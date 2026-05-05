Una empresa estadounidense despide al 14% de sus empleados

A través de un correo electrónico, Brian Armstrong, el cofundador y CEO de la plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase, anunció a todos sus empleados que reducirá el tamaño de la empresa en un 14%. En el mail, detalla que la decisión responde a la situación actual de la empresa -de un mercado en baja- y a los cambios que está introduciendo la IA.

Coinbase es uno de los principales actores del ecosistema cripto en Estados Unidos, de hecho, fue la primera plataforma de intercambio en cotizar en la bolsa de valores de Nueva York en 2021. Su tamaño y alcance la consolidan como un referente en la adopción de criptomonedas, tanto para inversores minoristas como institucionales, y su desempeño suele ser tomado como un termómetro del mercado global de activos digitales.

Pocos meses atrás, la compañía de cripto había anunciado que dejaría de ofrecer sus servicios en la Argentina. “Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado", comunicaron voceros de la empresa en enero de este año.

Un anuncio de la plataforma de criptomonedas Coinbase en Times Square, Nueva York, el jueves 4 de noviembre de 2021. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

“Dos fuerzas están convergiendo al mismo tiempo. Necesitamos estar preparados para responder a ambas”, señaló Armstrong en una publicación en X, que indica que formaba parte del correo electrónico que compartió a sus empleados. En primer lugar, indica que Coinbase está bien capitalizado, tiene flujos de ingresos diversificados y está bien posicionado para capear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, señala que “aunque hemos manejado esa ciclicidad muchas veces antes y hemos salido más fuertes del otro lado, actualmente estamos en un mercado a la baja y necesitamos ajustar nuestra estructura de costos ahora para que salgamos de este período más delgados, más rápidos y más eficientes para nuestra próxima fase de crecimiento”.

En segundo lugar, explica que la IA está cambiando la forma en la que trabajamos. “En el último año, he visto a ingenieros usar IA para entregar en días lo que antes tomaba a un equipo semanas”, detalla el CEO de la compañía.

This is an email I sent earlier today to all employees at Coinbase:



Team,



Today I’ve made the difficult decision to reduce the size of Coinbase by ~14%. I want to walk you through why we're doing this now, what it means for those affected, and how this positions us for the… — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 5, 2026

Agrega que la decisión responde a la intención de consolidar Coinbase como una empresa rápida y nativa en IA. “Necesitamos volver a la velocidad y al enfoque de nuestra etapa de inicio, con la IA en nuestro núcleo”, indica en el mail y detalla que para llegar a ese objetivo están tomando medidas en varios aspectos: no solo en cuanto a la reducción de personal y de costos, sino que también se encuentran cambiando cómo operan: “Reconstruyendo Coinbase como una inteligencia, con humanos en los bordes alineándola”. En concreto, explican que están aplanando su estructura organizacional a un máximo de cinco capas por debajo de CEO/COO; indican que cada líder en Coinbase debe ser también un contribuidor individual fuerte y activo; por último, detallan que harán foco en contratar talento nativo en IA, capaz de gestionar flotas de agentes para impulsar un impacto “desproporcionado”.

El mail incluye un mensaje a los afectados, con un agradecimiento por su trabajo y detalles del apoyo que les brindarán en la transición. También explican cómo avanzarán a futuro.

Con esta decisión, la compañía se suma a una lista de varias compañías tecnológicas que han anunciado despidos en el último año, en muchos casos vinculados a la evolución de la inteligencia artificial. Según cifras publicadas por Business Today, en los primeros tres meses del año se vieron afectados en diferentes compañías de tecnología más de 40.000 puestos de trabajo por la implementación de la IA. La lista incluye a firmas como Amazon (16.000 puestos de trabajo eliminados), Atlassian (1600), Ericsson (1600), Meta (500), AutoDesk (1000), eBay (800) y Pinterest (700).