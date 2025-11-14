La nueva e intuitiva App Galicia Office que mejora la competitividad de pymes y empresas

El ecosistema financiero argentino ha experimentado una acelerada digitalización en la última década, impulsada tanto por los bancos tradicionales como por la aparición de las fintech de tecnología financiera. Esta transformación no es un lujo, sino una necesidad que pymes y empresas reclaman desde hace tiempo.

Para cualquier cliente, las apps bancarias se convirtieron en la principal vía de interacción. Buscan inmediatez, la posibilidad de operar 24/7 y una sencilla autogestión de sus finanzas sin depender de sucursales ni horarios. Las principales funcionalidades demandadas incluyen consultas, transferencias inmediatas y gestión de tarjetas y plazos fijos. Y para las pymes y empresas, sobre todo, la banca móvil se ha convertido en una herramienta de eficiencia operativa que ha revolucionado la manera de gestionar las organizaciones.

Para las pymes y empresas, la banca móvil se ha convertido en una herramienta de eficiencia operativa que ha revolucionado la manera de gestionar las organizaciones. Galicia Office

Y es que el empresario necesita monitorear el pulso de su negocio en el momento y lugar que sea, lo cual implica funcionalidades más robustas, como la gestión de tesorería, cobranzas digitales (eCheq y QR) y el manejo de múltiples usuarios con diferentes permisos. La clave es reducir la burocracia y agilizar la toma de decisiones.

En medio de la fuerte competencia que experimenta el mercado argentino en el segmento de aplicaciones financieras, bancos como Galicia, que ha evolucionado su home banking hacia aplicaciones nativas que replican y mejoran la experiencia de la sucursal, ahora redobla la apuesta con el lanzamiento de la App Galicia Office.

Esta herramienta está pensada específicamente para pymes y empresas que buscan consolidarse como un referente en el ecosistema de negocios argentino. La renovación de su app llega para responder a un abanico amplio de emprendedores hasta corporaciones de gran escala que demandan menos burocracia, más inmediatez y una experiencia personalizada.

App Galicia Office está pensada específicamente para pymes y empresas que buscan consolidarse como referentes en el ecosistema de negocios argentino. Galicia Office

“Galicia busca facilitar la autogestión y avanzar en soluciones que acompañen tanto el día a día operativo como las decisiones estratégicas de largo plazo”, señalan desde la institución que tiene más de 160.000 clientes activos y 97.000 empresas (1 de cada 4 compañías argentinas), que utilizan el banco para pagar a sus proveedores y servicios cada mes.

El lanzamiento de la App Galicia Office subraya la tendencia de ofrecer soluciones segmentadas basadas en alta tecnología. El desarrollo de la nueva app fue de menor a mayor y su creación incluyó instancias de prueba e interacción constante con clientes, lo que permitió asegurar que la App responda de manera directa a sus necesidades reales, poniendo a la tecnología al servicio de las personas y los negocios.

La aplicación brinda a pymes y empresas una experiencia digital inmediata, segura e intuitiva, transformando el smartphone en una verdadera oficina financiera portátil diseñada para mejorar el día a día de los negocios en Argentina.

App Galicia Office incorpora nuevas funcionalidades que amplían las posibilidades de gestión financiera para las empresas, manteniendo siempre los atributos de simpleza y seguridad. Entre ellas se destacan:

Rediseño visual completo: Con un layout más claro e intuitivo para facilitar la navegación y la conciliación.

Con un más claro e intuitivo para facilitar la navegación y la conciliación. Login biométrico: Para una mayor seguridad y rapidez en el acceso.

Para una mayor seguridad y rapidez en el acceso. Switch entre empresas: Una función clave para las compañías que operan con más de un CUIT , permitiendo gestionar todos los negocios desde una única aplicación.

Una función clave para las compañías que operan con , permitiendo gestionar todos los negocios desde una única aplicación. Operatividad transaccional: Incluye pagos a proveedores y servicios .

Incluye . Financiación: Acceso directo a todas las líneas de crédito disponibles en el banco, tanto para pymes como para grandes empresas.

Acceso directo a en el banco, tanto para pymes como para grandes empresas. Inversiones: Permite realizar operaciones de inversión, incluyendo la compra y venta de dólar MEP .

Permite realizar operaciones de inversión, incluyendo la compra y venta de . Cobranzas: Facilita el pago con QR para empresas y comercios, esencial en la operatoria diaria.

Además de centralizar la operatoria, App Galicia Office suma personalización con vistas customizables que permiten a los usuarios priorizar contenidos, mejorando la conciliación y el trabajo operativo.

Descargar App Galicia Office aquí.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.