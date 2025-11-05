Por qué bitcoin cayó casi un 20% en el último mes

El mes de octubre marcó una mala racha para bitcoin: su precio estuvo gran parte del tiempo en caída y ayer llegó a tocar un piso que no alcanzaba desde hace más de cuatro meses.

En números concretos, el “oro digital” rozó ayer los US$99.008,89, lo que habla de una caída “por debajo de los US$100.000 por primera vez en 130 días”, según asegura Tomás Field, gerente de Relaciones Públicas de Lemon. De esta forma, se ubica un 21,54% por debajo de su máximo histórico (US$126.198,07). Una baja del 17,68% en el último mes.

¿Cuál fue la reacción de los argentinos? “Mientras algunos entraron en pánico, en Lemon el 70% del volumen operado de bitcoin correspondió a la compra y creció un 400% frente a un día promedio del año”, detalla Field. En otras palabras, lejos de sumarse a la reacción global de vender ante las caídas, los argentinos vieron en el retroceso una oportunidad para comprar y generar una reserva de valor. “Acostumbrados a la volatilidad económica, perciben en cada baja una oportunidad para acumular más bitcoin, lo que también habla de una mentalidad de largo plazo y una confianza creciente en el activo”, agrega Field.

Bitcoin” tocó ayer los US$99.008,89 Shutterstock

Vale agregar que la plataforma también registró un récord histórico diario de compra de criptomonedas no estables. “El nivel de actividad superó por un 10% más el récord del viernes 10 de octubre, cuando se registró una de las mayores caídas de valor en la historia cripto”, agrega Field.

Esta reacción a “contramano” es similar a la respuesta que dieron los argentinos en los últimos viernes negros que vivieron las criptomonedas en octubre. El viernes 17 tuvo lugar una liquidación de US$1200 millones en posiciones apalancadas mientras que una semana antes se liquidaron US$9400 millones, lo que marcó el mayor evento de liquidaciones en un solo día, superando incluso los episodios de LUNA (2022), FTX (2022, con US$1,6 mil millones) y el crash de COVID (2020, con US$1,2 mil millones ) un día histórico. En ese entonces, en medio de esa destrucción histórica del valor de las criptomonedas, los usuarios locales vieron una oportunidad: compraron fuerte, especialmente contra pesos, criptomonedas como bitcoin, ethereum, entre otras, y en Lemon llegaron a triplicar el volumen de adquisiciones cripto no-estable.

¿Por qué cayó bitcoin?

Son varios los motivos que explican el retroceso de esta criptomoneda. Por un lado, muchos inversores que tenían bitcoins guardados por meses (tenedores a largo plazo (LTH), que mantienen bitcoin entre 180 y 365 días) empezaron a vender parte de sus tenencias (319.000 bitcoins), luego de que bitcoin alcanzara su pico en US$126.198 el 6 de octubre pasado, para aprovechar los precios altos y generar ganancias. Al caer la demanda y subir la oferta, el precio de bitcoin baja. “Es un fenómeno esperado a medida que el activo madura”, señala Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

La caída de bitcoin refleja una combinación de toma de ganancias, incertidumbre macroeconómica y disminución del interés institucional Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, varios expertos explican estos movimientos aludiendo a la incertidumbre macroeconómica. “La economía americana muestra señales de recesión y, aunque la reserva federal está bajando tipos de interés, eso suele llevar a que los activos de riesgo como acciones y bitcoin, corrijan a la baja”, agrega Gael Sánchez Smith, cofundador de Alfa Bitcoin, plataforma para inversores en Bitcoin de habla hispana.

Además, aunque recientemente tuvieron lugar buenas noticias en relación a la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (hubo un recorte de 25 puntos básicos, lo que significa que la tasa bajó 0,25%), aún no se conocen algunos datos del presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Al no contar con datos económicos clave, se retrasa la claridad en la política de la Reserva Federal y, por lo tanto, se genera incertidumbre sobre los próximos pasos de la política monetaria.

“Si bien la Reserva Federal redujo la tasa de interés como se esperaba, las expectativas de que no podría recortarla más este año, junto con la preocupación por los aranceles, contribuyeron a la caída de los mercados”, agrega Colombo.

Por último, la plataforma Coin Market Cap explica que también hubo un estancamiento en la demanda institucional de bitcoin. Es decir, los compradores institucionales (no los inversores o usuarios minoristas que compran bitcoin) están rotando hacia acciones y valores relacionados con inteligencia artificial, dejando a Bitcoin sin nuevo capital.

Sin embargo, la esperanza en la consolidación del activo se mantiene viva en varios especialistas. En ese sentido, Colombo señala: “De acuerdo con nuestro último Panorama Cripto, el bitcoin sigue siendo el activo de mayor peso para los inversores argentinos: durante el primer semestre de 2025 representó el 55% del total de tenencias de criptomonedas en las billeteras locales, por eso hay que recordar que más allá de las fluctuaciones de corto plazo, el bitcoin mantiene una tendencia alcista a mediano y largo plazo que se consolida con el paso del tiempo”.