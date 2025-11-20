El CEO de Nvidia celebró los resultados financieros y dedicó un mensaje a los escépticos

Mientras en Wall Street continúa el debate sobre si la inteligencia artificial está inflando una nueva burbuja tecnológica, Nvidia volvió a presentar resultados que desafían esa idea. Tras el cierre del mercado, la compañía reportó ingresos por US$57.000 millones en el tercer trimestre fiscal de 2025, un salto del 62% interanual y del 22% frente al período anterior.

En su conferencia con analistas, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, respondió de lleno al debate del momento: “Se habla mucho de una burbuja de IA. Desde nuestra perspectiva, vemos algo muy distinto”.

Para el ejecutivo, el fenómeno actual no es especulación, sino adopción concreta a escala global. “Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA. El ecosistema está escalando rápidamente, con más creadores de modelos, más startups de IA, en más industrias y en más países. La IA está en todas partes, haciendo de todo, simultáneamente”.

Según Huang, la base del crecimiento es la ubicuidad tecnológica de la compañía: “Estamos en todas las nubes. La razón por la que los desarrolladores nos eligen es porque estamos literalmente en todas partes”. Y agregó: “Estamos en todas partes: desde la nube a los sistemas on-premise, los robots, los dispositivos de borde, las PC, lo que sea. Una sola arquitectura. Y las cosas simplemente funcionan. Es increíble”.

Los números que alimentan el optimismo

El negocio de Data Center —el corazón del auge de la IA generativa— volvió a dominar el trimestre, con ingresos por US$51.200 millones, un 66% más que hace un año. La aceleración se apoya en tres tendencias: la computación acelerada, la adopción masiva de modelos avanzados de IA y la expansión de aplicaciones agentic.

ARCHIVO - Visitantes dan órdenes a un robot en un puesto de Nvidia durante la 3ra Feria Internacional de China sobre Cadena de Suministro en el China International Exhibition Center, Beijing, el 18 de julio de 2025. (AP Foto/Mahesh Kumar A., Archivo) Mahesh Kumar A. - AP

La nueva arquitectura Blackwell Ultra se consolidó como la elección preferida de los clientes, mientras que la generación anterior, Blackwell, sostuvo una demanda sólida. En cambio, las ventas de la línea H20 fueron insignificantes.

Dentro del segmento de centros de datos, la computación representó US$43.000 millones, un 56% más interanual y un 27% más que en el trimestre anterior. La división de networking alcanzó US$8200 millones, con un crecimiento del 162% año contra año, impulsada por NVLink para los sistemas GB200 y GB300.

Huang subrayó que la demanda no se está enfriando: “Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas. La demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose tanto en entrenamiento como en inferencia, creciendo exponencialmente en ambos casos”.

El pulso del mercado

El informe llegó en un contexto de máxima expectativa: Nvidia supera el billón de dólares en valor de mercado y cada variación en su desempeño se refleja en todo el sector tecnológico. “Nvidia se considera casi un reflejo de lo que está sucediendo en el ámbito de la inteligencia artificial”, dijo recientemente Matt Orton, estratega de Raymond James Investment Management.

A las dudas recientes —incluido el comentario de Sam Altman sobre que la IA está “en una burbuja”— se sumaron movimientos como la salida total del fondo Thiel Macro de su posición en la compañía. Aun así, analistas de firmas como Goldman Sachs y Morgan Stanley esperaban que Nvidia confirmara la continuidad de su ciclo expansivo, tal como finalmente ocurrió.

Con proyecciones de ingresos por US$65.000 millones para el cuarto trimestre fiscal de 2026 y márgenes brutos cercanos al 75%, la compañía no anticipa una desaceleración en la demanda de infraestructura de IA.