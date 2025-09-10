Adiós a los bots y deepfakes: Cómo funciona esta prueba de humanidad que garantiza la existencia de una persona real detrás de cada interacción digital

Los ataques con deepfakes se multiplican, afectando a personas e instituciones por igual con fraudes que van desde transferencias millonarias hasta estafas sentimentales y políticas. En Hong Kong, un empleado del área financiera transfirió 25 millones de dólares después de una videollamada con quien parecía ser el director financiero de su empresa —pero todos en la llamada eran falsos. En Francia, una mujer fue engañada haciéndole creer que estaba saliendo con Brad Pitt .

La tecnología que crea estos videos y audios falsos es cada vez más accesible, lo que dificulta distinguir entre lo real y lo falso: casi el 80% de los adultos no puede diferenciar un video auténtico de uno manipulado. Estos ataques se incrementaron dramáticamente, con más de 105.000 casos en EE.UU. el año pasado y pérdidas millonarias en el sector financiero, que sufrió un aumento del 3.000% en fraudes con deepfake en 2023. Incluso los criptoactivos han sido blanco de estas estafas.

Cuando cualquier rostro puede convertirse en el de otra persona, ¿qué pasaría si pudiéramos reducir la efectividad de los deepfakes? La tecnología de prueba de humanidad ofrece una herramienta prometedora. World ofrece una forma de tener mayor conciencia sobre las interacciones humanas y sintéticas. World ID brinda verificación de humanidad asegurando que la persona que ves en pantalla sea un ser humano real.

Integraciones clave en Argentina y el mundo

World y World ID están revolucionando la seguridad digital con integraciones que vuelven más segura y confiable a Internet. En Argentina y otros países, empresas como Razer, la reconocida firma de tecnología para gamers, y KRÜ, la organización de deportes electrónicos y entretenimiento digital fundada por Sergio Leonel “Kun” Agüero, han incorporado la verificación de humanidad de World ID para ofrecer a sus usuarios operaciones más seguras y confiables. Otras como Rappi también apuestan a su expansión, en este caso con el primer “delivery” de verificaciones de humanidad.

Estas integraciones ilustran el amplio potencial de la tecnología, que va desde garantizar transacciones auténticas hasta mejorar la experiencia del juego en el mundo del gaming. Hoy los bots se multiplican en redes sociales y videojuegos: en América Latina, 9 de cada 10 jugadores se encontraron con bots en sus partidas y más de la mitad considera que arruinan la experiencia. Con la tecnología de World hoy, por caso, se pueden realizar partidas en las que sólo participen humanos y no haya trampas con bots.

World, la Super App que crece con Mini Apps

Un aspecto distintivo de World es su innovadora arquitectura basada en Mini Apps, pequeñas aplicaciones integradas que potencian su funcionalidad y la convierten en una verdadera Super App. Así, World no solo ofrece verificación de humanidad en tiempo real para videollamadas y procesos digitales, sino que también centraliza diferentes servicios en una plataforma única, flexible y en constante evolución.

Esta estrategia permite que tanto usuarios como desarrolladores creen y utilicen una variedad de funciones dentro del ecosistema de World, desde comunicación y comercio hasta entretenimiento y finanzas, todo bajo el paraguas seguro y confiable que brinda la tecnología de prueba de humanidad.

Recuperando la confianza en la era digital

Mientras los deepfakes continúan desafiando la credibilidad de nuestras interacciones, World representa un paso fundamental para restaurar la confianza perdida. Al integrar tecnología de vanguardia con alianzas estratégicas globales y una plataforma multifuncional, ofrecen un camino viable para que el futuro digital sea tan seguro y auténtico como el mundo físico.

Con World, la transición hacia una experiencia digital más confiable y auténtica ya comenzó.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.