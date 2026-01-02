Tesla pierde el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo: qué pasó y quién lo superó

NUEVA YORK. – Tesla perdió este viernes el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, tras la acumulación de factores adversos que relegaron a la empresa del multimillonario Elon Musk al segundo lugar de ventas detrás de la ascendente automotriz china BYD.

Una revuelta de clientes por las políticas de ultraderecha de Musk, la expiración de créditos fiscales en Estados Unidos para compradores, y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas de Tesla cayeran por segundo año consecutivo.

Tesla informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior. Su rival chino, BYD, pasó por su parte al frente con la venta de 2,26 millones de vehículos en estos 12 meses.

El logo de Tesla en una estación de recarga en Buford, Georgia Chris Carlson - AP

Se trata de un cambio sorprendente para Musk, quien alguna vez desestimó a BYD como una amenaza cuando el ascenso de Tesla parecía imparable, mientras aplastaba a las automotrices tradicionales con muchos más recursos y se convertía así en el hombre más rico del mundo.

Las ventas de Tesla del cuarto trimestre totalizaron 418.227, debajo de los 440.000 que esperaban los analistas. El total de ventas se vio afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7500 dólares eliminado en septiembre por el gobierno de su exaliado, el presidente Donald Trump, con quien tras una pelea pública volvió a acercarse en el último tiempo.

Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al magnate republicano, con quien trabajó estrechamente, y a otros políticos de extrema derecha. Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció esta semana ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado. Conocida como “Biyadi” en chino, o por su eslogan en inglés “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías. En octubre pasado llegó al mercado argentino.

Una planta de la automotriz china BYD

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de “nueva energía”, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables. China es el mercado de mayor porte de este tipo de vehículos.

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

Nuevo modelo de negocios

El último trimestre de 2025 fue el primero con ventas de versiones simplificadas de Model Y y del Model 3 que Musk presentó en octubre como parte de un esfuerzo por revivir las ventas.

El nuevo Model Y cuesta poco menos de 40.000 dólares, y el Model 3 cuesta unos 37.000. Se espera que estas nuevas versiones ayuden a Tesla a competir con los modelos chinos en Europa y Asia.

Más allá de estos esfuerzos, incluso con los múltiples problemas de Tesla, los inversores cuentan con las nuevas apuestas tecnológicas de Musk. Como reflejo de ese optimismo, las acciones terminaron 2025 con una suba del 11%. Asimismo, y pese a haber caído al segundo lugar, las acciones subieron este viernes en Nueva York.

Los inversores han ignorado en gran medida las cifras decrecientes, eligiendo centrarse en el cambio de Musk hacia diferentes partes del negocio.

Elon Musk apuesta al desarrollo de robots

El CEO de la empresa ha estado diciendo que la caída en las ventas de autos no importa tanto ahora porque el futuro de la empresa reside más en los taxis autónomos, el almacenamiento de energía y los robots humanoides para el hogar y la oficina. Para hacer que su tarea valga la pena, los directores de Tesla otorgaron a Musk un nuevo paquete de pago potencialmente enorme que los accionistas respaldaron en la reunión anual en noviembre.

Musk obtuvo otra gran ganancia hace dos semanas cuando la Corte Suprema de Delaware revocó una decisión que lo privó de un paquete de pago de 55.000 millones de dólares que Tesla otorgó en 2018. “Es indiscutible que Musk cumplió plenamente con la asignación de 2018, y Tesla y sus accionistas fueron recompensados por su trabajo”, señaló la sentencia revocatoria.

Aunque fue aprobado por la mayoría de los accionistas de Tesla, el paquete de 2018 fue demandado por el accionista de Tesla Richard Tornetta, quien la consideró excesiva.

El empresario de origen sudafricano podría convertirse en el primer billonario del mundo a finales de este año cuando venda acciones de su empresa de cohetes SpaceX al público por primera vez, en lo que los analistas esperan que sea una oferta pública inicial espectacular.

Agencias AP y AFP