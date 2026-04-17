Las acciones de una compañía escalan 330% tras sumar “AI” a su nombre

Cada vez más empresas deciden sumarse a la ola de la inteligencia artificial (IA). En esta oportunidad, Myseum —compañía especializada en privacidad en plataformas digitales— anunció que comenzará a operar bajo el nombre Myseum AI. Tras este cambio, las acciones de la firma se dispararon un 330%.

“La empresa está desarrollando agentes de IA localizados, con capacidad de gestión de datos personales (fotos, videos y mensajes), que ayudan a administrar la información personal del usuario, preservando su privacidad”, explica Myseum AI en su sitio oficial.

En detalle, la tecnología se adapta a los patrones y preferencias individuales “para ofrecer una mejor asistencia a cada usuario, manteniendo la integridad y el cifrado de los datos”.

THIS IS CRAZY:



🇺🇸 Myseum $MYSE stock pumped 330% after rebranding to Myseum AI pic.twitter.com/tS0EkFxW1C — Ash Crypto (@AshCrypto) April 16, 2026

No se trata de la primera vez que una compañía experimenta fuertes subas en sus acciones tras reorientar su negocio hacia la IA: esta semana, Allbirds anunció la venta de su marca de calzado por US$39 millones para incursionar en el desarrollo de infraestructuras de IA. NewBird AI será el nombre de esta nueva etapa de la firma.

Luego de darse a conocer la noticia, las acciones de la empresa escalaron 148,4%: la acción abrió el miércoles a US$6,84 y cerró a US$16,99.

Específicamente, NewBird AI será “un proveedor totalmente integrado de GPU como servicio y soluciones de nube nativas de IA”, según indica un comunicado publicado en su sitio oficial. A futuro, la empresa prevé expandir sus servicios a través de alianzas, fusiones y adquisiciones estratégicas.

Core Scientific recurrió a una estrategia similar: abandonó la minería de bitcoin por el universo de la IA.

¿Burbuja financiera o industrial?

La tendencia deja entrever que el sector atraviesa un momento de euforia. Sin embargo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, pidió no confundir el ruido del mercado con el verdadero alcance de la tecnología.

“Cuando las burbujas aparecen, lo primero que sucede es que todo se financia: las buenas ideas y las malas”, dijo el empresario en el marco de la Italian Tech Week 2025, que tuvo lugar en noviembre.

En esta línea, Bezos explicó que los inversionistas, en medio del entusiasmo, “tienen dificultades para distinguir entre ambas”. Aun así, aclaró que ese desorden no invalida el fenómeno: “La IA es real y va a cambiar cada industria”.

No obstante, separó lo que considera el ruido financiero de la verdadera revolución industrial que está en marcha. Admitió que hoy el mercado muestra comportamientos atípicos, como startups de seis personas valuadas en miles de millones de dólares sin un producto terminado. No obstante, pidió no perder de vista la diferencia esencial: “Esto es una burbuja industrial, no una burbuja financiera”.

El fundador de Amazon comparó el momento actual con otros episodios históricos. En los años noventa, recordó, hubo una burbuja biotecnológica: “Muchas compañías farmacéuticas emergentes perdieron dinero, pero de ese proceso surgieron medicamentos que salvaron vidas”.

En cambio, una burbuja financiera, como la crisis bancaria de 2008, destruye valor y deja poco detrás. “Las burbujas industriales no son tan malas. Incluso pueden ser buenas, porque cuando el polvo se asienta y aparecen los ganadores, la sociedad se beneficia de esas invenciones”.

Para Bezos, la IA pertenece a esa categoría. Aunque parte del capital invertido se pierda, lo que quede será valioso para el progreso colectivo. “Los beneficios para la sociedad van a ser gigantescos”, afirmó con convicción.