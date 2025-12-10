One UI 8.5: esto es lo que prepara Samsung para sus dispositivos Galaxy

Samsung Electronics ha anunciado el programa beta One UI 8.5, una actualización de su sistema operativo que introduce nuevas funciones multidispositivo y amplía las opciones de la compartición de archivos, además de mejorar la protección de los datos en caso de robo o pérdida.

One UI 8.5 actualiza el Asistente de fotos para que los usuarios puedan seguir generando nuevas imágenes y utilicen las funciones de Galaxy AI para editar las fotografías de forma continua, sin necesidad de guardar cada edición.

Lo que trae la beta de One Ui 8.5 de Samsung

Para compartir estas fotografías, también se ha mejorado el sistema de transferencia de archivos Quick Share, que ahora reconoce a las personas que aparecen en ellas y sugiere de forma proactiva la opción de enviarlas directamente a esos contactos.

La beta también incorpora nuevas funciones multidispositivo. La transmisión de audio permite comunicarse sin esfuerzo con dispositivos cercanos compatibles con LE Audio mediante Auracast, y los usuarios pueden transmitir su voz utilizando el micrófono integrado de su teléfono Galaxy.

La aplicación Mis archivos amplía la compartición de almacenamiento, ya que ahora muestra archivos de otros dispositivos, incluidas tabletas y los PC. Los usuarios, además, pueden acceder a los archivos de su teléfono desde otros dispositivos Samsung, incluido su televisor.

Samsung ha destacado el refuerzo que hace One UI 8.5 de la protección del dispositivo, con la Protección contra robo, que mantiene los teléfonos y sus datos seguros en caso de pérdida o robo, mientras que el Bloqueo por autenticación fallida bloquea automáticamente la pantalla si se producen demasiados intentos fallidos de verificar la identidad mediante huella dactilar, PIN o contraseña.

La verificación de identidad también protege más ajustes que antes, lo que añade una capa adicional de seguridad, como ha indicado en una nota de prensa compartida en su página de noticias.

Estas novedades están disponibles en el programa beta de One UI 8.5, al que pueden acceder los usuarios de la serie Galaxy S25 en determinados mercados, entre ellos Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, desde el 8 de diciembre, tras solicitarlo a través de la aplicación Samsung Members.