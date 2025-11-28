“Web3 para todos”: la apuesta de Polkadot para llegar a millones de usuarios

Noviembre fue un mes muy encendido para la comunidad cripto, con varios eventos del ecosistema que tuvieron en Buenos Aires: desde LABITCONF, la conferencia de bitcoin y blockchain más importante de la región, a Devconnect, la feria mundial de Ethereum, y sub0 Symbiosis, la conferencia insignia organizada por WebZero y Polkadot.

Fue justamente en esta última que se dieron una serie de anuncios de la mano de Gavin Wood que hicieron eco en el mundo blockchain. Wood, informático británico conocido por ser uno de los cofundadores de Ethereum y creador del lenguaje de programación Solidity, hoy es uno de los líderes de Parity Technologies, una empresa que desarrolla infraestructura para blockchain y Web3. Entre ellas, se encuentra la plataforma Polkadot, diseñada para conectar múltiples blockchains y facilitar aplicaciones descentralizadas a gran escala.

Wood aprovechó el cierre del evento -que reunió a miles de asistentes presenciales y tuvo más de 25 side events paralelos- para anunciar el comienzo de la segunda era de Polkadot: se trata de una etapa en la que se buscará hacer una transición de una década de ingeniería de protocolo hacia una nueva era enfocada en productos, personas y participación.

En una entrevista reciente con LA NACION, Wood explicó que hace diez años que apareció el mundo Web3, pero se trata de una tecnología que aún no ha llegado al uso cotidiano masivo: “La sociedad está hecha de personas, y para que haya un cambio social, la gente tiene que adoptar la nueva tecnología. En ese sentido, primero hay que construir plataformas y productos. Bitcoin fue el primero en este ecosistema, pero era muy básico; Ethereum mostró una posible plataforma, pero no estaba preparada para el uso cotidiano masivo. No sirve si solo unos geeks pueden intercambiar “gatitos digitales”, pero la gente no puede usarlo para comprar pan".

En otras palabras, buscarán dejar de lado la primera etapa, en la que se pusieron los cimientos de este ecosistema, para llevar los productos de la Web3 a la gente. “Por primera vez, estamos listos para los productos y para las personas. Es el paso de una plataforma a una sociedad, de la tecnología a la cultura humana”, agregó Wood.

En ese contexto, Wood aprovechó la conferencia para presentar dos iniciativas estratégicas que buscarán implementar desde la compañía: por un lado, Polkadot Mobile, una aplicación que busca ser intuitiva y segura, para que cualquier persona interactúe con el ecosistema con facilidad. Por otro, Polkadot People, una iniciativa que permitirá incorporar millones de usuarios a través de una capa de identidad descentralizada, resistente a ataques Sybily diseñada para la vida real. Esta última está basada en Project Individuality, el protocolo nativo de prueba de humanidad (proof-of-personhood) con foco en privacidad.

Gavin Wood

Argentina, hub del ecosistema Web3

La conferencia en la que tuvieron lugar estos anuncios reunió actividades, lanzamientos y colaboración entre desarrolladores, startups, inversores, comunidades y universidades de toda la región a lo largo de tres días.

Participaron figuras globales, funcionarios del ámbito público y privado, representantes de instituciones claves del ecosistema, desarrolladores, marketers, inversores, líderes de comunidades y docentes de instituciones como UTN, UBA, Ucema, Di Tella, ITBA, Champagnat, ORT Uruguay y más.

Uno de los eventos que destacó en estos días fue el sub0 Hack, un hackaton con un formato distinto al tradicional, en el que participaron 109 hackers durante tres días seguidos, con más de US$50.000 en premios y una regla central: crear productos reales, no prototipos que se abandonan después del evento. Entre los proyectos premiados estaban Kleo Protocol, un protocolo DeFi de préstamos y créditos basado en la confianza y las matemáticas, que elimina la necesidad de colateral; también se encontraba OpenArkiv, un protocolo resistente y a prueba de censura para enviar datos incluso durante cortes de internet.