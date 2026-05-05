Seguridad ante robos: cómo configurar el “bloqueo remoto” en Android y iPhone antes de que sea tarde

Por seguridad, los celulares tienen algunas funciones que permiten proteger los datos de los usuarios en caso de robo. Tanto los dispositivos con el sistema operativo Android como iPhone tienen la posibilidad del “bloqueo remoto”, que impide que alguien use o cambie ajustes sensibles del teléfono si fue usurpado. Esta función se puede activar cuando desaparece a la distancia con otro dispositivo y está pensada para cuando ya no se puede recuperar el dispositivo.

Android y iPhone tienen funciones para proteger los datos de una persona cuando se roba su celular Shutterstock - Shutterstock

En Android se puede activar de forma preventiva y luego, desde otro dispositivo, se bloquea a la distancia de ser necesario. En cambio, en iPhone se hace una vez activado el “Modo Perdido”, que se establece cuando el dispositivo es robado.

A continuación, todo lo que hay que saber para configurar el “bloqueo remoto” y borrar los datos del celular en iPhone y Android.

Cómo activar el “bloqueo remoto” en un dispositivo Android robado

Todo lo que hay que saber sobre el "bloqueo remoto" en Android Shutterstock

En el menú del celular, buscar la aplicación “Ajustes” y abrirla.

Tocar el apartado Google y entrar en “Todos los servicios”. Allí se debe buscar “Protección antirrobo”.

Hacer click en “Bloqueo remoto” y activar el interruptor. De esa forma, se puede bloquear la pantalla a la distancia si se roban el dispositivo.

En caso de robo, se puede bloquear el dispositivo Android desde cualquier dispositivo. Para ello, hace falta ingresar al sitio o aplicación “Localizar”. Allí, solo hace falta ingresar el número de celular verificado y tocar el botón “Bloquear dispositivo”.

Vale aclarar que, para que este procedimiento sea efectivo, es necesario tener activada la función “bloqueo remoto” y que el dispositivo esté conectado a una red (igual se bloqueará una vez que se conecte nuevamente). Si se encuentra el celular, solo hace falta desbloquearlo como se hace de forma normal con el PIN o con la contraseña.

Cómo activar el “Modo Perdido” en un iPhone robado

Cómo usar "Encontrar mi iPhone"

Abrir la app Buscar en otro iPhone, iPad o Mac, o entrar a iCloud desde un navegador. Iniciar sesión con el mismo Apple ID que usa el iPhone perdido o robado.

Dirigirse a Dispositivos y elegir el iPhone robado. Luego, tocar "Marcar como perdido" o "Modo Perdido" para activarlo.

De esa forma, se cierra la sesión del usuario activo en ese momento y el dispositivo no se puede desbloquear. En la pantalla se muestra un mensaje que puede personalizar el administrador, como un número de teléfono al que llamar si alguien encuentra el dispositivo. El usuario también puede solicitar al propio dispositivo que envíe su ubicación en ese momento (incluso si está desactivada la función de localización) y, de forma opcional, reproducir un sonido.

Cuando se desactiva el Modo Perdido, que es la única forma de volver a destrabar el dispositivo, se informa al usuario mediante un mensaje en la pantalla bloqueada o un aviso en la pantalla de inicio.