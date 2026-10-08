El evento que reunió a fundadores, inversores y referentes tecnológicos en EE.UU.

En medio de la San Francisco Tech Week, la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos llevó adelante una jornada que reunió a fundadores, inversores y referentes del mundo tecnológico en el corazón de Silicon Valley.

El Embajador Alec Oxenford señaló que la Argentina tiene talento, creatividad y capacidad para desarrollar empresas y tecnologías de alcance global, y agregó que con el evento buscan acercar ese potencial a quienes pueden acompañarlo con inversión, experiencia y acceso a nuevos mercados. Bautizado como “Argentina at Silicon Valley”, el evento convocó a más de 500 personas en el edificio que es sede de JPMorgan en San Francisco.

“Hay algo especialmente significativo en reunir a emprendedores, inversores y referentes tecnológicos en un lugar que lleva la huella de un argentino que pensó en grande: el arquitecto argentino César Pelli”, señaló Oxenford y agregó: “Pelli proyectó edificios que hoy son parte de la identidad de grandes ciudades. Las nuevas generaciones de argentinos están construyendo empresas y tecnologías que también pueden dejar una huella duradera”.

Hoy tuve el honor de lanzar el primer "Argentina at Silicon Valley", una jornada que conecta el ecosistema emprendedor, tecnológico y de innovación de la Argentina con el corazón de Silicon Valley.



Vale la pena mirar el edificio que nos recibe: la sede de JPMorgan en San… pic.twitter.com/NrgDWCl4IN — Alec Oxenford (@alejandrito) October 7, 2026

La agenda incluyó paneles sobre capital de riesgo, con la participación de inversores de fondos como a16z y MELI VC; la expansión de las empresas argentinas de servicios tecnológicos en el mercado estadounidense, con referentes de Globant, BairesDev y Making Sense; el futuro de la biotecnología; y la oportunidad energética de la Argentina para abastecer la demanda de cómputo que exige la inteligencia artificial, con la participación de YPF.

Cerca de la mitad de los acreditados fueron fundadores y ejecutivos de startups; entre ellas, estuvieron presentes Vercel, Wallbit, belo, Lemon, Ontop, Rumbo, Tapi, Teramot, Outbuild, WakeUp Labs, Cattler, DeepAgro, diagnoVET, Biomakers, Messa.ai y Autonoma AI. También participaron empresas de origen argentino con presencia global, como Mercado Libre, Globant, Despegar, Tiendanube, Techint, YPF Luz, entre otras.

Acompañaron la jornada inversores, profesionales de grandes compañías tecnológicas, investigadores y representantes de organismos. Del lado corporativo hubo profesionales de Google, Microsoft, Amazon Web Services, Meta, NVIDIA, OpenAI, Salesforce, Uber, entre otros, y, por parte de los inversores, estuvieron Meli VC, SoftBank, Goldman Sachs, Plug and Play, Endeavor y NXTP. No faltó la presencia del ámbito académico y científico con representantes y estudiantes de la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Austral y la Universidad de San Andrés, además del Banco Interamericano de Desarrollo.

El evento reunió a fundadores, inversores y referentes tecnológicos argentinos en el marco de la SF Tech Week Argentina at Silicon Valley

La Argentina en el mapa global

Durante la apertura del evento, el embajador destacó el momento que atraviesan ambos países: “La Argentina y los Estados Unidos nunca estuvieron tan cerca. Bajo el liderazgo del Presidente Milei, la Argentina hizo una elección clara: los Estados Unidos son nuestro primer socio estratégico”. También señaló que Estados Unidos es el primer inversor en la Argentina, “con el 18% del stock de inversión extranjera directa y más de 330 empresas estadounidenses en el país”.

Al mismo tiempo, Oxenford advirtió que el vínculo entre gobiernos no alcanza por sí solo: “Como alguien que construyó empresas, sé que una buena relación entre gobiernos es solo una parte de la ecuación. Para que las compañías inviertan y crezcan, las condiciones en el terreno tienen que acompañar esa ambición, y ahí es donde la Argentina está cambiando”.

Al referirse a los incentivos a la inversión que tuvo la Argentina, mencionó que “el RIGI otorga a las grandes inversiones entre 30 y 40 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, y ya se anunciaron o aprobaron más de 40 proyectos por alrededor de US$200.000 millones”. Agregó que “el proyecto de Super RIGI irá todavía más lejos, con beneficios específicos para proyectos de tecnología y centros de datos de más de US$1000 millones”.

El embajador Oxenford junto a Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel Argentina at Silicon Valley

También hizo alusión a la inteligencia artificial y explicó que “la Argentina no va a regular la inteligencia artificial de manera preventiva: regulamos cuando aparece un problema concreto, no antes, y eso nos ubica junto a Washington y lejos de enfoques más restrictivos como el europeo”.

Oxenford también puso el foco en el potencial energético del país. “La superinteligencia necesita minerales, energía y capacidad de cómputo, y la Argentina tiene los minerales críticos, la energía y el talento para competir en cada eslabón de esa cadena de valor”, señaló, y precisó que “Vaca Muerta tiene la segunda reserva de gas de esquisto y la cuarta de petróleo de esquisto del mundo, y si a eso se suman la tierra disponible, el viento y el sol de la Patagonia y un clima frío, la Argentina puede convertirse en un hogar natural para la energía y los centros de datos que va a necesitar la IA”.

Para el Embajador, esta visión “descansa sobre dos ideas. La primera es geopolítica: Occidente debe liderar esta tecnología, no China. La segunda es histórica: Buenos Aires puede ser para la inteligencia artificial lo que Ámsterdam fue para el comercio en el siglo XVII”.