“Un antes y un después”: la medida cripto que anunció el Chiqui Tapia para el fútbol argentino

La feria mundial de Ethereum arrancó esta semana en La Rural y a tan solo dos días de su inicio ya se contagia la vibración del ecosistema cripto en la capital porteña. La feria, que se prologará a lo largo de toda la semana, incluye cientos de eventos entre paneles, hackatons, actividades recreativas, experiencias y, hoy, el escenario principal estuvo abocado a los argentinos, entre los que destacaron expositores como Mercado Libre, Lemon, e incluso Claudio “Chiqui” Tapia.

AFA y WIN Investments

“Es un antes y un después, no solo para la economía de los clubes, sino para la valorización de todos los jugadores”, apuntó Tapia, presidente de la AFA, en un panel de Devconnect en el que resaltaron que la AFA es la primera federación que hace institucional la solución de tokenizar jugadores de fútbol, ofreciendo esta posibilidad a todos los clubes de fútbol argentino y permitiendo que cualquiera pueda ser parte de este producto financiero. Esta solución se hace de la mano de WIN Investments, empresa que nació hace cuatro años y hoy cuenta con inversores en 40 países del mundo y más de 140 jugadores tokenizados (entre los que se encuentra Lionel Messi).

¿En qué consiste su modelo? Los clubes que forman a los deportistas reciben parte del dinero de la venta cuando estos son transferidos a otros clubes. Este contrato se conoce como mecanismo de solidaridad y es el que tokenizan desde WIN (representan digitalmente en la blockchain).

El dinero que le llega al club formador por estos acuerdos a veces demora cinco, ocho o diez años. Al tokenizarlo, el club recibe liquidez inmediata para sostener infraestructura o financiar a los jugadores.

El inversor, que puede ser cualquier persona, adquiere un token que representa una participación digital en una fracción de los derechos de formación que posee el club formador sobre un jugador. De esta forma, cuando se transfiere un jugador a otro club, los propietarios de los tokens reciben su ganancia acorde a la cantidad de tokens que poseen y al valor de la transferencia del jugador.

Devconnect

“Venimos a hacer historia en el deporte mundial. Nadie podía ser inversionista en el mercado de pases; logramos democratizar la inversión en el deporte más popular del mundo, que es el fútbol, y comenzando con este primer producto, que es el mercado de pases, el negocio más grande que tiene el fútbol”, aseguró Valentín Jaremtchuk, cofundador de Win Investments, quien también participó del panel. Efectivamente, este modelo permite que pequeños inversores participen en el lucrativo mercado de pases, antes reservado a grandes clubes, agentes y fondos privados.

Jaremtchuk también detalló que acaban de cerrar el acuerdo de tokenización con la Federación de Fútbol Uruguaya. Y también concretaron una alianza con el Comité Olímpico Argentino, para permitir que los atletas argentinos puedan participar de la tokenización y conseguir financiamiento para llegar a la próxima edición de esta competencia que tendrá lugar en Los Ángeles en 2028.

Devconnect

“Mini apps” de Lemon

Por otro lado, la exchange con más de 5 millones de usuarios en la región y líder en la Argentina no se quedó atrás y dio también novedades importantes en este día de la Devconnect: Lemon anunció su programa de “mini apps”, un proyecto que busca dar posibilidades a startups y emprendedores para desarrollar sus propias aplicaciones, directamente dentro de Lemon. De esta forma, contarán con exposición a los millones de usuarios que tiene la billetera y la posibilidad de acceder a 38 tokens que hay dentro de estas redes. Además, todos los usuarios de Lemon pasaron por el proceso de KYC, por lo que garantiza que son personas reales y no bots. También cuentan con soporte legal, garantía de una custodia segura (ya que tienen licencia de PSAV en la Argentina), entre otras ventajas.

Esta unidad dentro de Lemon comenzará con siete mini apps, entre las que se encuentra Berry - que permite invertir en la bolsa de Estados Unidos usando dólares digitales y acciones tokenizadas- o Real Blocks, startup que tokeniza activos del mundo real.

“Lemon ya no es solo una app: es una plataforma abierta para desarrollar el futuro del internet. Desde hoy abrimos nuestra infraestructura para que los argentinos puedan acceder a productos financieros de todo el mundo”, afirmó Marcelo Cavazzoli, Fundador y CEO de Lemon, quien estuvo en un panel dando los anuncios.

Devconnect

Los grandes jugadores se suman al mundo cripto

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, se suma al mundo de la tokenización, de la mano de BoulderLam. Se trata de una alianza que conecta a las empresas BoulderTech (especializada en tokenización de activos reales (RWA), que cuenta con el grupo IRSA como principal inversor) y Lambda, compañía especializada en sistemas distribuidos, criptografía y blockchain. Buscan desarrollar una infraestructura que permita a empresas e instituciones de América Latina acceder al ecosistema ethereum de forma segura, escalable y conforme a los estándares regulatorios.

“Nuestra idea es hacer un Joint Venture donde juntamos todas las capacidades que tiene BoulderTech (tanto de tokenización, a capacidades comerciales), el grupo estratégico IRSA, que es nuestro principal inversor, y la tecnología que está desarrollando Lambda Class, para que, entre todos poder salir con un abanico mucho más completo al mercado, que ya no solo sea tokenización de real world assets, sino otras cosas", explicó Rodrigo Benzanquén, CEO de BoulderLam, a LA NACION y detalló uno de sus proyectos a futuro: están tokenizando un fondo de inversión de SHEFA -un corporate venture capital (CVC) lanzado por IRSA- , en el que ahora cualquier podrá ser inversor, desde los 10.000 en dólar cripto (USDT). Detallan que el proyecto se lanzará esta semana.

La historia de “Meli coin”

Mercado Libre, la firma fundada por Marcos Galperin también tuvo un lugar en el escenario hoy y contó que su interés por el mundo cripto existió desde siempre, al punto que crearon en un momento su propio token/criptomoneda bautizada como “meli coin”. “Estábamos divertidísimos con el proyecto, pero regulatoriamente fue muy difícil. No pudimos salir a la cancha con ese producto y, de hecho, es uno de los pocos productos en la historia de la empresa que no le fue mal, sino que simplemente nunca vio la luz”, contó Daniel Rabinovich, COO de MercadoLibre.

Devconnect Devconnect

Luego de esa mala experiencia, optaron por crear una stablecoin, llamada “meli dólar”. “Esto fue hace poco más de dos años. Meli dólar no es mucho por ahora, pero es una moneda que está pegada al dólar, que funciona en Brasil y en México”, agregó Rabinovich.

Al consultarle por su opinión por el mundo cripto, señaló que todavía no percibe que la Web3 haya brindado mucho valor agregado de nivel masivo al usuario. “Muchos años después, me cuesta ver a nivel general el impacto. Cada vez más gente no custodia sus cripto, sale de ahí y pide que se las custodien, se centraliza. También creo que, para usuarios generales, eso de emancipación, de ser libre, no pasó tanto”, opinó.

Por último, resaltó el fuerte impacto que puede tener la unión de la inteligencia artificial con el ecosistema cripto: “Creo que es una fiesta; cripto ha logrado sobrevivir dos cosas muy fuertes: es una reserva de valor muy sólida y son protocolos para que tu dinero esté protegido y rinda seguro. Además, está la capacidad de tener el acceso al mundo físico. Si encima de eso sumás la IA, puede ser el gran mecanismo para hacer fácil lo difícil en la industria cripto”.