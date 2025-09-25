Cuando OpenAI lanzó su nuevo modelo GPT-5 en agosto, la empresa se jactó en voz alta de cómo GPT-5 es su “modelo más inteligente, rápido y útil hasta el momento” y de cómo interactuar con él era como “charlar con un amigo servicial con inteligencia de nivel de doctorado”.

En cuanto a tareas creativas como escribir, GPT-5 me pareció inmediatamente un gran retroceso. Sin embargo, al probar el modelo más exhaustivamente, he visto que destaca en muchas tareas pragmáticas, como escribir código y analizar datos. Eso me hizo pensar: ¿Cómo me iría si seleccionara acciones?

Si GPT-5 es excelente para procesar conjuntos masivos de datos complejos (y se supone que es “ampliamente útil” y un “legítimo experto a nivel de doctorado en todo“), ¿por qué no dejar que el modelo ponga en práctica sus palabras y realice la “ampliamente útil” tarea de hacerme fabulosamente rico?

Para ello, le di a GPT-5 (a través de ChatGPT) US$500 de dinero real para invertir como quisiera, con el objetivo declarado de ganar lo máximo posible durante los próximos seis meses.

Esperaba consejos de inversión genéricos. En cambio, sus recomendaciones me sorprendieron muchísimo.

No es mi primer rodeo de IA

Antes de continuar, quiero aclarar que nada de lo expuesto en este artículo debe considerarse asesoramiento financiero y, desde luego, no deberías invertir basándote en nada de lo que comparto aquí. Soy un periodista que está llevando a cabo un experimento descabellado. Deberías obtener asesoramiento financiero de profesionales, no de chatbots.

Además, esta no es mi primera experiencia. Ya probé una versión de este experimento en los primeros días del auge de la IA generativa, así que tengo al menos una vaga idea de lo que estoy haciendo.

En 2022, trabajé como beta tester del modelo GPT-3 de OpenAI. Esto ocurrió meses antes del lanzamiento de ChatGPT, cuando la empresa se convirtió en el gigante que acapara titulares y devora empleos. Por aquel entonces, todavía funcionaba como un laboratorio de investigación especializado, poniendo sus herramientas a disposición de periodistas e investigadores de forma gratuita.

Sin una interfaz de chat adecuada, los evaluadores como yo teníamos que enviar nuestras solicitudes a la IA mediante lo que básicamente era una versión web de una línea de comandos clásica. Aun así, logré convencer a GPT-3 para que eligiera una cartera de acciones, un proceso que documenté en su momento en un blog ya olvidado.

Sus decisiones fueron, digamos, rudimentarias. Básicamente, adoptó un enfoque basado en el impulso, recomendando acciones como Ralph Lauren y Wynn Resorts, que ya habían tenido un buen desempeño ese año. A esas selecciones, añadió Microsoft, Apple y Amazon, basándose en su condición de “gigantes tecnológicos”.

En 2022, era genial ver a una computadora escribir cualquier tipo de narrativa. Pero su análisis no fue precisamente innovador. Cualquier idiota puede decirte “Compra Microsoft” y tendrás muchas posibilidades de hacerte ganar dinero. Encontrar matices y oportunidades que otros han pasado por alto es mucho más difícil.

Aun así, las primeras selecciones de GPT-3 resultaron ser sólidas. Al momento de escribir esto, su cartera ha subido un 82,15% desde que realicé mi primer experimento en 2022. El S&P 500 ganó aproximadamente un 67% durante el mismo período.

Ver que los modelos de OpenAI, incluso en sus inicios, podían superar al mercado me dio confianza. Aun así, prácticamente todo ha ganado valor desde 2022; el panorama inversor de entonces era mucho más claro que hoy, e invertir en unas cuantas acciones individuales probablemente te haría ganar mucho dinero.

Además, casi tres años es mucho tiempo de espera para obtener ganancias aún bastante modestas. El modelo funcionó bien, pero ni siquiera logró duplicar su inversión en ese tiempo. Quería riquezas de otro mundo, no un alfa suave. Y las quería ya.

No importa la seguridad

Fue con esa mentalidad que recurrí a GPT-5 y le pedí que me hiciera una cartera de acciones apta para el mundo dadaísta, plagada de aranceles y asediada por la inteligencia artificial en la que vivimos aquí en 2025.

En concreto, le dije a ChatGPT, con el modelo “Pensando” de GPT-5 seleccionado, que le daría US$500 para invertir como considerara oportuno. Quería maximizar mi rentabilidad en los próximos seis meses eligiendo cinco acciones del mercado público.

Mi mensaje fue: «Te daré US$500 para invertir en la bolsa. Puedes elegir hasta 5 acciones. Elige las tuyas, explícanos por qué, las compraré y veremos qué tal les va».

Para ser honesto, no esperaba mucho.

Los modelos de OpenAI se han vuelto más potentes desde 2022, pero también mucho más delicados. Cuando era probador beta, solo los nerds como yo usábamos los productos de la compañía. Teníamos vía libre para preguntarles lo que quisiéramos.

Con miles de millones de personas utilizando los modelos de la compañía, es comprensible que OpenAI haya ajustado bastante las restricciones. En una entrada de blog sobre el lanzamiento de GPT-5, la compañía explicó su nuevo marco de “finalizaciones seguras”, un enfoque extremadamente robusto para evadir con elegancia las respuestas a preguntas potencialmente perjudiciales.

Pensé que GPT-5 respondería a mi pregunta sobre selección de acciones de manera segura, ya sea con una excusa (“Hable con un asesor profesional”) o con una respuesta cobarde (“¡Invierta a largo plazo en un fondo indexado S&P 500 de bajo costo, idiota!”).

