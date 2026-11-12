Cómo hará Nvidia para seguir controlando el 90% de la IA tras la salida de Jensen Huang

El próximo martes 17 de noviembre Nvidia presentará su reporte financiero trimestral. Será un evento para alquilar balcones: no tanto por saber cuánto dinero facturará la compañía líder en hardware para IA (mucho, si mantiene el ritmo de los últimos años, que la llevaron a ser la empresa más valiosa de todos los tiempos hasta la última crisis), sino para medir cómo estará llevando Colette Kress, la flamante CEO interina, la renuncia del cofundador de la compañía, Jensen Huang, quien la llevó de ser una idea discutida en un desayuno a transformarse, 33 años después, en el titán que marca el ritmo del mercado de hardware para inteligencia artificial.

El anuncio de la renuncia este jueves impactó de lleno en Wall Street, donde las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 10% en el premercado, situándose en torno a los 156 dólares. La salida se produce tras días de tensión vinculados a investigaciones del gobierno de EE.UU. sobre la conducta personal del exCEO, que habría tenido una relación íntima con Alice Huang, una mujer sospechada de ser una espía china y de dirigir el contrabando de US$7500 millones en chips de Nvidia de IA a China. Una historia digna de una película, a la que se sumó, como yapa, una segunda acusación de infidelidad para Huang, esta vez con Kimberly Powell, ejecutiva de la compañía.

Colette Kress, hasta ahora directora financiera (CFO) de Nvidia, asumió como CEO interina de la compañía tras la renuncia de su cofundador, Jensen Huang, acusado de tener una relación extramarital con una mujer sospechada de ser una espía china HANDOUT - NVIDIA

La transición y la duda por el futuro

Siempre se dijo que Nvidia era una compañía unipersonal: aunque el cofundador Chris Malachowsky sigue con un rol ejecutivo en la compañía, nadie pensó en nombrarlo CEO; Curtis Priem, el tercer cofundador, se retiró en 2003. Jensen Huang, en tres décadas, armó una estructura horizontal con más de 60 reportes directos, donde él era el centro de la línea de mando: una compañía enorme, pero personalista. Difícil discutirle el sentido: además de cofundador, Jensen Huang es el mayor accionista (dueño de 3,6% de Nvidia) y un ejecutivo brillante, que supo sortear enormes desafíos técnicos y ver, antes que nadie, que el futuro de su compañía estaba más allá de los gráficos: primero en la minería cripto y luego en la inteligencia artificial. Adelantarse a todos le permitió estar en el lugar correcto y en el momento indicado: cuando explotó la revolución de la IA, los chips de Nvidia eran los mejores para la tarea. Hoy Nvidia tiene el 90% del mercado de procesadores para inteligencia artificial.

Bajo la dirección de Jensen Huang, que cofundó y dirigió la compañía por 33 años, Nvidia se transformó en el motor de la inteligencia artificial: fabrica el 90% de los chips que se usan en los centros de cómputo PATRICK T. FALLON - AFP

El nombramiento de Kress busca enviar una señal de previsibilidad y continuidad: está en Nvidia desde 2013 como directora financiera, lo que le permite tener un enorme conocimiento del modelo de negocio, las finanzas, las operaciones y la relación con grandes clientes y socios comerciales. Pero asume con viento en contra: no tiene el perfil técnico de Huang, y toma las riendas de la compañía mientras en el mundo se discute seriamente si no es tiempo de desinflar la burbuja de la IA, con cientos de miles de millones de dólares en inversiones recíprocas entre las compañías de tecnología, pero poca rentabilidad real.

Bajo la conducción de Huang, y aprovechando el aval de su descomunal valor de mercado, Nvidia actuó como una suerte de “banco central” del ecosistema tecnológico. Mediante inversiones estratégicas, préstamos y garantías de compra de capacidad de cómputo en startups de neocloud como CoreWeave y Nebius, así como alianzas con OpenAI y Anthropic, la firma retroalimentó una demanda multimillonaria de sus propios chips: invertía en sus clientes fortunas para que tuvieran el dinero necesario para comprarle chips.

La red de inversiones y compras cruzadas entre Nvidia y sus clientes Bloomberg

Además, analistas financieros de firmas como Goldman Sachs y Morningstar han comenzado a dudar de la viabilidad a largo plazo de este esquema circular. Con estimaciones de inversiones acumuladas en centros de datos e infraestructura energética que podrían alcanzar entre US$3 billones y US$4 billones hacia el final de la década, crece la incertidumbre sobre el retorno real de la inversión (ROI) para estas empresas. El fantasma de la sobreinversión en redes de fibra óptica de finales del siglo pasado (la burbuja dotcom) sobrevuela Silicon Valley.

El examen para la gestión de Kress (y del CEO que la reemplace como definitivo) no será únicamente demostrar la solidez del flujo de caja a corto plazo, sino enfrentar la posibilidad de que Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, entre otros gigantes, desaceleren sus planes de inversión si la IA no logra monetizarse al ritmo esperado; esto tendría un impacto directo (y profundo) en las finanzas de la compañía y en la confianza en el futuro de la IA.