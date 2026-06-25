“Es posible que sientas temblores”: cómo Google alertó sobre los terremotos en Venezuela segundos antes del desastre

“Es posible que sientas temblores. Magnitud inicial estimada de 6.2 a aproximadamente 221.8 miles de distancia”. Esa fue la notificación que recibieron cientos de usuarios con dispositivos Android ayer, segundos antes de que dos terremotos se desataran en Venezuela.

La alerta se trata de una iniciativa desarrollada por Google en donde el sistema Android funciona como una herramienta para ayudar a detectar terremotos. Así, los smartphones pasan a ser pequeños sismógrafos de bolsillo.

Google envío la notificación y a los 5 segundos se sintió fuerte el sismo en Barquisimeto.

Hasta ahora se desconocen los daños #temblor #terremoto #Venezuela pic.twitter.com/fw2ciDefwU — Edward (@Inziders) June 24, 2026

Pero, ¿cómo funciona este sistema? Todos los teléfonos inteligentes modernos poseen sensores como los acelerómetros, capaces de leer el movimiento del dispositivo.

De esta manera, cada vez que un teléfono Android detecta una señal que se identifica como terremoto (una vibración cuando el teléfono estaba quieto y sobre una superficie horizontal, que al inicio puede ser imperceptible para las personas), esta se envía, junto con la información de ubicación, a los servidores del Sistema de Alertas de Terremotos de Google. Si un número suficiente de equipos en la misma zona envían el mismo reporte en simultáneo, el sistema analizará si se trata de un terremoto.

Cómo los celulares Android (representados por puntos verdes que se tiñen de amarillo) detectaron la expansión de un temblor en Turquía en abril de 2025

Los reportes se envían por internet en tiempo real y brindan instrucciones a las personas sobre cómo protegerse, incluso instantes previos a que ocurra el sismo.

En ese sentido, la velocidad de las señales en un teléfono —cercana a la de la luz— es mayor que la de la propagación de los terremotos, según explicó Google.

A su vez, el sistema envía dos tipos de alerta, dependiendo de la magnitud del fenómeno. Si es de entre tres y cuatro grados, se envía una notificación normal. En cambio, si se trata de un sismo mayor a los cinco grados, se utiliza una alerta sonora y visual que ocupa la totalidad de la pantalla.

Moradores da Venezuela com celulares com o sistema Android receberam o aviso de terremoto segundos antes da terra tremer em algumas regiões. Por meio de um censor espectral e a localização dos dispositivos, foi possível alertar sobre o tremor. pic.twitter.com/eiK3c02CYc — Renato Souza (@reporterenato) June 25, 2026

La alerta se viralizó en redes sociales. “Google envió la notificación y a los cinco segundos se sintió fuerte el sismo en Barquisimeto”, escribió un usuario en X. “Algo que destacar del sistema de alerta de Android, me avisó en el teléfono antes de que sintiera el sismo. Yo pensé que eso en Venezuela nunca servía”, posteó otro.

Android y Google segundos antes y durante el terremoto aquí en Venezuela!! pic.twitter.com/9HRIQn17Sp — Mara🌵 (@MaraSosa) June 25, 2026

Terremotos de hasta 7,5 de magnitud

A menos de 24 horas de los dos potentes terremotos casi consecutivos, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves por la mañana que ya son 164 los muertos y que hay más 971 heridos.

Los temblores, según las autoridades de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, dejaron decenas de edificios destruidos y ciudades sin luz, en un panorama de destrucción que hace prever un escenario peor.

Un equipo de la AFP en una zona cercana a Caracas observó decenas de edificios colapsados o gravemente dañados. No había luz y la gente estaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros. Cientos de personas amanecieron hoy en las cercanías de edificios evacuados.

Buscan a sobrevivientes entre los escombros (AP/Javier Campos) Javier Campos - AP

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que sacudió Venezuela desde 1900, según los datos del USGS. “Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo”, dijo Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.