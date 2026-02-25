El Gobierno avanza con su apuesta para atraer inversiones con la “Argentina Week” en Nueva York

WASHINGTON.- La apuesta del Gobierno para posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales con la “Argentina Week” en Nueva York, evento que empieza el 9 de marzo y al que asistirán el presidente Javier Milei y varios ministros, avanzó en las últimas horas con la confirmación de la agenda oficial.

La iniciativa, que reunirá a autoridades, líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, se desarrollará en el nuevo edificio del JP Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino en Nueva York, y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio.

El presidente Javier Milei, en el Consejo de la Paz, en Washington. Mark Schiefelbein� - AP�

Además de Milei, estarán el canciller Pablo Quirno; el jefe de gabinete, Manuel Adorni -quien hará la presentación del evento en el consulado argentino el lunes 9-; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes se sumarán varios gobernadores argentinos.

Está previsto que Milei -que llegará a Nueva York desde Miami, tras participar el sábado 7 de marzo de una cumbre convocada por Donald Trump para presidentes aliados en la región- dé un discurso ante ejecutivos e inversores el martes 10 de marzo a las 9 (hora local), presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en la sede de ese banco, en Manhattan.

La presencia del mandatario en el evento en Nueva York buscará reforzar la alianza que el Gobierno tiene con la administración de Donald Trump, su principal aliado internacional, y dar una señal de confianza al mundo financiero y a los inversores. El Presidente partirá el 10 de marzo hacia Chile, para participar de la asunción al día siguiente de José Antonio Kast.

Luego de la exposición de Milei será el turno de la presentación de Quirno, que expondrá sobre el impulso de la “inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica” entre la Argentina y Estados Unidos.

También habrá un discurso de Suzanne Clark, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sobre el futuro del comercio entre ambos países, y un diálogo entre el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, sobre la alianza estratégica entre ambos países.

La embajada argentina en Washington, JP Morgan, Bank of America y Kaszek están a cargo de la organización, con respaldo de la Cancillería. Además, son socios estratégicos Citi, Cámara de Comercio de Estados Unidos, AmCham y Americas Society/Council of the Americas. “Es el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro", destacó Oxenford días atrás. En Washington evalúan la “Argentina Week” como un punto de inflexión para mostrar las posibilidades de inversión en la Argentina.

El martes 10 también habrá una presentación del historiador británico Niall Ferguson -que ha sido elogioso de Milei-, quien analizará cómo los cambios en el orden global están reposicionando a la Argentina, y diversos paneles económicos y de inteligencia artificial.

Niall Ferguson, el historiador británico.

Participarán, entre otros, el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos económicos, Jacob Helberg; el CEO de Dow, Jim Fitterling, y el de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, que darán su perspectiva sobre el “momento estratégico” de la Argentina.

Otro de los bloques que anuncia la agenda oficial estará dedicado a la industria farmacéutica global, con una presentación de Lugones. Participación Leandro Sigman, chairman de Grupo Insud; Alberto Álvarez Saavedra, CEO de Gador; Sarah Aiosa, presidenta de Merck Latinoamérica; Nick Lagunowich, presidente de mercados emergentes de Pfizer, y Danielle Rolman, vicepresidenta senior de política de acceso global de Johnson & Johnson.

Para el Gobierno, una de las principales apuestas es la captación de inversiones en el sector energético. En ese sentido, habrá una presentación de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y un diálogo de empresarios titulado “Desbloqueando la frontera minera de la Argentina: la próxima potencia global en minerales críticos”.

Participarán de la charla Rob McEwen, fundador y presidente de McEwen Mining; Simon Trott, director ejecutivo de Rio Tinto, y Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum Minerals. Moderará Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería.

El 4 de febrero pasado, la Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales, cruciales para distintos sectores estratégicos.

Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Santiago Bausili, Luis Caputo y Manuel Adorni, en la Casa Rosada. Instagram Javier Milei

Bausili moderará una conversación sobre el marco ce financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y el EXIM Bank, instituciones incluidas en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que suscribieron la Argentina y Estados Unidos este mes.

El martes 10 cerrará con un recepción de networking en la sede del Citi, que contará con una presentación de Sturzenegger.

Al día siguiente, en la sede del Bank of America, Caputo y Bausili inaugurarán el capítulo más económico del evento, con un panel sobre “el camino de la Argentina hacia un crecimiento impulsado por el mercado”. Moderarán el diálogo Facundo Gómez Minujin, CEO de JPMorgan para la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Sebastián Loketek, director general de Bank of America.

Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, introducirá luego a Sturzenegger, que hablará sobre la reducción del Estado y la desregulación de la economía.

Luego habrá presentaciones de Daza; Ariel Szarfstejn, CEO de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá; Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility, que hablarán del desarrollo del talento argentino.

Otros paneles incluirán al mundo de las finanzas -con exposiciones de representantes de Banco Macro, Banco Supervielle y Banco Galicia (“La banca en la nueva Argentina: generando confianza con los inversores estadounidenses”, se titula), y otro de agronegocios (Frigorífico Rioplatense, Cresud, Bayer y GDM).

En otro bloque de energía, para hablar de Vaca Muerta como “un nuevo capítulo en la inversión energética global”, participarán Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources, y Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

Horacio Marin

Luego habrá una charla informal de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, CEO del Grupo Pan American Energy. Adorni estará a cargo del cierre de la jornada, y más tarde habrá una ceremonia de premios de AmCham, en la sede Microsoft Times Square, con presentaciones de Oxenford y Caputo.

Aunque no trascendió la lista final de gobernadores que viajarán a Nueva York, tendrán un par de eventos. El lunes, un almuerzo en la sede de Americas Society y Council of the America (AS/COA), y otro el jueves 12.

Estarían, entre otros, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).