Gavin Wood: “Hay energía real acá, mucho más que en Europa”

Gavin Wood es un informático británico, conocido por ser uno de los cofundadores de Ethereum y creador del lenguaje de programación Solidity. Actualmente es Chief Architect y fundador de Parity Technologies, una empresa que desarrolla infraestructura para blockchain y Web3, incluyendo la plataforma Polkadot, diseñada para conectar múltiples blockchains y facilitar aplicaciones descentralizadas a gran escala. Es una de las voces más influyentes en el ecosistema cripto y Web3.

En una entrevista con LA NACION, Wood se sirve una cerveza tirada y reflexiona sobre el gran desafío del sector: la transición de la infraestructura básica hacia productos que puedan ser usados por millones de personas.

—En varios países, incluyendo la Argentina, las criptomonedas son sinónimo de resguardo financiero o inversión más que como cara visible de una revolución tecnológica. ¿Coincidís? ¿Te preocupa que el espíritu original de blockchain y las organizaciones descentralizadas se esté diluyendo en los mercados y la especulación?

—No es algo que me genere gratificación u optimismo. No me da una sensación de “misión cumplida”, pero lo veo como una etapa necesaria del camino. Así como un chico tiene que aprender que pelearse en el recreo no suele beneficiarlo —aunque igual lo haga a los cinco o seis años— y con el tiempo pasa a cosas más alineadas con sus intereses y los de la sociedad, creo que los humanos vamos a recorrer un camino parecido mientras nos familiarizamos con las herramientas de la próxima era social. Y esas herramientas —Bitcoin, blockchain, Web3, cripto— son justamente eso: las herramientas de la próxima etapa de la sociedad.

—Ya pasaron diez años desde que apareció el ideal de Web3. Decís que es la herramienta del futuro. ¿Sentís que nos estamos acercando a ese ideal? ¿Todavía falta mucho? ¿Cuándo llega ese futuro?

-¿Cuándo llega el futuro, no? La gente pensaba que iba a llegar rapidísimo. Si mirás los ‘90 y lo que escribían los pensadores sociopolíticos más techie, creían que Internet iba a traer esta nueva sociedad de la información casi de inmediato. Pero resulta que lleva tiempo. La sociedad está hecha de personas, y para que haya un cambio social, la gente tiene que adoptar la nueva tecnología.

Primero hay que construir plataformas y productos. Bitcoin era muy básico, Ethereum mostró una posible plataforma, pero no estaba preparada para el uso cotidiano masivo. No sirve si solo unos geeks pueden intercambiar “gatitos digitales”, pero la gente no puede usarlo para comprar pan.

Mover a decenas o cientos de millones de personas lleva tiempo. Antes de usar una aplicación, la gente tiene que entender por qué debería usarla. Eso requiere educación, que puede venir de razones buenas —como la escuela— o malas, como guerras o crisis económicas. La Argentina, creo, está más educada en las razones de fondo para usar esta tecnología que países como Noruega o Suiza.

—¿Lo decís por la inestabilidad macroeconómica? ¿Paradójicamente un lugar como la Argentina podría adoptarlo más rápido?

—Exacto. Pero incluso si la gente entiende por qué es importante, el producto tiene que existir. Nadie quiere perder tiempo con tecnología arcana; eso es para geeks. Nosotros —tecnólogos con mentalidad humana— tenemos que tomar la infraestructura y convertirla en productos reales. Y eso solo se puede hacer cuando la tecnología base está lista para mucha gente. Muchos ecosistemas no tienen esa base: se caen con decenas de miles de usuarios. En Parity llevamos diez años construyendo esa capa núcleo. Aunque tuviéramos las apps correctas, sin infraestructura todo sería lento e inutilizable. Recién ahora estamos entrando en la etapa disfrutable: construir productos donde obtenés feedback inmediato de los usuarios.

—¿Cómo ves la comunidad cripto local? ¿Qué opinión tenés de los desarrolladores argentinos y del ecosistema?

—Estoy realmente entusiasmado con la comunidad argentina. Algunos de nuestros mejores en Parity vienen de acá. Queremos tener más colaboración, quizás una subsidiaria, quizás más contrataciones. Buenos Aires siempre me pareció un lugar joven, con ganas de desarrollarse. Hay energía real acá, mucho más que en Europa. En Europa veo desánimo; en Buenos Aires veo un ambiente juvenil, menos atravesado por ese desánimo.