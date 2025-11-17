Con más de 8000 extranjeros, la Devconnect arrancó en Buenos Aires

Hoy arrancó Devconnect Buenos Aires, uno de los encuentros globales más importantes del ecosistema cripto, que reunirá a referentes mundiales de la industria en La Rural. El evento, que se organiza desde hace ocho años, se perfila en esta oportunidad como el más convocante de la historia, con más de 15.000 personas inscriptas.

El encuentro global, organizado por la Fundación Ethereum (el segundo criptoactivo con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para finanzas descentralizadas -DeFi- y NFT) arrancó hoy con un show especial y con una conferencia de uno de sus fundadores, Vitalik Buterin. "Ethereum puede ser un abanderado de un mundo más libre, abierto y cooperativo, posibilitado por tecnología abierta sin permisos y seguridad descentralizada, sin necesidad de confianza. Hagámoslo realidad“, aseguró Buterin, luego de hablar en detalle de las ventajas y las desventajas de la blockchain y de detallar los puntos en los que trabajarán en los próximos años, para mejorar la tecnología: desde seguridad, hasta volverlo más escalable y eficiente.

El evento, que tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre, contará con expositores de mucho calibre, como Eduardo Elsztain, (presidente del Grupo IRSA y dueño de Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, DOT y Abasto, entre otros shoppings), Daniel Rabinovich, COO de MercadoLibre, Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation, entre otros. Habrá charlas introductorias, workshops, hackathons, espacios de networking y actividades inmersivas que buscarán mostrar cómo la tecnología blockchain está redefiniendo sectores como las finanzas, el gaming, la inteligencia artificial y la gobernanza digital.

Vitalik Buterin es uno de los creadores de la criptomoneda ethereum Shutterstock - Shutterstock

La elección de la Argentina como sede de este encuentro mundial entre desarrolladores, emprendedores, artistas, académicos y referentes del ecosistema blockchain no es casual; se trata de la cita más importante del año para la comunidad Web3 y consolida el papel de la Argentina como uno de los polos de innovación tecnológica más activos de América Latina.

"El mundo nos está mirando como una región fuerte para invertir, atraer talento y proyectos, y queremos acelerar lo que se viene construyendo a lo largo de tantos años acá”, compartió Candela Fazzano, líder de ecosistema de la fundación ethereum, a LA NACION, que detalla que buscan mostrar cómo el mundo se está transformando con esta tecnología: desde los bancos, a las universidades, los gobiernos o el mundo inmobiliario que, en la Argentina, en el caso del Colegio de Escribanos, ya tokeniza escrituras.

La feria busca seguir fomentando la adopción de cripto en la Argentina Ethereum Foundation

Récord histórico

La convocatoria del evento sorprendió a los organizadores, que revelan que ya vendieron 16.500 tickets. La mitad de la audiencia será internacional, ya que asistirán más de 8000 asistentes provenientes de 130 países.

La otra mitad del público será argentino, entre los que también estarán presentes universidades como la UBA, la UTN, el IAE Business School de la Universidad Austral, el ITBA, Di Tella y otras del interior del país, con su propio espacio y agenda de eventos.

En total, calculan que habrá 300 side events, teniendo en cuenta los que se harán durante la conferencia y los satélites que se llevarán adelante antes y después de la DevConnect, que incluyen desde hacker houses hasta eventos en embajadas. No faltarán los “meeting rooms” o espacios de reuniones, para poder trabajar ahí mismo, mientras avanza la conferencia, y conectar proyectos y empresas internacionales con el talento local. Además, aclaran que en estos días habrá varias noticias de empresas argentinas que están trabajando protocolos vinculados a blockchain.