La Argentina participará del SXSW 2026, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo

El talento argentino pisa con cada vez más fuerza en el mercado tecnológico internacional. En esta oportunidad, participará del South by Southwest (SXSW) 2026, uno de los eventos de innovación más importantes del mundo. Se trata de un encuentro que reúne a más de 300.000 asistentes, más de 3000 oradores y más de 1700 conferencias, bajo el objetivo de potenciar relaciones entre startups, inversores, corporaciones, policymakers y medios internacionales.

La iniciativa se desarrollará del 12 al 14 de marzo en Austin, Texas, como parte de la Tech & Innovation Trade Mission, organizada junto a PromArgentina (Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional). En Estados Unidos, la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC) coorganiza la misión y articula vínculos comerciales e institucionales en Texas.

“Hoy, Texas es la mejor puerta de entrada para las empresas argentinas que buscan crecer en Estados Unidos. La Casa Argentina en SXSW es una expresión concreta del trabajo que la ATCC viene desarrollando para generar conexiones reales con capital, corporaciones globales y oportunidades de comercio reales”, señaló Pablo Sosa, Presidente del Chapter de ATCC en Austin.

La Casa Argentina será un hub oficial dentro del festival, diseñado para convertir visibilidad en oportunidades concretas de negocio. Allí se presentarán 15 speakers internacionales, así como también paneles vinculados a inteligencia artificial (IA), talento, estrategias de inversión, entre otras temáticas. A su vez, habrá hackathons sectoriales y reuniones B2B curadas para conectar a los participantes con actores estratégico del ecosistema tecnológico de Austin.

La agenda incluirá además el Government Officials Panel “Argentina & United States: Strategic Investment Opportunities in a Strengthened Bilateral Agenda”, un espacio institucional de alto nivel que reunirá autoridades de Texas y la Argentina para exponer oportunidades de inversión y cooperación bilateral, en el marco del Acuerdo de Comercio.

“La tecnología argentina compite por capacidad técnica y especialización. Estar en SXSW con una agenda centrada en IA y talento es muy importante, por que nos integra a los espacios donde se estructuran las próximas olas de innovación a nivel global”, sostuvo Juan Pablo Di Pietro, presidente de la Comisión de Tecnología de la ATCC. En este sentido, Austin, conocida como “Silicon Hills” y sede de compañías como Dell, Tesla, Oracle, Google, Apple y AMD, representa hoy uno de los polos de innovación más dinámicos de Estados Unidos.

Uno de los grandes atractivos del evento será el Space Summit, que contará con la participación de María Noel de Castro, ingeniera biomédica y candidata oficial a convertirse en la primera astronauta argentina en el espacio, en el marco de una iniciativa vinculada a Axiom Space.

En las instalaciones del Instituto Internacional de Ciencias Astronómicas de Melbourne, Estados Unidos, Noel de Castro levanta la bandera argentina, siendo la primera ciudadana nacional en entrar al programa Project Possum

En lo que respecta a los hackatons, estarán orientados a resolver problemáticas reales del sector productivo, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre el talento argentino y la demanda empresarial concreta.

Por último, esta edición contará con el acompañamiento de empresas y organizaciones líderes del sector, como Amazon Web Services (AWS), Axiom Space, International Accelerator, Sputnik Digital, CodingIT, Binit Tech, Vendoroo, Pollen Sense Inc., Shastia AI, Pitcheers, isolved, GNS Law y Cobalt Growth Strategies LLC.

La convocatoria está dirigida a empresas que deseen acceder al mercado más desarrollado del mundo, startups en etapa de escalamiento, instituciones vinculadas a innovación y economía del conocimiento y actores del ecosistema emprendedor y creativo con proyección internacional. Aquellos interesados en más información o inscribirse pueden acceder a https://argentina.ar/es/ferias/casa-argentina-en-sxsw-2026.

Argentina Week en Nueva York

El South by Southwest (SXSW) 2026 no será el único evento que tendrá al talento argentino como protagonista. Del 9 al 12 de marzo se realizará la Argentina Week en Nueva York, que contará con la presencia del presidente Javier Milei. Se trata de una apuesta del Gobierno para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales.

La iniciativa reunirá autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino en Nueva York, y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.

El presidente Javier Milei, en el Consejo de la Paz, en Washington Mark Schiefelbein� - AP�

Además de Milei, estarán el canciller Pablo Quirno; el jefe de gabinete, Manuel Adorni-quien hará la presentación del evento en el consulado argentino el lunes 9-;el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes se sumarán varios gobernadores argentinos.

La embajada argentina en Washington, JP Morgan, Bank of America y Kaszek están a cargo de la organización, con respaldo de la Cancillería. Además, son socios estratégicos Citi, Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y Americas Society/Council of the Americas.

El evento también contará con la presencia de importantes empresarios argentinos, como Ariel Szarfstejn, CEO de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, CEO del Grupo Pan American Energy. A su vez, habrá representantes de Banco Macro, Banco Supervielle y Banco Galicia.