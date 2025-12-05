IA, de idear a ejecutar: llega Globant Converge, el evento donde líderes globales muestran cómo reinventan la forma de crear

“Globant Converge llega en el momento justo”. Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant, es categórico a la hora de hablar del evento insignia de la firma, un espacio en el que líderes de negocio y tecnología de todo el mundo dedican dos jornadas a compartir las estrategias que están redefiniendo la manera en la que trabajan y crean.

“Después de un año en el que la IA transformó la conversación, aunque no siempre la ejecución, las empresas de todas las industrias buscan claridad, disciplina y resultados reales”, añade el ejecutivo. Y destaca: “Converge justamente reúne a quienes piensan, construyen y muestran casos reales sobre cómo aplicar la IA con propósito y valor medible. Es momento de pasar de las ideas al impacto.”

Los speakers de Globant Converge.

El evento virtual –que se transmitirá el 10 y 11 de diciembre, y cuya inscripción gratuita está ya disponible en este link– contará con la participación de líderes globales como el Dr. Werner Vogels (CTO, Amazon.com); Sean Doyle (CEO, British Airways); Gillian Zucker (President of Business Operations, LA Clippers); John Needham (President of Publishing & Esports, Riot Games); Cristobal Valenzuela (CEO, Runway); Giorgio Ricci (Chief Revenue Officer, FC Inter Milan); Alex Blum (COO, Unity); Javier Gil Fernandez (Head of AI, LALIGA); Florian Pestoni (CEO, InOrbit); Horacio Marín (President & CEO, YPF); Anselmo Ramos (Co-founder, GUT Network); Sean Summers (EVP Mercado Ads & CMO, Mercado Libre) y Claudia Calori (VP & Head of Global Marketing, Personal Health, Philips), entre muchos otros.

La idea de fondo, explican desde Globant, tiene que ver con dar el paso de la experimentación a la adopción real, transformando la complejidad en claridad y el potencial en desempeño, siempre con un impacto tangible en el negocio. Por eso es que el lema elegido para la edición de este año es “Ir más allá de la parálisis de la IA”.

IA: de fuente de incertidumbre a motor de conversión

Como compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial, lo que Globant propone con Converge es un espacio en el que los asistentes puedan acceder a insights accionables acerca de cómo incorporar la IA en el ADN de sus operaciones, y desbloquear así oportunidades de crecimiento y eficiencia.

“Globant Converge siempre ha sido un espacio para encontrarnos e intercambiar ideas sobre lo que viene. Pero este año todos sabemos qué es lo que viene. Por eso vamos a mostrar cómo aprovecharlo al máximo, convirtiendo a la IA de una fuente de incertidumbre en un motor de reinvención”, se entusiasma el co-fundador de Globant y presidente de Globant X, Guibert Englebienne.

Las conversaciones del Día 1 (el 10 de diciembre) revelarán lo que realmente se necesita para pasar del modo piloto al rendimiento. La agenda incluirá casos reales que explorarán el impacto de la IA en industrias como el deporte, el entretenimiento, la salud, el gaming y el marketing.

El Día 2 (11 de diciembre) el contenido será más práctico y mostrará cómo Globant Enterprise AI integra todas estas capas en un único ecosistema listo para la empresa, transformando “la complejidad en claridad, y el caos en control”.

Para profundizar en los insights y demostrar de primera mano el poder de Globant Enterprise AI, Globant ofrecerá una prueba gratuita de la plataforma para que las empresas puedan explorar sus capacidades y comprender cómo acelerar su transformación impulsada por IA.

Globant Converge 2025 se transmitirá en vivo el 10 y 11 de diciembre. La inscripción es gratuita y ya está abierta acá. _____________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.