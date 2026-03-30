El líder más longevo de Apple, Tim Cook, prepara la sucesión e intenta definir su legado

Durante los cincuenta años de Apple, que se cumplirán este miércoles, Tim Cook ha sido el CEO durante 15 de ellos. Es decir, en la empresa de Steve Jobs, ha liderado por más tiempo que el icónico fundador. Ahora, prepara la sucesión al mismo tiempo que intenta navegar un período que puede definir su legado al frente del gigante.

A los 65 años, el actual líder de Apple está más cerca del capítulo final de su gestión que del inicial: no es una cuestión de rendimiento, sino el camino natural para quien elevó el valor de mercado de Apple de 350 mil millones de dólares a 4 billones en una década y media. Ese aire de “cierre de ciclo” viene alimentando especulaciones sobre la transición de poder.

El nombre señalado como posible nuevo CEO es el de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware. La lógica es simple: a sus 50 años, es el miembro más joven del equipo ejecutivo de la empresa, lo que garantiza potencial para un mandato de largo plazo.

Además, sería el regreso al poder de alguien con vínculo directo con el desarrollo de hardware, un área en la que Cook ha sido criticado por supuestamente no generar revoluciones con la misma intensidad que Jobs. En noviembre, el Financial Times publicó un artículo afirmando que la transición podría ocurrir hasta junio de este año. Aunque admite que existe un plan de sucesión —especialmente porque Apple no quiere sobresaltos cuando ocurra—, Mark Gurman, de Bloomberg, afirmó que la información es falsa. Quienes siguen de cerca a Apple parecen coincidir:

“No creo que se vaya antes de 2027. No se irá hasta que la estrategia de IA esté bien consolidada y antes de atravesar el 20º aniversario del iPhone, en el que se espera un nuevo diseño. Por eso, no creo que se vaya tan pronto”, dice a GLOBO Dan Ives, analista de Wedbush Securities especializado en Apple.

Para el periodista David Pogue, que cubre la empresa desde hace 35 años y publicó a comienzos de marzo el libro Apple: The First 50 Years (Apple: Los primeros 50 años, en traducción libre), el plazo es aún mayor: cinco años hasta que algo pueda ocurrir.

Se especula que John Ternus será el sucesor de Cook en Apple

Sin embargo, Pogue, que entrevistó a más de 150 personas para el trabajo, coincide en que el sucesor será alguien de dentro de la empresa: “Hablé con todas las personas del entorno ejecutivo de Cook, y son increíblemente inteligentes. Son las personas más brillantes y perspicaces que uno puede conocer. Cualquiera de ellos hará un buen trabajo. El sucesor vendrá de dentro de Apple. No elegirían a alguien de fuera para asumir el cargo”, cuenta.

Desafíos actuales

Aunque suceder con éxito a Steve Jobs parezca el mayor desafío en la carrera de cualquier ejecutivo, Cook aún tiene una gran misión para definir su legado: debe realizar la transición de una empresa dependiente del hardware hacia un ecosistema de servicios impulsado por inteligencia artificial (IA), algo que podría garantizar otras cinco décadas de prosperidad para Apple.

“El futuro de toda empresa tecnológica pasará por la IA. Es la prueba de fuego de Tim Cook. Ha hecho un trabajo increíble hasta ahora. Ha creado mucho más valor, al menos numéricamente, que Steve Jobs. Pero dejó caer la pelota en innovación. No es algo necesariamente conectado con los resultados del negocio”, dice Manoel Lemos, socio-director de Redpoint eventures.

En la era de la IA, la compañía tardó en presentar algo: Apple Intelligence solo llegó a modelos selectos casi dos años después de la explosión de ChatGPT. En ese período, Google, Meta, Microsoft y Samsung presentaron servicios y herramientas. Siri, que sería la pieza central de esta nueva etapa, apareció como “inteligente” en un evento en junio de 2024, pero todo quedó en una demostración.

Las funciones que sí llegaron no entusiasmaron y, a fines de 2025, Cook reorganizó el liderazgo de la división de IA. Ahora se espera un nuevo intento de llevar a Siri hacia el futuro.

Aunque Cook lanzó dispositivos como el Apple Watch, los AirPods y el Vision Pro, Ives también observa estancamiento en el frente de hardware. En ese período, Samsung probó diseños con pantallas plegables; Meta abrió mercado con gafas inteligentes en asociación con Ray-Ban; y OpenAI firmó una alianza con Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, para desarrollar dispositivos para la era de la IA.

“El legado de Cook, su parte más duradera, se construirá sobre cómo lidie con la IA, la cuarta revolución industrial”, dice Ives.

Lo que se ha construido hasta ahora

Ese es un desafío a la altura de lo que Cook ya ha logrado. Inauguró el club de las empresas del billón al convertir a Apple en la primera de la historia en alcanzar valoraciones de 1, 2 y 3 billones de dólares en la bolsa.

Transformó a Apple en un gigante de servicios —como Apple Music, Apple TV y Apple Pay— que garantizan un margen promedio de beneficio del 75%. La división de servicios creció de 20 mil millones a 100 mil millones de dólares bajo su gestión. Además, decidió que Apple desarrollara sus propios chips, reduciendo la dependencia de socios y aumentando la eficiencia y el rendimiento de sus dispositivos.

En 2025 surgieron desafíos adicionales: tuvo que navegar decisiones políticas de Donald Trump que amenazaron las cadenas de suministro y los precios mediante políticas arancelarias. Además, el presidente estadounidense exigió lealtad de las grandes tecnológicas en forma de promesas de inversión y acceso a tecnología.

Tim Cook elevó el valor de mercado de Apple de 350 mil millones de dólares a 4 billones en una década y media JIM WILSON - NYTNS

En todo ese proceso, Apple salió casi sin daños, pese a admitir inicialmente un impacto de 900 millones de dólares debido a los aranceles. En términos de imagen, resultó mucho menos afectada que figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Sam Altman, que quedaron fuertemente asociados a la administración estadounidense actual. Es un historial que pocos habrían anticipado.

“Hay casos en los que la capacidad de Jobs para prever el futuro me deja sin palabras. La elección de Tim Cook es uno de ellos. No podrían ser más diferentes. Steve Jobs y Tim Cook son de especies distintas. Jobs era un showman, ruidoso y temperamental; lloraba, reía y levantaba la voz. Tim Cook es callado, introvertido y tímido. Nunca levanta la voz, es muy analítico, nada creativo ni rebelde como Jobs. ¿Quién imaginaría que sería el próximo líder? Es realmente una locura. Pero Jobs, de alguna manera, lo sabía. ¿Cómo lo sabía? No logro entenderlo”, dice Pogue.

Así, a pesar de los rumores sobre una nueva era en Apple, Cook parece dispuesto a concretar un gran capítulo final antes de pasar la corona a su sucesor. En declaraciones a CNBC, afirmó: “Hace 28 años entré en Apple y desde entonces he amado cada día. Hemos pasado por altibajos, pero las personas con las que trabajo son increíbles. Ellas hacen que dé lo mejor de mí, y espero también lograr que ellas den lo mejor de sí. No puedo imaginar mi vida sin Apple”.