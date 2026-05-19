Martín Fierro 2026: la lista completa de ganadores de los premios de la televisión
Hubo sorpresas y reconocimientos inesperados; uno por uno, los nombres de los que se llevaron estatuilla
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Este lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizaron una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica de 2025.
A continuación, quiénes resultaron ganadores en cada terna.
Ficción
- Amia, la serie (Telefe)
- La voz ausente (Eltrece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)
Periodístico
- Camino a casa (Telefe)
- GPS (América)
- Opinión pública (Elnueve)
Humorístico / De Actualidad
- La noche perfecta (Eltrece)
- Las chicas de la culpa (Eltrece)
- Polémica en el bar (América)
Deportivo
- ACTC media TV (Televisión Pública) / GANADOR
- Carburando (Eltrece)
- Knockout 9 (Elnueve)
Futbolístico
- Conmebol Libertadores (Telefe)
- Mundial de clubes (Telefe)
- Pasión por el fútbol (Eltrece)
Noticiero diurno
- Arriba argentinos (Eltrece)
- El noticiero de la gente (Telefe)
- Telenueve al mediodía (Elnueve) / GANADOR
Noticiero Nocturno
- América noticias (América)
- Telefe noticias (Telefe)
- Telenoche (Eltrece)
Interés General
- Almorzando con Juana (Eltrece)
- El diario de Mariana (América)
- Los profesionales de siempre (Elnueve)
- Sálvese quien pueda (América)
- LAM (América)
- Lape club social informativo (América)
Musical
- Hay música siempre (Televisión Pública)
- La peña de morfi (Telefe) / GANADOR
- Pasión de sábado (América)
- Planeta nueve (Elnueve)
Magazine
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- Nara que ver (Elnueve)
- Qué te pasa (Net TV)
- Con Carmen (Elnueve)
Cultural/Educativo
- Argentina de película (América)
- Ser humanos (América)
- Tierras (Telefe) / GANADOR
Entretenimientos
- Ahora caigo (Eltrece)
- Buenas noches familia (Eltrece)
- Pasapalabra (Telefe)
Big Show
- La voz argentina (Telefe) / GANADOR
- Medianoche con Jey (Elnueve)
- Otro día perdido (Eltrece) / GANADOR
Reality
- Cuestión de peso (Eltrece)
- MasterChef celebrity (Telefe)
- Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gastronomía
- Ariel en su salsa (Telefe) / GANADOR
- Escuela de cocina (Elnueve)
- ¡Qué mañana! (Elnueve)
Viajes / Turismo
- Iván de viaje (Telefe)
- Por el mundo (Telefe) / GANADOR
- Resto del mundo (Eltrece)
Programa de servicios
- ADN buena salud (Televisión Pública)
- Aire de campo (Televisión Pública)
- Intelexis (Net TV)
- Mascotas al rescate (América)
Jurados
- Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)
- Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)
Labor en conducción femenina
- Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)
- Pamela David (Desayuno americano – América)
- Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
- Karina Mazzoco (A la tarde- América)
- Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)
- Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)
- Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)
- Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
- Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)
- Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)
- Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)
- Soledad Larghi (América Noticias – América)
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)
Labor periodística masculina
- Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)
- Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
- Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)
- Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)
Cronista / Movilero
- Alejandro Guatti (Intrusos – América) / GANADOR
- Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)
- Martín Salwe (Lape club social informativo – América)
- Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)
Panelista femenina
- Marcela Feudale (LAM– América)
- Edith Hermida (Bendita – Elnueve)
- Natalie Weber (Pasó en América – América)
- Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe) / GANADORA
- Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)
Panelista masculino
- Martín Candalaft (DDM – América)
- Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)
- Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)
- Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)
Mejor actor
- César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)
- Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR
- Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)
- Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)
Mejor actriz
- Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)
- Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
- Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)
- Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)
Revelación
- Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)
- Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)
- Sofía Gonet / La Reini (MasterChef celebrity- Telefe)
Labor humorística
- Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)
- Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)
- Darío Lopilato (Viralizados – América)
- Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)
Autor/Guionista
- Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)
- Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
- Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Director
- Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)
- Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
- Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)
Director de no ficción
- Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)
- Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)
- Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América) / GANADOR
- Tarjetita, Swiss Medical (La América)
- Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires
Producción integral
- La voz argentina (Telefe)
- Otro día perdido (Eltrece)
- MasterChef celebrity (Telefe)
- Telefe noticias (Telefe)
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