¿Cómo elegir una IA? Expertos explican qué modelo es mejor para cada tarea

En medio del auge por la IA, va creciendo el interés por explorar distintas herramientas, más allá de ChatGPT. Aunque este fue el gran caballito de batalla con el que la mayoría se lanzó a utilizar inteligencia artificial, poco a poco han ido apareciendo otras alternativas en el escenario, como Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek y Claude. Esta última es una de las que más ganó en popularidad en 2026, pero ¿cómo elegir bien una IA, sin dejarse llevar simplemente por la moda?

Los expertos coinciden en que no existe “la mejor IA”, sino que cada persona tiene que analizar para qué la usa y qué herramientas se adaptan mejor a esos usos. Marcelo De Luca, cofundador de The App Master, lo comparó con los autos y señaló que no existe el mejor vehículo sin saber si necesitás transportar carga, viajar a alta velocidad por la autopista o moverte por la ciudad. “La elección depende 100% de la arquitectura del modelo, la ventana de contexto y el tipo de tarea que buscás resolver”, explicó.

A su vez, los especialistas consultados explicaron que, actualmente, existen opciones de aplicaciones que se ofrecen en el mercado que prometen una nueva inteligencia artificial especializada en algún tema. Sin embargo, resultan ser una “máscara”, porque las consultas se envían a la API de un modelo generalista ya existente, como GPT-5.6. En este sentido, Ezequiel Lamonica, Lic. en Ciencias de la Computación, cofundador de Greencode, señaló que “no hay que marearse” con cada nuevo modelo que aparece, sino que lo importante es preguntarnos si cambia lo que puedo delegar o solo varía cómo se ve. “Últimamente, cambian mucho las interfaces y no tanto las capacidades para resolver problemas reales”.

Los expertos coinciden en que no existe “la mejor IA”, sino que cada persona tiene que analizar para qué la usa y qué herramientas se adaptan mejor a esos usos Gorodenkoff - Shutterstock

El especialista agregó que el modelo más potente importa cada vez menos, “el contexto que le podés dar es lo que cobra relevancia”. Explicó que los modelos se van emparejando en poco tiempo, pero el contexto no lo puede replicar nadie: “De alguna manera, si todos tenemos acceso a la mejor IA, lo que diferencia que unos tengan mejores resultados que otros son los datos y procesos que aplicamos”.

¿Cómo elegir la IA?

En primer lugar, es importante distinguir entre los modelos generalistas (Claude, Gemini y ChatGPT) y los especialistas (Canva, Gamma, ElevenLabs). En el primer caso, Ernesto Mislej, cofundador y director de Ciencia de Datos de 7Puentes, explicó que el top del ranking va variando entre ellos, con cada nueva actualización que incorporan. En el caso de los específicos, cada uno resuelve de la mejor forma una tarea puntual (como producción de imágenes, presentaciones -Canva, Gamma-, videos y voces sintéticas -ElevenLabs-).

Antes de indagar en detalle en cada modelo de IA, hay algunas preguntas que pueden orientar al momento de elegir. Según señala Juan Cruz Bonina, CEO & Partner de Latech, es bueno preguntarse qué tipo de información, pedido o instrucción le ingresás a la IA con mayor frecuencia, ya que no es lo mismo usar textos largos que planillas de datos, código o búsquedas que necesitan estar actualizadas al minuto. Para diseños y generación de imágenes, Tomás García Piñeiro, CEO de Detrics, señaló que ChatGPT y Gemini son las más utilizadas, aunque obviamente cuentan con límites de uso, según la versión que se tenga. Para hacer tablas, gráficos, presentaciones o redacciones, explicó que Claude es un gran aliado.

Por otro lado, es bueno preguntarse si lo que se busca es integrar la herramienta de IA al flujo de trabajo diario o si solamente se usa ocasionalmente. “Si necesitás que lea un informe de 200 páginas en segundos, que conozca el tono con el que le hablás a tus clientes o tu manual de marca o que recuerde el contexto de un proyecto que venís desarrollando en el tiempo, ahí ya no necesitás un buscador, sino un entorno de trabajo y eso generalmente implica pagar”, señaló Bonina y explicó que la diferencia clave es que un entorno de trabajo tiene memoria: se adapta a cómo escribe el usuario, conoce sus proyectos y no hace falta volver a explicarle todo cada vez que abre una ventana nueva. Eso permite subir libros enteros, bases de datos o balances, y el modelo comete muchos menos errores de lógica.

