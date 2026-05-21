La visión del CEO de Google DeepMind sobre el futuro de la IA

La inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) llegará en 2030. Así lo afirmó Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en su paso por la conferencia Google I/O 2026. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? En simples palabras, que la tecnología superará ampliamente la inteligencia humana.

En este sentido, sostuvo que el impacto de la IA aún se subestima y que será mucho mayor que el de la Revolución Industrial. Sin embargo, negó la idea de que las máquinas dominarán el mundo. “Me considero un optimista cauteloso”, dijo.

Y agregó: “La tecnología es de doble propósito: contiene beneficios extraordinarios pero también puede ser utilizada por actores maliciosos”.

The Age of AI will be 10x more impactful, 10x faster than the Industrial Revolution. But the future is not written.



— Sir @demishassabis pic.twitter.com/HfdWe3zZuN — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) May 20, 2026

Por este motivo, Hassabis subrayó la importancia de evaluar no solo la velocidad de la tecnología, sino también su dirección. “Si estamos corriendo a 100 millas por hora en la dirección equivocada, el resultado es mucho peor que detenerse un momento a reflexionar. La dirección de la velocidad es más importante que la velocidad misma”, precisó.

Por otro lado, destacó el poder democratizador de las herramientas de código agéntico, así como también que el mercado laboral evolucionará hacia un ecosistema de “micro startups unipersonales superpotenciadas”.

El futuro de la humanidad

Al igual que Hassabis, Elon Musk también cree que la IA superará la inteligencia humana en un futuro cercano. “Cuando me voy a dormir, hay un avance en IA; cuando voy a almorzar, hay otro. Es bastante obvio que tendremos una IA mucho más inteligente que los humanos y, en cierto modo, ya lo es", disparó el fundador y CEO de SpaceX en el marco de una entrevista con Forbes. Y agregó: “Espero que sea benevolente con nosotros”.

En esta línea, aventuró que en cinco años podría haber “al menos 100 millones de robots humanoides, o incluso 1000 millones”. “Predigo que la economía probablemente duplicará su tamaño actual en cinco, o quizás seis, años. En cinco a siete años, se producirá un período de duplicación, y en unos pocos años, se verán cambios gigantescos”, precisó.

Por otro lado, Musk alentó a emprendedores a incursionar en la construcción de túneles y la creación de nuevos medicamentos sintéticos mediante tecnologías de ARN. “Animo a otros a crear empresas de túneles. Hay muchas oportunidades en este sector. Construir túneles es un trabajo bastante arduo”, dijo. También destacó el valor de la aviación eléctrica.