Cómo fue el reencuentro de Donald Trump y Elon Musk, luego de su disputa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk se reencontraron públicamente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública.

Durante la transmisión del evento, que se celebró en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Kirk, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron a un lado sus diferencias para conversar y posteriormente estrecharse la mano.

Musk fue un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y, tras los comicios, fue designado responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público.

Sin embargo, abandonó el cargo tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal del presidente. Las tensiones entre ambos escalaron en junio con intercambios agresivos en redes sociales.

En un momento dado, Musk publicó en X un mensaje en el que aseguraba que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que debía ser sometido a juicio, aunque poco después eliminó la publicación.

El discurso de Trump

Trump calificó este domingo el asesinato de Charlie Kirk, como “un ataque contra Estados Unidos”, en una ceremonia multitudinaria para honrar la memoria del activista, al que definió como “uno de los más grandes patriotas” del país.

El mandatario dijo que el asesinato de Kirk, al que también calificó de “un gigante de su generación” y un “gran evangelista de la libertad”, “fue un ataque contra toda nuestra nación”.

“Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América. Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales, otorgados por Dios. El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros”, clamó Trump.

Ante las aproximadamente 73.000 personas que abarrotaron el estadio Farm State de Arizona, el republicano, en un evento que terminó de certificar el total acoplamiento entre el conservadurismo cristiano y el trumpismo, dijo que el nombre del activista “quedará inmortalizado para siempre en la historia de los más grandes patriotas de EUA”.

Al encuentro asistieron también destacados líderes republicanos que pronunciaron discursos de alabanza para el activista, entre ellos el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, o el secretario de Defensa, Pete Hegseth.