Por último, Bonina sugirió preguntarse qué tan caro sale el error, ya que, si un dato inventado genera un problema serio -en lo legal, financiero o por una decisión de negocio- la persona precisará de modelos con razonamiento más riguroso o herramientas de investigación que citen fuentes en tiempo real, como Perplexity.

Para elegir una inteligencia artificial es bueno preguntarse si lo que se busca es integrar la herramienta de IA al flujo de trabajo diario o si solamente se usa ocasionalmente Altitude Visual - Shutterstock

¿Cuál es la mejor IA para cada tarea?

Ahora bien, para hacer un análisis detallado de lo que aporta cada modelo de IA, De Luca propuso analizar según el material con el que se trabaja y el resultado que se busca obtener; el nivel de razonamiento, precisión e investigación; la sensibilidad de los datos y la privacidad; y la integración en el ecosistema de trabajo.

1. Según la naturaleza del insumo y del entregable

Para texto extenso y análisis de documentos masivos (los PDF largos, libros, investigaciones):

Gemini 1.5 Pro / Advanced (Google): destaca por su ventana de contexto masiva (hasta 1-2 millones de tokens). Permite subir libros enteros, carpetas legales o reportes anuales completos en un solo envío.

destaca por su ventana de contexto masiva (hasta 1-2 millones de tokens). Permite subir libros enteros, carpetas legales o reportes anuales completos en un solo envío.

Claude 3.5 Sonnet (Anthropic): resalta por su comprensión lectora y en la redacción natural con matices complejos.

resalta por su comprensión lectora y en la redacción natural con matices complejos. Para programación y desarrollo de software:

Cursor / GitHub Copilot: herramientas integradas directamente en el editor de código (IDE) que autocompletan, refactorizan y crean arquitecturas de software.

herramientas integradas directamente en el editor de código (IDE) que autocompletan, refactorizan y crean arquitecturas de software.

Claude 3.5 Sonnet / ChatGPT (GPT-4o): ideales para consultar lógica de código, encontrar bugs o escribir scripts independientes.

ideales para consultar lógica de código, encontrar o escribir scripts independientes. Para generación audiovisual e imágenes:

Midjourney / DALL-E 3: permite la creación de imágenes fotorrealistas e ilustraciones a partir de texto.

permite la creación de imágenes fotorrealistas e ilustraciones a partir de texto.

Runway Gen-3 / Sora: utilizadas para la generación de video avanzado a partir de texto o imágenes estáticas.

utilizadas para la generación de video avanzado a partir de texto o imágenes estáticas.

ElevenLabs: permite la generación y clonación de voz ultrarrealista.

2. Según el nivel de razonamiento, precisión e investigación

Para rigor lógico, baja alucinación y razonamiento complejo:

OpenAI o1 / o1-mini: diseñados específicamente para razonamiento avanzado paso a paso en matemáticas, lógica, física y programación compleja.

diseñados específicamente para razonamiento avanzado paso a paso en matemáticas, lógica, física y programación compleja.

Claude 3.5 Sonnet: muy apreciado por su precisión técnica y menor propensión a inventar datos en textos estructurados.

muy apreciado por su precisión técnica y menor propensión a inventar datos en textos estructurados. Para investigación activa con citas y fuentes verificables:

Perplexity AI: funciona como un motor de respuesta que navega la web en tiempo real y cita explícitamente las fuentes de donde extrae la información.

funciona como un motor de respuesta que navega la web en tiempo real y cita explícitamente las fuentes de donde extrae la información.

SearchGPT / ChatGPT con navegación web: para búsquedas de actualidad con síntesis de prensa o datos de mercado.

para búsquedas de actualidad con síntesis de prensa o datos de mercado. Para ideación rápida y borrador ligero (velocidad sobre precisión extrema):

ChatGPT (GPT-4o mini) / Gemini Flash: modelos ultra rápidos y económicos, ideales para lluvia de ideas (brainstorming) rápida o resúmenes ejecutivos cortos.

