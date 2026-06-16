SpaceX amplió su venta de acciones: saltó otro 20% y capitalizó una menor aversión al riesgo en las bolsas

Ayer, en su primer día completo de cotización en Wall Street, las acciones de SpaceX escalaron un 19,6% y cerraron a US$192,5. La tendencia alcista continuó en la mañana de este martes: a las 11.20, las acciones registraron una suba del 11,2% y se ubicaron en torno a los US$213.

En este escenario de altas expectativas, la compañía amplió ayer su venta de acciones y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a un valor de US$85.700 millones, según informó la agencia EFE. En detalle, SpaceX anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

El viernes, el IPO generó mucha expectativa no solo por superar la mayor entrada de la historia, sino que los números hablaban de que la triplicaría. Además, tal como confirmó Reuters, elevó a su CEO al carácter de billonario, el primero de la historia. El jueves, la empresa alcanzó una valoración total de US$1,77 billones, superando el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo.

El viernes, en su primer día en Wall Street, la acción cerró a US$160,9, un aumento del 19,2%. Así, la empresa logró una capitalización de mercado de 2,1 billones de dólares.

Ayer, las acciones de SpaceX escalaron un 19,6% y cerraron a US$192,5 John Raoux - AP

Según la plataforma digital IOL Inversiones, SpaceX constituye un caso atípico. La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa, frente a los 6-7 años promedio que demoraron las “Magnificent Seven” (MAGS7, las siete empresas tecnológicas estadounidenses que han impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años).

“No lo necesitaba: se financiaba con capital privado a valuaciones crecientes y permitía a sus empleados vender acciones mediante tender offers", explicaron de Invertir Online y agregaron: “Lo que cambió fue la IA. xAI dejó de poder financiarse con la caja de Starlink y los centros de datos que SpaceX proyecta no se sostienen solo con flujo operativo”.

La compañía incluye tres negocios: por un lado, el servicio de internet satelital Starlink, que cuenta con 10,3 millones de suscriptores y generó US$11.400 millones de ingresos en 2025. Por otro lado, se encuentra ​SpaceX, la línea de negocio que incluye el lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones, aunque pierde a nivel operativo, por el gasto en investigación y desarrollo de Starship. Por último, está el negocio de xAI, “el déficit de caja”. En este sentido, explican que “la división de inteligencia artificial tiene ingresos incipientes que se complementan con un gran gasto en desarrollo de infraestructura que superó los US$7700 millones en un solo trimestre.

“Considerando que, como mencionamos, SpaceX debutaría en el mercado ubicándose entre las compañías más valiosas del planeta, la pregunta ya no es cuánto vale SpaceX, sino cuánto se le está pidiendo valer. Entendemos que buena parte del precio se encuentra apoyado en la promesa de la IA”, concluyeron en IOL.