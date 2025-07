Donald Trump, energía e IA: las claves de la “nueva revolución industrial”, según el CEO de Nvidia

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, fue como invitado al último episodio del programa “The All In Podcast” y sus declaraciones como referente de la industria no pasaron desapercibidas. La más atractiva: si no aprendés a usar la inteligencia artificial serás reemplazado por una persona que sí sepa.

Según Huang, todas las industrias serán revolucionadas por la inteligencia artificial. “Todo el mundo será potenciado por la inteligencia artificial”, dijo el líder de la empresa más valuada del mundo. Para él, la nueva tecnología es un “igualador”. Es decir que todo el mundo podrá tener las mismas habilidades potenciadas por la inteligencia artificial. “Todo el mundo podrá ser un autor, un artista, un programador”, reflexionó.

En Nvidia, Huang confirmó que hoy están usando la inteligencia artificial en toda la compañía y que están más ocupados que nunca. Además, destacó que la nueva tecnología está dando la posibilidad de perseguir y concretar ideas que antes se consideraban inalcanzables o muy difíciles de lograr, lo que genera más productividad en la compañía a gran escala.

“En mi caso, la IA está generando trabajos. Nos ayuda a crear productos que los consumidores quieren, derivando en más crecimiento y por ende más trabajos”, confirmó. Alertó, entonces, que las personas que logren adaptarse o sobrevivir a esta nueva era serán aquellas que tengan un buen dominio de la tecnología, y agregó que ciertos trabajos quedarán obsoletos. “Perderás el trabajo ante alguien que sepa usar la inteligencia artificial”, comentó.

En paralelo, habló sobre la riqueza que generará el desarrollo de la nueva tecnología. Hizo un paralelismo con la era de la internet, cuando este fenómeno generó nuevas fortunas como la de Bill Gates, y aseguró que la inteligencia artificial llevará esta tendencia aún más lejos y con más rapidez. Y no solo para las grandes empresas, sino también para los emprendedores, Pymes y profesionales independientes.

Huang también habló sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y la necesidad de fábricas para el desarrollo de la industria. Explicó que, a diferencia del software, en el caso de la IA se necesita producir y que habrá toda una nueva industria girando en relación a la producción de tokens —es decir, las unidades mínimas de información que procesan los modelos, generadas en centros de datos—.

Un fenómeno que ya se está materializando en Estados Unidos. Amazon, por ejemplo, está en proceso de construir un mega complejo que incluye 30 centros de datos y que se conoce bajo el nombre “Proyecto Rainier”. OpenAI, por su parte, está con el “Proyecto Stargate”, una nueva empresa que pretende invertir US$ 500 mil millones para desarrollar centros de datos para inteligencia artificial de un total de 10 gigawatts en Estados Unidos dentro de los próximos cuatro años.

Por otro lado, Huang habló sobre la posición de Estados Unidos dentro de este nuevo escenario. “Todo el mundo está preocupado por la competencia, pero se olvidan que estamos hablando de Estados Unidos, el país más rico en tecnología y más innovador del mundo”, reflexionó. “Nuestra industria tecnológica es de las más grandes del mundo. Es nuestro tesoro nacional. El distintivo de nuestro país. Hay que asegurar que siga avanzando de la misma manera”, dijo.

Pero también hay otros países que presentan grandes avances, como China. Aunque, según Huang, Estados Unidos hoy cuenta con un diferencial fundamental: Donald Trump. De acuerdo con el líder de Nvidia, el presidente hoy logra entender la importancia de la inteligencia artificial y de la energía. “No podemos crear industrias sin energías. Si queremos producir algo tan vital como la IA necesitamos el desarrollo energético. Eso nos permitirá ir detrás de la nueva revolución industrial”, confirmó.