3. Según la sensibilidad de los datos y la privacidad

Para datos públicos o de bajo riesgo (uso general):

Versiones gratuitas y estándar de ChatGPT, Gemini o Claude: adecuadas para tareas cotidianas sin datos confidenciales (hay que recordar que en estos planes públicos los datos pueden ser usados para reentrenar modelos).

adecuadas para tareas cotidianas sin datos confidenciales (hay que recordar que en estos planes públicos los datos pueden ser usados para reentrenar modelos). Para datos corporativos, financieros, legales o PII (información de identificación personal):

Azure OpenAI Service / AWS Bedrock: permiten desplegar modelos como GPT-4o o Claude, en la nube privada de una empresa, garantizando por contrato que los datos jamás saldrán de tu entorno ni reentrenarán modelos públicos.

permiten desplegar modelos como GPT-4o o Claude, en la nube privada de una empresa, garantizando por contrato que los datos jamás saldrán de tu entorno ni reentrenarán modelos públicos.

ChatGPT Enterprise / Claude Team: suscripciones corporativas SaaS donde los proveedores garantizan la privacidad de los datos ingresados (sin retención de datos y sin uso de la información para entrenar modelos).

suscripciones corporativas SaaS donde los proveedores garantizan la privacidad de los datos ingresados (sin retención de datos y sin uso de la información para entrenar modelos).

Modelos locales u Open Source (Llama 3 / Mistral con Ollama): utilizados para correr la IA directamente en el hardware corporativo on-premise, sin ningún tipo de conexión a internet.

4. Según la integración con tu ecosistema de trabajo

Ecosistema Microsoft (Office, Teams, Outlook, Excel):

Microsoft Copilot: se conecta de forma nativa con el mail, los documentos de Word, planillas de Excel y presentaciones de PowerPoint, para procesar información sin salir de las aplicaciones.

se conecta de forma nativa con el mail, los documentos de Word, planillas de Excel y presentaciones de PowerPoint, para procesar información sin salir de las aplicaciones. Ecosistema Google (Workspace, Drive, Gmail, Docs):

Gemini en Google Workspace: integrado en la barra lateral de Gmail, Google Docs y Drive, para resumir hilos de correos, redactar respuestas o analizar planillas.

integrado en la barra lateral de Gmail, Google Docs y Drive, para resumir hilos de correos, redactar respuestas o analizar planillas. Flujos de trabajo independientes en navegador:

ChatGPT Web / Claude Web: aplicaciones independientes orientadas a usuarios que trabajan abriendo una pestaña en el navegador para consultas puntuales.

Uno de los especialistas explicó que los modelos se van emparejando en poco tiempo, pero el contexto no lo puede replicar nadie Stock-Asso - Shutterstock

Profesional aumentado por la IA

Más allá de las diversas opciones de modelos, son varios los especialistas que coinciden en que el diferencial no lo generarán profesionales que tengan “el mejor modelo”, sino quienes logren construir un sistema alrededor de él. “Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo construyo un sistema alrededor de la IA que aumente mis capacidades? No hay respuesta única, lo importante es tener claro el concepto: no vamos a destacarnos únicamente por el modelo que usemos", explicó García Piñeiro.

El especialista explicó que, si el último modelo de cualquiera de los tres principales competidores no ofrece los resultados esperados, conviene hacerse la siguiente pregunta: “¿Le estoy dando el contexto completo y correcto? ¿Cómo podría ser más específico con lo que quiero y cuál es mi medida de éxito en esta tarea? ¿Cuál es el contexto que tengo yo en mi cabeza, que no le estoy dando a mi agente?“.

Por su parte, Belén Ortega, empresaria y especialista en IA señaló que muchos van detrás de la moda al elegir un modelo de IA, como el caso de Claude, que ganó en popularidad el último año. En su caso, sugiere contar con tres asistentes: en primer lugar, el asistente que ayuda diariamente, con herramientas que resuelven lo rápido. Luego, sugiere contar con uno que ejecuta y, por último, el asistente que es capaz de diseñar una solución que los otros dos no pudieron (en este caso, se refiere a herramientas que, a través de un prompt, pueden desarrollar una aplicación). Y agregó: “Después, en la periferia, podés tener apps para cosas puntuales, como algunas herramientas para la transcripción de audios, Notebook LM para estudiar, etc. Cuando vos te ordenás de esa manera es cuando uno realmente se potencia”.