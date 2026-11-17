El mundo de los videojuegos ya tiene a sus candidatos para la premiación más importante del año. Su anfitrión, Geoff Keighley, anunció la lista oficial de nominados para The Game Awards 2026 y, para la máxima categoría, el Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés), plantea un escenario inédito.

El gran protagonista de la edición es Grand Theft Auto VI de Rockstar Games, el juego más anticipado de la década que juntó ocho nominaciones, incluyendo mejor dirección, narrativa y una destacada candidatura a Mejor Interpretación para Manni L. Perez por su papel de Lucía Caminos, una de las protagonistas del videojuego.

La importante presencia de GTA 6 en la terna llamó la atención en la comunidad gamer, ya que el juego saldrá a la venta recién este jueves 19 de noviembre. Sin embargo, al cumplir con la fecha límite de elegibilidad y tras ser evaluado bajo estricto embargo por el jurado, logró su lugar en la competencia.

GTA 6 sale el próximo 19 de noviembre pero cumple con la fecha límite de elegibilidad para las nominaciones Rockstar Games

El principal competidor del incipiente juego es la remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los títulos más celebrados de Nintendo y que originalmente salió en 1998. Con cuatro nominaciones, se posiciona en la previa como el otro gran favorito para arrebatarle el máximo galardón a Rockstar.

El duelo entre GTA VI y Zelda se trata de un choque entre modelos. Respectivamente, compiten el juego con la inversión más grande en la historia del entretenimiento frente a un clásico reeditado. Independientemente del resultado, el lugar de Ocarina of Time ratifica una tendencia en la categoría máxima —otras reediciones de Resident Evil y Final Fantasy también fueron nominadas— donde los remakes le pueden disputar el GOTY a desarrollos originales. Hasta ahora, ninguna adaptación se llevó esa estatuilla.

Además, Nintendo se coronó como la editorial (publisher) con mayor cantidad de nominaciones en toda la premiación. La compañía japonesa acumula un total de 12 candidaturas globales, y supera en la tabla general a Capcom (con 11), PlayStation y Annapurna (9 cada una). Esto fue gracias a sus franquicias como Fire Emblem, Nintendo Switch Sports, Pokémon, Yoshi y Rhythm Heaven.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una remake del título original de 1998, pero con gráficos modernos, para aprovechar todo el poderío de la Switch 2

En cuanto a las demás nominadas, están Control Resonant (Remedy y Annapurna) y Resident Evil Requiem (Capcom), que pisan fuerte en la tabla general con seis nominaciones cada uno. A la terna principal la cierran el título de acción Phantom Blade Zero (S-GAME) con cinco menciones, y la aventura de espionaje 007 First Light (IO Interactive).

De todos modos, la lista final dejó afuera a juegos de peso. Apuestas como Ghost of Yōtei (la gran carta de PlayStation) y la ambiciosa Death Stranding 2 (cuyo creador rompió su vínculo con PlayStation después de décadas) se quedaron solo con nominaciones técnicas o actorales.

Por su parte, la escena independiente también tiene su lugar en la premiación. Producciones como Hades II y el largamente esperado Hollow Knight: Silksong fueron nominadas en categorías alternativas. Allí figura un título latinoamericano de la mano de Despelote, una propuesta de los desarrolladores ecuatorianos Julián Cordero y Sebastián Valbuena, nominada a mejor debut indie y la categoría “Games for Impact” (juegos con impacto social).

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Los ganadores se definirán mediante un sistema mixto que combina el voto de un jurado global (90% de influencia) con la participación directa del público (10%). La ceremonia de The Game Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre. El evento presencial será en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de más de 40 plataformas digitales, incluyendo YouTube, Twitch, X, TikTok e Instagram Live.

La lista completa de nominados

Juego del Año (GOTY)

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Control Resonant (Remedy Entertainment)

Resident Evil Requiem (Capcom)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

007 First Light (IO Interactive)

Mejor Dirección de Juego

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

Control Resonant (Remedy Entertainment)

Resident Evil Requiem (Capcom)

007 First Light (IO Interactive)

Mejor Narrativa

Grand Theft Auto VI

Control Resonant

007 First Light

Persona 6 (Atlus)

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions)

Mejor Dirección de Arte

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Phantom Blade Zero

Control Resonant

Ghost of Yōtei (Sucker Punch)

Hades II (Supergiant Games)

Mejor Banda Sonora y Música

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Grand Theft Auto VI

Persona 6

DOOM: The Dark Ages (id Software)

Death Stranding 2: On the Beach

Mejor Interpretación

Manni L. Perez como Lucia (Grand Theft Auto VI)

Courtney Hope como Jesse Faden (Control Resonant)

Jason Isaacs (007 First Light)

Norman Reedus como Sam Bridges (Death Stranding 2: On the Beach)

Cherami Leigh (Persona 6)

Mejor Juego de Acción

Phantom Blade Zero

DOOM: The Dark Ages

Resident Evil Requiem

Gears of War: E-Day (The Coalition)

Hades II

Mejor Juego de Acción / Aventura

Grand Theft Auto VI

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Control Resonant

007 First Light

Ghost of Yōtei

Mejor Juego de Rol (RPG)

Persona 6

Monster Hunter Wilds (Capcom)

Dragon Quest XII: The Flames of Fate (Square Enix)

Fable (Playground Games)

Avowed (Obsidian)

Mejor Juego Independiente (Indie)

Hades II (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Slay the Spire 2 (Mega Crit)

Baby Steps (Gabe Cuzzillo)

Neva (Nomada Studio)

Mejor Juego Multijugador