En cambio, dedicó ocho minutos a analizar mi consulta antes de devolver lo que llamó una «cartera diversificada de alto crecimiento». Sus selecciones no eran para nada cobardes ni genéricas: eran inteligentes y muy agresivas.

Las acciones

GPT-5 recomendó que distribuyera mis US$500 equitativamente entre cinco empresas: Palantir (PLTR), AppLovin (APP), Agios Pharmaceuticals (AGIO), Hut 8 Corp. (HUT) y MicroStrategy Inc. (MSTR).

Eso es muy diferente a decir “Compra Microsoft” y darlo por terminado. Nunca había oído hablar de la mitad de las empresas de la lista de GPT-5. E incluso las que conocía, como Palantir, no eran empresas en las que hubiera considerado invertir.

Estas selecciones parecían tener el potencial de ser ganadoras poco conocidas. ¿Pero cómo demonios las había elegido GPT-5?

A diferencia del modelo anterior de OpenAI, GPT-5 no me hizo adivinar su tesis de inversión; expuso claramente los detalles de sus elecciones y compartió que había leído 98 artículos y sitios web para tomarlas.

Palantir, según el modelo, estaba “impulsado por su plataforma de IA/datos” y estaba “ganando terreno en los sectores comercial y gubernamental”. Basándose en el “entusiasmo de los inversores por su crecimiento impulsado por la IA”, GPT-5 esperaba que la acción siguiera registrando grandes ganancias.

A GPT-5 le gustó AppLovin por la misma razón, citando su “motor de inteligencia artificial patentado”. Pero el modelo también analizó sus fundamentos, señalando: “Los analistas señalan que, incluso después de fuertes ganancias, las acciones cotizan solo un 8 % por debajo de sus niveles máximos, lo que sugiere que hay margen si el crecimiento continúa”.

Agios fue seleccionado por una razón totalmente diferente. GPT-5 declaró: «Agios está a la espera de una decisión de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos] sobre la expansión de su fármaco principal, Pyrukynd, para tratar la talasemia, una importante necesidad insatisfecha. De aprobarse, Pyrukynd sería la primera terapia para todos los subtipos de talasemia. Un resultado positivo de la FDA o incluso un renovado optimismo podrían impulsar un repunte significativo».

Básicamente, GPT-5 parecía estar haciendo una apuesta arriesgada a que la compañía lograría la aprobación de la FDA para un fármaco potencialmente lucrativo, una noticia futura que fácilmente podría hacer aumentar o derrumbar su precio.

Finalmente, GPT-5 recomendó Hut 8 y MicroStrategy, principalmente porque buscaba exposición a las criptomonedas. El modelo señaló que MicroStrategy posee casi US$71.000 millones en bitcoin, lo que la convierte en una «inversión en bitcoin altamente apalancada», mientras que «Hut 8 se ha transformado de ser un minero de criptomonedas puro a una plataforma de infraestructura energética, tanto para la minería de Bitcoin como para centros de datos de IA/HPC». El modelo concluyó: “En general, la cartera apunta a un crecimiento explosivo en lugar de estabilidad”.

Básicamente, había dejado de lado la seguridad y había adoptado el enfoque de elegir las cosas más riesgosas y de moda que pudiera encontrar (IA, criptomonedas, productos farmacéuticos en etapa inicial) y arrojar todo el dinero en ellas.

Yendo audazmente

Una vez más, me impresionó que GPT-5 no se acobardara y me dijera que no me arriesgara a perder mi dinero. Pero más allá de eso, me impresionó lo bien que siguió mis indicaciones.

No le pedí al modelo apuestas seguras ni sensatas. Le pedí que tomara un plazo de inversión irrazonablemente corto y me generara el máximo dinero posible. Su cartera lo refleja a la perfección. Sus elecciones son opciones audaces, de enriquecimiento o muerte.

O Agios recibe una decisión positiva de la FDA y prospera, o sus ensayos fracasan y se verá perjudicado. Bitcoin seguirá subiendo o revelará su volatilidad característica, lo que podría hundir las dos últimas opciones del modelo. Palantir está en racha ahora mismo; esto podría continuar o las acciones podrían caer, como Ícaro, de vuelta a la tierra y llevarse mi dinero con ellas.

Básicamente, le pedí a la modelo que se arriesgara y lo hizo de maravilla. Sus consejos no son precisamente buenos, ya que sus elecciones son increíblemente arriesgadas. Pero son fieles a mi intención.

Esto refleja otra faceta del nuevo modelo: el seguimiento de instrucciones de alta precisión que OpenAI prometió en las notas de lanzamiento de GPT-5. GPT-5 puede no ser Shakespeare, pero es muy bueno determinando lo que sus usuarios quieren y entregándoselos con la mayor precisión posible.

GPT-5 también parece haber acertado en gran medida con los detalles de su respuesta (precios de las acciones, ganancias previas, notas de los asesores). Esto concuerda con la afirmación de OpenAI de que GPT-5 alucina mucho menos que los modelos anteriores.

Con mi nueva cartera de IA en mano, solo me quedaba abrir la app de Robinhood, transferir US$500 desde mi cuenta bancaria y comprar las acciones que ChatGPT había elegido. Y eso hice.

Mientras escribo esto, unas dos semanas después, las acciones de GPT-5 ya han subido alrededor de un 10%. Ese es el tipo de crecimiento inicial rápido que buscaba.

Entonces, ¿terminaré este experimento con el dinero de Lamborghini o se desplomará la cartera de GPT-5 y se llevará consigo el equivalente a la cuota de un coche? ¿Es buena idea o una locura financiera gastar cientos de dólares en una pseudointeligencia ligada al silicio?

Preguntame en seis meses.