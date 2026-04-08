Intel se une al megaproyecto de Elon Musk para impulsar la producción masiva de chips de IA

Intel anunció que se unirá al proyecto Terafab del empresario Elon Musk para “rediseñar la tecnología de fabricación de semiconductores”. De esta manera, la compañía planea, junto a Tesla, SpaceX y xAI, aumentar la producción de chips de inteligencia artificial (IA) a una escala sin precedentes para abastecer la demanda de tecnologías como vehículos autónomos, robots humanoides, centros de datos y sistemas espaciales.

“Nuestra capacidad para diseñar, fabricar y empaquetar chips de ultra alto rendimiento a gran escala ayudará a acelerar el objetivo de Terafab de producir 1 TW/año de capacidad de cómputo para impulsar futuros avances en inteligencia artificial y robótica”, comunicó Intel en un posteo en X.

Intel is proud to join the Terafab project with @SpaceX, @xAI, and @Tesla to help refactor silicon fab technology.



Our ability to design, fabricate, and package ultra-high-performance chips at scale will help accelerate Terafab’s aim to produce 1 TW/year of compute to power… pic.twitter.com/2vUmXn0YhH — Intel (@intel) April 7, 2026

Por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, escribió: “Elon tiene un historial comprobado de reinventar industrias enteras. Esto es exactamente lo que se necesita hoy en la fabricación de semiconductores. Terafab representa un cambio radical en la forma en que la lógica de silicio, la memoria y el empaquetado se construirán en el futuro”.

Tras el anuncio, las acciones de Intel subieron más del 2%, según informó Reuters.

Elon has a proven track record of reimagining entire industries. This is exactly what is needed in semiconductor manufacturing today. Terafab represents a step change in how silicon logic, memory and packaging will get built in the future. Intel is proud to be a partner and work… https://t.co/PmzsTLNmad — Lip-Bu Tan (@LipBuTan1) April 7, 2026

El proyecto, en detalle

El proyecto Terafab prevé una inversión estimada de hasta US$25.000 millones. La fábrica contempla una producción masiva que, según proyecciones de Teslarati, incluyen:

Entre 100 mil millones y 200 mil millones de chips al año.

Alrededor de 100 mil obleas mensuales.

Tecnología de fabricación de 2 nanómetros

El mismo medio estimó que el costo del complejo rondaría los US$20.000 millones, aunque el valor total del megaproyecto podría acercarse a los US$25.000 millones.

Tesla había confirmado el proyecto durante su presentación de resultados del 28 de enero de 2026, informó Reuters. En esa instancia, Musk explicó que la empresa necesitaba construir su propia planta para evitar una escasez de chips prevista dentro de tres o cuatro años.

La empresa no anunció oficialmente la ubicación de la fábrica. Sin embargo, diversos indicios apuntan al North Campus de Giga Texas, en Austin.

Algunas imágenes captadas por drones por el observador Joe Tegtmeyer, y publicadas en su cuenta de X, muestran trabajos de preparación de terreno al norte de la fábrica actual. Según ese material, el área de obras tiene una escala similar a la huella original del complejo Giga Texas.

La iniciativa busca crear una fábrica de chips totalmente integrada, que reúna procesamiento lógico, memoria y empaquetado avanzado en un mismo complejo X de Joe Tegtmeyer

Uno de los primeros productos de la planta sería el chip Tesla AI5. El nuevo procesador tendría entre 40 y 50 veces más capacidad de cálculo que el chip AI4 y hasta nueve veces más memoria.

De acuerdo con Reuters, Tesla desarrolla esta quinta generación de chips de inteligencia artificial para impulsar sus sistemas de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), pero también para tecnologías como el programa de robotaxi Cybercab y el robot humanoide Optimus.

Si Terafab logra producir chips de 2 nanómetros a gran escala, Tesla se sumaría al grupo reducido de empresas capaces de fabricar silicio de IA de última generación, explica Teslarati.