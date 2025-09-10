Ni Chile, ni Brasil: la Argentina es el país de la región que más usa criptomonedas

El universo de las criptomonedas se convierte en algo cada vez más cercano, y la Argentina está a la cabeza de la incorporación en Latinoamérica.

Así lo reveló un informe de Chainalysis (una plataforma de datos blockchain, que proporciona datos, software, servicios e investigación a agencias gubernamentales, exchanges, instituciones financieras y compañías de seguros y ciberseguridad en más de 70 países), que asegura que América Latina es una de las regiones que lidera la adopción global de las criptomonedas. En números, alcanza los 57,7 millones de usuarios (un 15,2% de la población) y registra un crecimiento del 63% en el último año.

Y entre los países de la región, la Argentina lidera el ranking de uso de criptomonedas, con un 19,8 % de adopción. Le sigue Brasil (18,6%) y El Salvador (14,6%). Venezuela y Bolivia también muestran una rápida incorporación: el primero registró un crecimiento del 110% en un año; en el segundo, atravesó un levantamiento de la prohibición, lo que derivó en un aumento del 530% en transacciones digitales, alcanzando los US$294 millones en apenas seis meses.

¿Por qué es tan fuerte la adopción de este tipo de dinero digital en LATAM? “En América Latina, la adopción de las criptomonedas ha dejado de ser una tendencia marginal para convertirse en una necesidad concreta. Los desafíos económicos, como la hiperinflación en Venezuela o las restricciones cambiarias en Argentina, han acelerado la integración de los activos digitales en la vida cotidiana de millones de personas”, explica Pablo Monti, gerente de marca de BingX para América Latina.

La Argentina lidera el ranking regional de uso de criptomonedas, con un 19,8% de adopción Shutterstock - Shutterstock

Al mismo tiempo, señala que el uso de estas criptomonedas aplica para un universo muy amplio: “Desde el ahorro en stablecoins para proteger los salarios, hasta el envío ágil de remesas y la creciente participación de pequeñas y medianas empresas que buscan liquidez fuera del sistema bancario tradicional”.

¿Cómo es la adopción en el resto del mundo?

La región de Asia Pacífico también creció mucho en el último tiempo, alcanzando el 69% de aumento en la adopción en j unio de este año, en relación a junio del 2024. El volumen total de transacciones de criptomonedas subió de 1,4 billones de dólares a 2,36 billones de dólares, según datos de Chainalysis. De esta forma, la región lidera el ranking en porcentaje de crecimiento.

El informe también señala que Europa, Oriente Medio y Norte de África (MENA) y África Subsahariana son otras regiones que experimentaron un rápido aumento.

Ahora bien, aunque las zonas que más crecieron fueron Asia Pacífico y América Latina, Norteamérica y Europa siguen dominando en términos absolutos, recibiendo más de US$2,2 billones y US$2,6 billones, respectivamente, el año pasado. En el primer caso, el crecimiento fue del 49%, mientras que en Europa el aumento alcanzó el 42%. En relación a esta última, el informe asegura: “Si bien inferior al de otras regiones, representa un incremento sustancial, dada su ya elevada base, lo que pone de relieve la sostenida actividad institucional del continente y la creciente base de usuarios”.