Tras el “viernes negro”: el activo que ganó más de 30% en 30 días

El mundo de las criptomonedas continúa atrayendo nuevos inversores. Y entre los activos que destacaron en el último mes se encuentra BNB, la criptomoneda de Binance, que alcanzó un aumento de casi un 33% en los últimos 30 días.

Aunque el sector se caracteriza por contar con mucha volatilidad, algunos activos se mantienen en el podio de los “ganadores”. BNB, que se ubica cuarta en el ranking de criptomonedas por su volumen de capitalización (US$7.202.851.210), después de bitcoin, ethereum y la stablecoin tether, entró en la lista de los activos que mejor desempeño tuvieron en los últimos 30 días, según datos de CoinMarketCap.

En efecto, la criptomoneda pasó de cotizar a US$916,65 el 15 de septiembre de este año a subir a US$1218,84 en las primeras horas del día de ayer. Esto significa un crecimiento del 32,97%.

BNB se ubica cuarta en el ranking de criptomonedas por su volumen de capitalización Shutterstock - Shutterstock

BNB, la criptomoneda de la plataforma Binance, es una de las principales altcoins (tokens alternativos a bitcoin). BNB se puede utilizar como método de pago, un token de utilidad para pagar las tarifas en el exchange de Binance y para participar en las ventas de tokens en la plataforma de lanzamiento de Binance; también alimenta a Binance DEX (exchange descentralizado).

¿Por qué creció tanto?

Son varias las razones que están empujando su crecimiento. En primer lugar, CoinMarketCap menciona la reciente medida de una filial de China Merchants Bank (CMB International Asset Management). Esta lanzó un fondo de mercado monetario tokenizado por un valor de US$3800 millones justamente en la BNB Chain. Este apoyo institucional refuerza el papel de BNB como un activo que va más allá de las comisiones de intercambio. Además, esta participación de BNB en la tokenización de activos del mundo real no es menor, dado que se trata de un mercado que podría superar los US$16 billones para 2030, según el Boston Consulting Group.

El segundo factor que muestra el avance de este activo son las compras técnicas que hicieron los traders en la caída que hubo cerca de promedios móviles clave. En otras palabras, los inversores aprovecharon una baja reciente en el precio de BNB para comprar. De hecho, las reservas de stablecoins de Binance crecieron US$3000 millones este mes, lo que indica que los inversores se mantienen a pesar de la volatilidad.

Los inversores aprovecharon la baja reciente en el precio de BNB para comprar Shutterstock

Más allá de los usuarios individuales, es importante agregar que empresas e instituciones han estado comprando o acumulando BNB. Recientemente, se dio a conocer que el banco de inversiones China Renaissance, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, planea reunir 600 millones de dólares para crear un tesoro público de criptomonedas centrado únicamente en BNB, lo que marca una fuerte apuesta por este activo.

Vale señalar que Binance registró salidas por US$21.000 millones la semana pasada. Ese tipo de movimientos de fondos en los exchanges suelen indicar una menor confianza en la plataforma. Sin embargo, desde el medio especializado CoinDesk aseguran que Binance mantiene reservas en stablecoins por US$44.000 millones, lo que sugiere que los inversores mantienen fondos disponibles, en lugar de salir del mercado.

En tanto, la caída momentánea del precio de BNB se puede explicar, en parte, por la incertidumbre macroeconómica que generó el anuncio del presidente Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 100% a China a partir del 1 de noviembre. Ese día, más precisamente el viernes pasado, fue un viernes negro para todo el ecosistema cripto, ya que los criptoactivos registraron el mayor evento de liquidaciones en un solo día.