Las cinco empresas que dominan la inteligencia artificial caen en Wall Street: qué preocupa al mercado

Durante la mañana de este lunes, las principales compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial (IA) registraron caídas en sus cotizaciones bursátiles en Wall Street. La tendencia refleja la cautela de los inversores ante una semana clave para el sector, marcada por la presentación de los resultados trimestrales de Nvidia, mañana.

En números concretos, las acciones de Alphabet retrocedieron un 2,9%, seguido de Meta (2,8%), Amazon (2,6%), Nvidia (1,7%) y Microsoft (0,8%).

La caída de las acciones se produce en un contexto de turbulencia para Nvidia, firma clave para la industria de la IA, que la semana pasada perdió cerca de US$430.000 millones de valor de mercado en apenas dos ruedas bursátiles, en medio de un creciente escándalo por la relación de su exCEO, Jensen Huang, con una empresaria china señalada como presunta espía de Beijing.

La controversia se profundizó el martes, cuando surgieron nuevas acusaciones según las cuales la relación de Huang con Alice Huang habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos US$7500 millones, pese a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Además, trascendió que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había informado previamente al presidente Donald Trump sobre el vínculo entre el ejecutivo y la empresaria.

El escándalo provocó reacciones en el Congreso estadounidense. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió explicaciones al Gobierno y mayores restricciones a las exportaciones de chips a China, mientras que los directores independientes de Nvidia contrataron asesoramiento legal externo para investigar el caso.

Por su parte, el senador republicano Kevin Cramer, integrante del Comité Bancario del Senado, reclamó la renuncia de Huang. “El potencial de extorsión es tan enorme que, tratándose de algo tan sensible como los chips de Nvidia, creo que tiene que irse”, declaró Cramer a Politico el martes por la noche.

La crisis derivó en la salida de Huang, quien había conducido la empresa durante 33 años. En su reemplazo, Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió como CEO interina.

Colette Kress asumió como CEO interina de Nvidia tras la renuncia de su cofundador, Jensen Huang HANDOUT - NVIDIA

El nombramiento de Kress busca enviar una señal de previsibilidad y continuidad: está en Nvidia desde 2013 como directora financiera, lo que le permite tener un enorme conocimiento del modelo de negocio, las finanzas, las operaciones y la relación con grandes clientes y socios comerciales. Pero asume con viento en contra: no tiene el perfil técnico de Huang, y toma las riendas de la compañía mientras en el mundo se discute seriamente si no es tiempo de desinflar la burbuja de la IA, con cientos de miles de millones de dólares en inversiones recíprocas entre las compañías de tecnología, pero poca rentabilidad real.

El examen para la gestión de Kress (y del CEO que la reemplace como definitivo) no será únicamente demostrar la solidez del flujo de caja a corto plazo, sino enfrentar la posibilidad de que Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, entre otros gigantes, desaceleren sus planes de inversión si la IA no logra monetizarse al ritmo esperado; esto tendría un impacto directo (y profundo) en las finanzas de la compañía y en la confianza en el futuro de la IA.