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Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores de los premios de la televisión

Hubo sorpresas y reconocimientos inesperados; uno por uno, los nombres de los que se llevaron estatuilla

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Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores de los premios de la televisión
Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores de los premios de la televisión

Este lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizaron una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica de 2025.

Santiago Del Moro estuvo nuevamente al frente de la ceremonia
Santiago Del Moro estuvo nuevamente al frente de la ceremonia

A continuación, quiénes resultaron ganadores en cada terna.

Ficción

  • Amia, la serie (Telefe)
  • La voz ausente (Eltrece)
  • Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

  • Camino a casa (Telefe)
  • GPS (América)
  • Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

  • La noche perfecta (Eltrece)
  • Las chicas de la culpa (Eltrece)
  • Polémica en el bar (América)

Deportivo

  • ACTC media TV (Televisión Pública) / GANADOR
  • Carburando (Eltrece)
  • Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

  • Conmebol Libertadores (Telefe)
  • Mundial de clubes (Telefe)
  • Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos (Eltrece)
  • El noticiero de la gente (Telefe)
  • Telenueve al mediodía (Elnueve) / GANADOR

Noticiero Nocturno

  • América noticias (América)
  • Telefe noticias (Telefe)
  • Telenoche (Eltrece)

Interés General

  • Almorzando con Juana (Eltrece)
  • El diario de Mariana (América)
  • Los profesionales de siempre (Elnueve)
  • Sálvese quien pueda (América)
  • LAM (América)
  • Lape club social informativo (América)

Musical

  • Hay música siempre (Televisión Pública)
  • La peña de morfi (Telefe) / GANADOR
  • Pasión de sábado (América)
  • Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

  • A la Barbarossa (Telefe)
  • Cortá por Lozano (Telefe)
  • Nara que ver (Elnueve)
  • Qué te pasa (Net TV)
  • Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

  • Argentina de película (América)
  • Ser humanos (América)
  • Tierras (Telefe) / GANADOR

Entretenimientos

  • Ahora caigo (Eltrece)
  • Buenas noches familia (Eltrece)
  • Pasapalabra (Telefe)

Big Show

  • La voz argentina (Telefe) / GANADOR
  • Medianoche con Jey (Elnueve)
  • Otro día perdido (Eltrece) / GANADOR

Reality

  • Cuestión de peso (Eltrece)
  • MasterChef celebrity (Telefe)
  • Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

  • Ariel en su salsa (Telefe) / GANADOR
  • Escuela de cocina (Elnueve)
  • ¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

  • Iván de viaje (Telefe)
  • Por el mundo (Telefe) / GANADOR
  • Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

  • ADN buena salud (Televisión Pública)
  • Aire de campo (Televisión Pública)
  • Intelexis (Net TV)
  • Mascotas al rescate (América)

Jurados

  • Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)
  • Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

  • Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
  • Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

  • Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)
  • Pamela David (Desayuno americano – América)
  • Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
  • Karina Mazzoco (A la tarde- América)
  • Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)
  • Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)
  • Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
  • Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)
  • Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)
  • Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)
  • Soledad Larghi (América Noticias – América)
  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

  • Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)
  • Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
  • Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)
  • Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

  • Alejandro Guatti (Intrusos – América) / GANADOR
  • Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)
  • Martín Salwe (Lape club social informativo – América)
  • Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

  • Marcela Feudale (LAM– América)
  • Edith Hermida (Bendita – Elnueve)
  • Natalie Weber (Pasó en América – América)
  • Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe) / GANADORA
  • Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

  • Martín Candalaft (DDM – América)
  • Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)
  • Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)
  • Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actor

  • César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)
  • Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR
  • Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)
  • Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

  • Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)
  • Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
  • Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)
  • Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

  • Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)
  • Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)
  • Sofía Gonet / La Reini (MasterChef celebrity- Telefe)

Labor humorística

  • Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)
  • Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)
  • Darío Lopilato (Viralizados – América)
  • Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

  • Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)
  • Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
  • Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

  • Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)
  • Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
  • Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

  • Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)
  • Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)
  • Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América) / GANADOR
  • Tarjetita, Swiss Medical (La América)
  • Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

Producción integral

  • La voz argentina (Telefe)
  • Otro día perdido (Eltrece)
  • MasterChef celebrity (Telefe)
  • Telefe noticias (Telefe)
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