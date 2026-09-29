“Jamás frenaré el crecimiento”: Donald Trump aseguró que no limitará el desarrollo de la IA

El presidente Donald Trump prometió hoy que el gobierno no limitaría el desarrollo de la inteligencia artificial. Las declaraciones tienen lugar en medio de unas semanas en las que varios referentes del mundo tecnológico han hablado del peligro del avance de la IA y de la posibilidad de que termine con la humanidad.

“Jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que será más grande que la revolución industrial”, aseguró Trump durante la presentación de America.gov, un chatbot de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los estadounidenses a gestionar los servicios gubernamentales. “No podemos frenarlo y llevamos una gran ventaja”, agregó el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que jamás frenará el crecimiento de una tecnología que será más grande que la revolución industrial DC Studio - Shutterstock

Trump ha hablado en otras oportunidades sobre su postura en relación al desarrollo de la IA. Poco tiempo antes, en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial se descontrole, había asegurado: “No me preocupa” y agregó: “Estamos un año, quizá año y medio, por delante de China. ¿Por qué deberíamos renunciar a eso?“.

Las declaraciones tienen lugar antes de que los principales ejecutivos de IA almuercen hoy con Trump en la Casa Blanca. El presidente recibirá este martes a algunos de los referentes del mundo de la IA, entre ellos Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, Greg Brockman, presidente de OpenAI, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Elon Musk, cuya plataforma de redes sociales X incluye su propio modelo de IA, Grok.

El encuentro ocurre en un contexto marcado por una creciente preocupación en relación a la seguridad de la IA. En las últimas semanas se han reportado numerosos incidentes vinculados a agentes de IA que se descontrolaron y hackearon empresas. Entre ellos, uno de los que más resonaron recientemente fue la filtración de datos del portal de estadísticas médicas de Medicare, el programa de seguro sanitario universal de Australia. Al vulnerar el portal gubernamental de datos sanitarios, obtuvo acceso no autorizado a los archivos.

Las declaraciones de Trump ocurren semanas después de que varios referentes de la IA hayan advertido por el preocupante avance de esta tecnología FABRICE COFFRINI - AFP

La confianza de Trump en la IA contrasta fuertemente con las alarmas que han lanzado los ejecutivos del sector en los últimos días. A principios de este mes, Amodei pidió a las empresas líderes que ralentizaran el desarrollo de esta tecnología. El viernes, OpenAI anunció que suspendería el entrenamiento de su último modelo ante la proliferación de informes sobre agentes de IA que actúan de forma descontrolada.

Asimismo, el martes, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró en una entrevista televisiva que la empresa está cada vez más centrada en la seguridad. “Estamos dosificando nuestro progreso, lo que a veces incluye no entrenar a un modelo”, aseguró a CNBC y agregó: “Tenemos que hacerlo de manera que podamos presentar argumentos y afirmaciones de seguridad muy convincentes, para que la gente no tenga mucha ansiedad”.

Con información de AP