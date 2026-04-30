Google acuerda ceder su IA al Pentágono pese a la protesta de cientos de empleados que temen su uso para vigilancia masiva

Google acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de inteligencia artificial (IA), una decisión que salió a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar este tipo de acuerdos militares.

Según informó este martes The Wall Street Journal, el gigante tecnológico dio luz verde al Departamento de Defensa de Estados Unidos para operar con su tecnología en entornos clasificados, aunque incluyó cláusulas contractuales que establecen que su IA no está destinada a la vigilancia masiva nacional ni al desarrollo de armas totalmente autónomas.

El lunes, 600 trabajadores firmaron y enviaron una misiva al director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, para frenar cualquier colaboración clasificada con el Ejército.

“Queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina”, señalaron los trabajadores en la carta, a la que tuvo acceso The Washington Post.

A comienzos de año, el Pentágono rompió lazos con Anthropic después de que la compañía intentó incorporar una cláusula para impedir que su tecnología se emplee en vigilancia masiva o armas letales autónomas.

Posteriormente, OpenAI –la empresa creadora de ChatGPT– firmó un acuerdo con el Pentágono.

Los modelos de Anthropic han sido utilizados durante la guerra con Irán y en operaciones dirigidas a capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Google ya se había retirado de una colaboración militar basada en IA, conocida como Proyecto Maven, tras una fuerte reacción negativa de sus empleados en 2018.

Google acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de inteligencia artificial (IA), una decisión que salió a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar este tipo de acuerdos militares.