no se trata solo de responder ante incidentes, sino de anticiparse con una visión integral. Las compañías requieren equipos que combinen conocimiento técnico, comprensión del negocio y manejo del marco regulatorio, capaces de diseñar políticas sólidas, implementar controles eficaces y acompañar procesos de transformación digital.

La sofisticación de los ataques, potenciados por inteligencia artificial, demanda servicios especializados en evaluación de riesgos, cumplimiento normativo, protección de datos y privacidad, seguridad en la nube, entornos industriales críticos, arquitecturas Zero Trust y monitoreo continuo.

Entre las tendencias que impulsan la demanda se destacan: la ampliación de la superficie de ataque por entornos híbridos y trabajo remoto; mayores exigencias regulatorias; la presión operativa por ataques a la cadena de suministro o ransomware; y la necesidad de enfoques tecnológicos avanzados como SASE, Zero Trust y automatización de respuesta.

El caso Telecom

En este escenario, Telecom —líder en soluciones tecnológicas para empresas, organismos públicos y el mercado corporativo— fortalece su portafolio de servicios profesionales de ciberseguridad con un enfoque integral. Con más de 100 especialistas certificados, ha liderado implementaciones en sectores altamente regulados como finanzas, salud, retail y energía.

Su propuesta incluye diagnósticos de postura de seguridad, programas de cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgo, simulacros de crisis, monitoreo 24x7 desde su propio SOC, respuesta ante incidentes, pruebas de penetración, diseño de arquitecturas seguras y protección en entornos cloud y OT.

Telecom también incorpora inteligencia artificial para anticipar amenazas y mejorar la eficiencia operativa, y desarrolla soluciones a medida desde su propia Fábrica de Software, lo que permite un enfoque personalizado para cada cliente.

Confianza digital como valor de negocio

En un contexto donde la información es uno de los activos más valiosos, la ciberseguridad se consolida como habilitador de crecimiento. En 2025, los programas de confianza digital figuran entre las tres principales prioridades de inversión tecnológica en la región.

Adoptar un enfoque preventivo y especializado es clave para asegurar la continuidad, proteger la reputación y habilitar la innovación. Según destacan desde la compañía, en los últimos dos años triplicaron la cantidad de servicios profesionales ofrecidos, consolidando su compromiso con la transformación digital de sus clientes.

Con visión integral, talento certificado y soluciones personalizadas, Telecom busca posicionarse como socio estratégico en el desarrollo de la ciberseguridad en Argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.