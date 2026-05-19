Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores de los premios de la televisión

Este lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizaron una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica de 2025.

Santiago Del Moro estuvo nuevamente al frente de la ceremonia

A continuación, quiénes resultaron ganadores en cada terna.

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública) / GANADOR

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve) / GANADOR

Noticiero Nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Interés General

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe) / GANADOR

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe) / GANADOR

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe) / GANADOR

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece) / GANADOR

Reality

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe) / GANADOR

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe) / GANADOR

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América) / GANADOR

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

Marcela Feudale (LAM– América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe) / GANADORA

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actor

César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet / La Reini (MasterChef celebrity- Telefe)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América) / GANADOR

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

Producción integral