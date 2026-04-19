El discurso completo de Javier Milei en Israel

El presidente Javier Milei llegó este domingo a Israel en el marco de su tercera visita oficial, en medio de la guerra con Irán. Tras su arribo, visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Después de la reunión, y en la previa de la pregrabación de la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, el mandatario brindó un discurso en el que ratificó su alineamiento político y estratégico con ese país. En ese contexto, anunció que desde noviembre habrá un vuelo directo entre ambos destinos operado por El Al.

Buena sintonía entre Milei y Netanyahu

La agenda continuará el lunes, cuando el Presidente reciba el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y dedique algunas palabras desde la casa de estudios. Por la tarde, se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog.

La noche del lunes seguirá, en tanto, con una visita de Milei a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos y volverá a dar un discurso.

El martes tiene previsto un encuentro con rabinos por la mañana, según la agenda oficial que dio a conocer el Gobierno, mientras que por la tarde hará una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la noche iniciará, junto a su comitiva, el regreso a la Argentina.

El presidente Javier Milei en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén Ohad Zwigenberg - AP

El discurso completo

“Me llena de orgullo estar aquí ante todos ustedes en un momento histórico para nuestros países. El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores, sino que también significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos.

Vivimos un momento en que los valores que nos dieron la civilización, la libertad, la democracia, el estado de derecho, enfrentan desafíos crecientes; frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas

Fue en ese espíritu que en 2020, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham, un hito histórico sólo posible gracias a la visión, fortaleza y compromiso con la paz del presidente Trump, que le dio a Israel el reconocimiento diplomático que le era largamente adeudado por parte de sus vecinos árabes.

En esta línea, el presidente Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo, lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región.

Isaac es el hijo de Abraham, inspirado en ese ejemplo y honrando esta esa tradición hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse.

Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo, eso tiene que cambiar y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador. Esto no es improvisado, desde el inicio de esta administración

Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan, firmamos el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel, declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán, en los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana.

Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la Justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia

Y por último, reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo justo. Tal como nos enseñan las sagradas escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Ese es el hemisferio americano que queremos construir juntos. ¡Viva la libertad, carajo! y Am Israel Jai".