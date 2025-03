La Comisión Nacional de Valores evalúa crear un régimen de tokenización

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, anunció que la entidad está trabajando en un régimen de tokenización -que pronto entraría en consulta pública-, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un referente de la regulación cripto. La noticia se da en un escenario de importantes avances para la industria local, como la Resolución General 1058, que comprende la segunda etapa de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

“Nuestros objetivos en la CNV pasan por normalizar los marcos regulatorios, simplificar y aliviar los procesos y remover las trabas. Queremos que la Argentina se reinserte en el mundo y sea líder en casi todo. A partir de eso, estamos pensando en habilitar la representación digital de valores como una alternativa adicional”, dijo Silva en el marco del Regulation Day de la pop-up-city Aleph, organizada por la comunidad cripto Crecimiento. En el panel también participaron Alberto Mendoza, director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), con la moderación de Teófilo Beato, responsable de Asuntos Públicos de Crecimiento.

En caso de que se sancione el proyecto, Silva explicó que desde la CNV habilitarán la emisión de un título y su depósito en una caja, para luego poder colocarlo en plataformas y exchanges. En este sentido, indicó que se está evaluando la implementación de un esquema de Sandbox -un entorno controlado y temporal donde se experimentan productos para minimizar riesgos-. “Veremos si las cosas nos salen como queremos”, sintetizó.

Por otro lado, el presidente de la CNV se refirió a la Resolución General 1058: “Fue un gran desafío impulsar la regulación de PSAVs, luego de más de un año de trabajo la aprobamos. Estamos convencidos que es una normativa innovadora que pone a Argentina, una vez más, a la vanguardia”. A su vez, subrayó que la resolución “no tiene nada que ver con la actualidad”, en referencia al escándalo de $LIBRA.

“Nuestros objetivos en la CNV pasan por organizar los marcos regulatorios, simplificar y aliviar los procesos y remover las trabas. Queremos que la Argentina se reinserte en el mundo y sea líder en casi todo", dijo Silva

Además, destacó que la normativa rige únicamente para PSAVs y no para activos virtuales: “Argentina no tiene una ley cripto, tiene una ley de PSAV y una de mercado de capitales, por la cual nos regimos en la CNV. La respuesta a si un activo virtual está dentro de esa ley es ‘depende’. No es tan fácil de contestar. Para que un activo virtual cumpla la ley tiene que ser un valor negociable. Para ser un valor negociable, la puerta principal de entrada es la categoría de contrato de inversión”, dijo. Y continuó: “Un memecoin no es un valor negociable y, por ende, no interviene la CNV, como tampoco la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos”.

Sin embargo, se detuvo sobre el artículo 37 de la normativa -uno de los más llamativos-, que establece que, si bien las plataformas podrán ofrecer a los usuarios activos virtuales que se lanzaron con una antigüedad menor a los 90 días, tendrán que hacerlo en una sección especial de la plataforma, y no accesible en el panel general. “Queremos evitar que estas monedas, que tienen un salto grande en su cotización y después colapsan rápidamente, lleguen a manos de desprevenidos. Lo que no quisimos hacer es prohibir. Si alguien lee todas las advertencias y de todas maneras quiere hacer esa inversión, está a su suerte y ojalá le vaya muy bien”, aclaró.

Por último, Silva aseguró que los primeros efectos de la Resolución General 1058 podrán verse a partir de 2026.

Victoria Menghini Por

Temas FuturIACriptomonedas